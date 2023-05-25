Новая Lada Vesta: АВТОВАЗ объявил цену

Серийное производство автомобиля стартовало в начале марта 2023 года в Тольятти.

Начальная цена седана Lada Vesta нового поколения в комплектации Comfort составит 1 239 900 рублей.

В стандартное оборудование автомобиля входят полностью светодиодная оптика спереди и сзади, две подушки безопасности, АБС, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, запуск двигателя кнопкой, электростеклоподъемники всех дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, дисковые тормоза задних колес и другие функции.

Таким образом, базовое оснащение превосходит то, что предлагают некоторые конкуренты даже в С-классе.

Одно из важных нововведений обновленного автомобиля – цифровая приборная панель и мультимедийная система Lada EnjoY Vision Pro с 10-дюмовым экраном и сервисами Яндекс в старших комплектациях.

Для стартовой комплектации предложат выбор из двух моторов: 90 или 106 л.с. и 5-ступенчатую МКП.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Для АВТОВАЗа было принципиально важно установить конкурентоспособный ценник. И изначально было понятно, что в этом типоразмере (класс B+) Vesta обязана быть самым доступным автомобилем. Я предполагал, что цена машины в базовом исполнении будет 1 млн 200 тыс. – 1 млн 250 тыс., и так оно и оказалось.

Конечно, многое теперь будет зависеть от скорости насыщения дилерской сети, от спроса на машину и от поведения дилеров. АВТОВАЗ обещал держать их в узде, и есть надежда, что машины в базовом исполнении будут продавать по очень близкой к рекомендованной цене.

Дополнительную информацию по другим комплектациям мы дадим в самое ближайшее время.

На сегодняшний день АВТОВАЗ произвел необходимый для дилерской сети запас из более 6,5 тыс. автомобилей, которые в ближайшее время начнут поступать в автосалоны марки Lada, а их на сегодняшний день 308.

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Источник: АВТОВАЗ

Коллаж и фото: «За рулем»