Определен ресурс роботизированной коробки АМТ на Lada Vesta

Помог опыт эксплуатации редакционного автомобиля.

Редакционную Lada Vesta настигла, пожалуй, самая крупная неисправность в ее жизни: «умерла» коробка передач АМТ (робот на основе вазовской МКПП).

Когда пробег автомобиля перевалил за 140 тысяч километров, коробка начала хрустеть при переходе на вторую передачу. По дороге в Нижний Новгород передача полностью пропала. На очередном светофоре машина заглохла и запускаться отказалась.

Вскрытие показало, что «кончились» две вилки и вся вторая передача. Положительный момент в том, что запчасти отечественные и в наличии, а ремонт оказался недолгим. И еще хорошо, что дело было не в самых дорогих деталях – актуаторах.

О том, какие еще траты подкинула Веста, читайте в нашем материале.