Lada Vesta NG: вернулась еще одна модификация
Ранее считалось, что она пока выпускаться не будет.
На АВТОВАЗе начали сборку Lada Vesta NG в модификации Cross Sedan. Пост об этом опубликовала группа Вконтакте Avtograd news.
По информации источника, сборку единичных экземпляров начали еще в апреле, а сейчас этот вариант занимает полноценное место в гамме и сходит с конвейера «в достаточном количестве».
Как не загубить двигатель некачественным маслом7 причин купить этот классный гаджет для автомобилистовЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Модификация Cross Sedan существовала у Весты до обновления. Некоторое количество входило и в небольшую партию NG, собранную в Ижевске, а вот в Тольятти, по поступившей ранее информации, ее собирались добавить только при наличии спроса.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Avtograd news
Фото: «За рулем», Avtograd news
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0