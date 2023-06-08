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Раскрыто название удлиненной версии новой Весты

Модификация получит название Lada Vesta Aura. Официально машину покажут на предстоящем ПМЭФ.

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Удлиненный седан Vesta NG ожидаемо не унаследовал название Vesta Signature, использовавшееся на подобных штучных экземплярах в 2015-16 годах. Во время недавнего показа новой машины Валентине Матвиенко представители АВТОВАЗа подчеркивали, что это совершенно иной проект. Хотя отрицать преемственность сложно.

Тем не менее, название новое. Источник со ссылкой на пресс-службу АВТОВАЗа пишет, что стретч-седан на основе Vesta NG получил название Lada Vesta Aura.

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Напомним, все 250 мм, на которые удлинен кузов, пошли на увеличение пространства в задней части салона. Судя по фото интерьера, за основу взята топ-версия Techno, дополнительно использована кожа кремового оттенка и установлен премиальный автозвук.

Кроме того, сообщалось, что у этой версии автоматическая коробка передач. Напомним, обычные Весты получат вариатор только в начале 2024 года…

Официально Lada Vesta Aura будет представлена на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 14–17 июня.

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Источник: Автопоток

Фото: https://t.me/maximkadakov, Автоваз

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За РулемИннокентий Кишкурно
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Отзывы о LADA Vesta (30)

За РулемБезымянный
LADA Vesta  2017/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

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