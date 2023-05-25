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Новая Lada Vesta: все цены и комплектацииНовая Lada Vesta: все цены и комплектации
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Новая Lada Vesta: все цены и комплектации

Комплектаций предложат четыре: Comfort, Life, Enjoy и Techno.

За РулемНовая Lada Vesta: АВТОВАЗ объявил цену

Сегодня на конференции АВТОВАЗа раскрыли все цены на новинку – Ладу Весту NG.

Начальная цена седана Lada Vesta нового поколения в комплектации Comfort составит 1 239 900 рублей за автомобиль с мотором 1,6 л, мощностью 90 л.с. В той же версии, но с более мощным мотором (106 л.с.) Веста обойдется уже в 1 338 900 рублей.

За Lada Vesta в кузове универсал и младшим двигателем попросят 1 329 900 рублей.

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Lada Vesta SW Cross с мотором в 90 л. с. в комплектации Comfort обойдется в 1 511 900 рублей.

В комплектации Life (1,6 л., 106 л.с.) седан стоит 1 400 900 рублей, а его кроссовая версия – 1 542 900 рублей.

В этой комплектации в оснащение автомобиля добавлены:

  • центральный подлокотник
  • поясничная регулировка сиденья водителя
  • окрашенные в цвет кузова наружные зеркала и ручки
  • мультимедийная 7-дюймовая система Enjoy с управлением на руле.

В комплектации Enjoy (1,6 л., 106 л.с.) седан стоит 1 447 900 рублей, его кроссовое исполнение – 1 592 900 рублей.

Добавилось следующее оборудование (относительно Life):

  • задние датчики парковки
  • обогреваемый кожаный руль
  • камера заднего вида
  • обогрев ветрового стекла.

И в топовой комплектации Techno (1,6 л., 106 л.с.) за седан попросят 1569 900 рублей, за Cross-седан – 1 689 900 рублей.

В этой версии добавляются:

  • MMC Enjoy Vision Pro 10 дюймов
  • цифровая приборная панель
  • подсветка входа и выхода
  • отделка интерьера Techno
  • третий задний подголовник
  • боковые подушки безопасности
  • 16-дюймовые литые диски
  • черная крыша и зеркала.

Для версии Comfort за доплату будет доступен пакет Plus за 49 000 рублей, куда входит центральный подлокотник, обогрев ветрового стекла, задние датчики парковки и многое другое.

За Рулем
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За РулемАлексеева Елена
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