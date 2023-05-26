Lada Vesta NG – первое видео новинки! Когда ее начнут продавать?

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Известно, что прайс на эти машины стартует с 1 239 900 рублей – именно такова рекомендованная розничная цена (РРЦ) на седан в комплектации Comfort.

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков напомнил, что всего будет четыре комплектации: Comfort, Life, Enjoy и Techno.

На презентации был, в частности, показан седан в топ-варианте Techno, и теперь мы можем рассмотреть его подробнее.

За Рулем
За Рулем
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Сейчас АВТОВАЗ начинает доставлять автомобили дилерам, а их 308 по всей стране, и со дня на день начнутся продажи», – сообщил Максим Кадаков.

РРЦ на седан в версии Techno составляет 1 569 900 рублей. За эти деньги у вас будет: MMC Enjoy Vision Pro 10”, цифровые приборы, подсветка входа/выхода, отделка Techno, третий задний подголовник, боковые подушки, диски 16”, черная крыша и зеркала.

Отметим, что у седана в версии Techno под капотом будет 16-клапанный 106-сильный мотор 1.6, сопрягаемый с МКП. А базовая версия комплектуется восьмиклапанником того же объема, развивающим 90 л.с.

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