Lada Vesta NG: вернулась еще одна модификация

Ранее считалось, что она пока выпускаться не будет.

На АВТОВАЗе начали сборку Lada Vesta NG в модификации Cross Sedan. Пост об этом опубликовала группа Вконтакте Avtograd news.

По информации источника, сборку единичных экземпляров начали еще в апреле, а сейчас этот вариант занимает полноценное место в гамме и сходит с конвейера «в достаточном количестве».

Модификация Cross Sedan существовала у Весты до обновления. Некоторое количество входило и в небольшую партию NG, собранную в Ижевске, а вот в Тольятти, по поступившей ранее информации, ее собирались добавить только при наличии спроса.

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Источник: Avtograd news

Фото: «За рулем», Avtograd news