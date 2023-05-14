Определен ресурс роботизированной коробки АМТ на Lada Vesta
Редакционную Lada Vesta настигла, пожалуй, самая крупная неисправность в ее жизни: «умерла» коробка передач АМТ (робот на основе вазовской МКПП).
Когда пробег автомобиля перевалил за 140 тысяч километров, коробка начала хрустеть при переходе на вторую передачу. По дороге в Нижний Новгород передача полностью пропала. На очередном светофоре машина заглохла и запускаться отказалась.
Вскрытие показало, что «кончились» две вилки и вся вторая передача. Положительный момент в том, что запчасти отечественные и в наличии, а ремонт оказался недолгим. И еще хорошо, что дело было не в самых дорогих деталях – актуаторах.
О том, какие еще траты подкинула Веста, читайте в нашем материале.
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Отзывы о LADA Vesta (30)
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.