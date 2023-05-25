Новая Lada Vesta: АВТОВАЗ объявил цену
Начальная цена седана Lada Vesta нового поколения в комплектации Comfort составит 1 239 900 рублей.
В стандартное оборудование автомобиля входят полностью светодиодная оптика спереди и сзади, две подушки безопасности, АБС, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, запуск двигателя кнопкой, электростеклоподъемники всех дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, дисковые тормоза задних колес и другие функции.
Таким образом, базовое оснащение превосходит то, что предлагают некоторые конкуренты даже в С-классе.
Одно из важных нововведений обновленного автомобиля – цифровая приборная панель и мультимедийная система Lada EnjoY Vision Pro с 10-дюмовым экраном и сервисами Яндекс в старших комплектациях.
Для стартовой комплектации предложат выбор из двух моторов: 90 или 106 л.с. и 5-ступенчатую МКП.
Мнение эксперта
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:
– Для АВТОВАЗа было принципиально важно установить конкурентоспособный ценник. И изначально было понятно, что в этом типоразмере (класс B+) Vesta обязана быть самым доступным автомобилем. Я предполагал, что цена машины в базовом исполнении будет 1 млн 200 тыс. – 1 млн 250 тыс., и так оно и оказалось.
Конечно, многое теперь будет зависеть от скорости насыщения дилерской сети, от спроса на машину и от поведения дилеров. АВТОВАЗ обещал держать их в узде, и есть надежда, что машины в базовом исполнении будут продавать по очень близкой к рекомендованной цене.
Дополнительную информацию по другим комплектациям мы дадим в самое ближайшее время.
На сегодняшний день АВТОВАЗ произвел необходимый для дилерской сети запас из более 6,5 тыс. автомобилей, которые в ближайшее время начнут поступать в автосалоны марки Lada, а их на сегодняшний день 308.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: АВТОВАЗ
Коллаж и фото: «За рулем»
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Отзывы о LADA Vesta (30)
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.