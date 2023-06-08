Раскрыто название удлиненной версии новой Весты
Удлиненный седан Vesta NG ожидаемо не унаследовал название Vesta Signature, использовавшееся на подобных штучных экземплярах в 2015-16 годах. Во время недавнего показа новой машины Валентине Матвиенко представители АВТОВАЗа подчеркивали, что это совершенно иной проект. Хотя отрицать преемственность сложно.
Тем не менее, название новое. Источник со ссылкой на пресс-службу АВТОВАЗа пишет, что стретч-седан на основе Vesta NG получил название Lada Vesta Aura.
Напомним, все 250 мм, на которые удлинен кузов, пошли на увеличение пространства в задней части салона. Судя по фото интерьера, за основу взята топ-версия Techno, дополнительно использована кожа кремового оттенка и установлен премиальный автозвук.
Кроме того, сообщалось, что у этой версии автоматическая коробка передач. Напомним, обычные Весты получат вариатор только в начале 2024 года…
Официально Lada Vesta Aura будет представлена на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 14–17 июня.
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Источник: Автопоток
Фото: https://t.me/maximkadakov, Автоваз
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Отзывы о LADA Vesta (30)
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.