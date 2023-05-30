Новая Lada Vesta: сколько за нее попросят дилеры?
Vesta NG должна была выйти на рынок весной 2022 года, но после ухода Renault производство пришлось перенести из Ижевска на основной конвейер в Тольятти. А параллельно с этим АВТОВАЗ был вынужден заниматься поиском автокомпонентов, размещая заказы в России либо в странах, которые поддерживают с нами дружеские отношения. В итоге частично изменилась техническая начинка, но облик автомобиля остался неизменным: Веста NG бодра, свежа и неплохо едет.
Комментарий эксперта:
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:
– Пока машины выпускают в двух вариантах: с базовым восьмиклапанным двигателем, мощностью 90 л.с., тем самым, который ставят на Гранту, и 16-клапанным, 106 л.с. Оба работают с 5МКП, автомата пока нет. Веста с вариатором появится в первом квартале 2024 года, но уже сразу в сочетании с мотором 1,8 л, мощностью 122 л.с.
На всех машинах установлена АБС, систему стабилизации обещают к концу года. Есть светодиодные фары, очень серьезно переработали интерьер. На фоне бэушек и даже китайских авто Веста смотрится очень хорошо.
На топовых машинах установлен огромный планшет мультимедийки. Но главное интерьерное новшество – цифровая панель приборов.
Напомним, самая простая Веста седан оценена сегодня в 1 млн 240 тыс. рублей. Но будут ли дилеры продавать автомобили по рекомендованным ценам или прикрутят аптечку, коврики и сеточку в багажник и попросят за это еще 300 тыс. рублей?
Все будет зависеть от насыщения дилерской сети. Сейчас АВТОВАЗ выпускает около 40 автомобилей в час. При двухсменном графике с конвейера сходит около 560 автомобилей в день в разных комплектациях. Уже собрано около 7 тыс. машин, и они отправляются дилерам. Реальные живые продажи начнутся в ближайшие дни. На АВТОВАЗе пообещали строго контролировать дилеров – вплоть до расторжения дилерских контрактов за чрезмерные «аппетиты».
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Видео: VK
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