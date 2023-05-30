Новая Lada Vesta: сколько за нее попросят дилеры?

Это автомобиль с непростой судьбой, напомнил главный редактор «За рулем», который уже успел поездить на этой машине.

Vesta NG должна была выйти на рынок весной 2022 года, но после ухода Renault производство пришлось перенести из Ижевска на основной конвейер в Тольятти. А параллельно с этим АВТОВАЗ был вынужден заниматься поиском автокомпонентов, размещая заказы в России либо в странах, которые поддерживают с нами дружеские отношения. В итоге частично изменилась техническая начинка, но облик автомобиля остался неизменным: Веста NG бодра, свежа и неплохо едет.

Комментарий эксперта:

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Пока машины выпускают в двух вариантах: с базовым восьмиклапанным двигателем, мощностью 90 л.с., тем самым, который ставят на Гранту, и 16-клапанным, 106 л.с. Оба работают с 5МКП, автомата пока нет. Веста с вариатором появится в первом квартале 2024 года, но уже сразу в сочетании с мотором 1,8 л, мощностью 122 л.с.

На всех машинах установлена АБС, систему стабилизации обещают к концу года. Есть светодиодные фары, очень серьезно переработали интерьер. На фоне бэушек и даже китайских авто Веста смотрится очень хорошо.

На топовых машинах установлен огромный планшет мультимедийки. Но главное интерьерное новшество – цифровая панель приборов.

Напомним, самая простая Веста седан оценена сегодня в 1 млн 240 тыс. рублей. Но будут ли дилеры продавать автомобили по рекомендованным ценам или прикрутят аптечку, коврики и сеточку в багажник и попросят за это еще 300 тыс. рублей?

Все будет зависеть от насыщения дилерской сети. Сейчас АВТОВАЗ выпускает около 40 автомобилей в час. При двухсменном графике с конвейера сходит около 560 автомобилей в день в разных комплектациях. Уже собрано около 7 тыс. машин, и они отправляются дилерам. Реальные живые продажи начнутся в ближайшие дни. На АВТОВАЗе пообещали строго контролировать дилеров – вплоть до расторжения дилерских контрактов за чрезмерные «аппетиты».

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