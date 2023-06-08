Раскрыто название удлиненной версии новой Весты

Модификация получит название Lada Vesta Aura. Официально машину покажут на предстоящем ПМЭФ.

Удлиненный седан Vesta NG ожидаемо не унаследовал название Vesta Signature, использовавшееся на подобных штучных экземплярах в 2015-16 годах. Во время недавнего показа новой машины Валентине Матвиенко представители АВТОВАЗа подчеркивали, что это совершенно иной проект. Хотя отрицать преемственность сложно.

Тем не менее, название новое. Источник со ссылкой на пресс-службу АВТОВАЗа пишет, что стретч-седан на основе Vesta NG получил название Lada Vesta Aura.

Напомним, все 250 мм, на которые удлинен кузов, пошли на увеличение пространства в задней части салона. Судя по фото интерьера, за основу взята топ-версия Techno, дополнительно использована кожа кремового оттенка и установлен премиальный автозвук.

Кроме того, сообщалось, что у этой версии автоматическая коробка передач. Напомним, обычные Весты получат вариатор только в начале 2024 года…

Официально Lada Vesta Aura будет представлена на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 14–17 июня.

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Источник: Автопоток

Фото: https://t.me/maximkadakov, Автоваз