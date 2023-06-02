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Новая Веста с удлиненным кузовом – для госчиновников

Автомобиль представили спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко во время ее визита в Самарскую область.

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О новом перспективном автомобиле на платформе Lada Vesta рассказал Валентине Матвиенко первый исполнительный вице-президент АВТОВАЗа Евгений Шмелев. Машина разработана с повышенным комфортом для пассажиров на заднем сиденье, у нее удлиненный на 250 мм кузов.

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Известно о Ладе Веста-стретч следующее:

  • это не Vesta Signature образца 2015 года, а совершенно новая машина
  • «прибавка» в 25 см полностью отдана комфорту задних пассажиров
  • в интерьере использована кожа кремового оттенка и есть премиальная аудиосистема
  • руль двухцветный
  • коробка передач – автоматическая
  • скорее всего, автомобиль получит другое имя.

Пока машина находится в разработке, официально ее представят на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 14–17 июня.

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Источник: ТАСС и Telegram/Я за рулем Maxim Kadakov

Фото: https://t.me/maximkadakov

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За РулемАлексеева Елена
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