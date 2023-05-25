Новая Lada Vesta: все цены и комплектации
Сегодня на конференции АВТОВАЗа раскрыли все цены на новинку – Ладу Весту NG.
Начальная цена седана Lada Vesta нового поколения в комплектации Comfort составит 1 239 900 рублей за автомобиль с мотором 1,6 л, мощностью 90 л.с. В той же версии, но с более мощным мотором (106 л.с.) Веста обойдется уже в 1 338 900 рублей.
За Lada Vesta в кузове универсал и младшим двигателем попросят 1 329 900 рублей.
Lada Vesta SW Cross с мотором в 90 л. с. в комплектации Comfort обойдется в 1 511 900 рублей.
В комплектации Life (1,6 л., 106 л.с.) седан стоит 1 400 900 рублей, а его кроссовая версия – 1 542 900 рублей.
В этой комплектации в оснащение автомобиля добавлены:
- центральный подлокотник
- поясничная регулировка сиденья водителя
- окрашенные в цвет кузова наружные зеркала и ручки
- мультимедийная 7-дюймовая система Enjoy с управлением на руле.
В комплектации Enjoy (1,6 л., 106 л.с.) седан стоит 1 447 900 рублей, его кроссовое исполнение – 1 592 900 рублей.
Добавилось следующее оборудование (относительно Life):
- задние датчики парковки
- обогреваемый кожаный руль
- камера заднего вида
- обогрев ветрового стекла.
И в топовой комплектации Techno (1,6 л., 106 л.с.) за седан попросят 1569 900 рублей, за Cross-седан – 1 689 900 рублей.
В этой версии добавляются:
- MMC Enjoy Vision Pro 10 дюймов
- цифровая приборная панель
- подсветка входа и выхода
- отделка интерьера Techno
- третий задний подголовник
- боковые подушки безопасности
- 16-дюймовые литые диски
- черная крыша и зеркала.
Для версии Comfort за доплату будет доступен пакет Plus за 49 000 рублей, куда входит центральный подлокотник, обогрев ветрового стекла, задние датчики парковки и многое другое.
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