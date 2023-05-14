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Определен ресурс роботизированной коробки АМТ на Lada Vesta

Помог опыт эксплуатации редакционного автомобиля.

За РулемНовый Ford Mustang оказался некачественным

Редакционную Lada Vesta настигла, пожалуй, самая крупная неисправность в ее жизни: «умерла» коробка передач АМТ (робот на основе вазовской МКПП).

Когда пробег автомобиля перевалил за 140 тысяч километров, коробка начала хрустеть при переходе на вторую передачу. По дороге в Нижний Новгород передача полностью пропала. На очередном светофоре машина заглохла и запускаться отказалась.

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Вскрытие показало, что «кончились» две вилки и вся вторая передача. Положительный момент в том, что запчасти отечественные и в наличии, а ремонт оказался недолгим. И еще хорошо, что дело было не в самых дорогих деталях – актуаторах.

О том, какие еще траты подкинула Веста, читайте в нашем материале.

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За РулемПшенин Владимир
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Отзывы о LADA Vesta (30)

За РулемБезымянный
LADA Vesta  2017/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

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