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АВТОВАЗ поставит автомат почти на все модели

Появятся двухпедальные версии довольно скоро.

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Глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что компания планирует возобновить производство автомобилей с автоматической коробкой передач в начале 2024 года.

Причем Соколов заявил, что двухпедальные версии появятся не только у флагманской Весты, но также у более доступной Гранты, а также у Ларгуса, который вообще не оснащался такой трансмиссией ранее.

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Напомним, по поступавшей ранее информации, в качестве автоматической коробки передач выбран вариатор.

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Источник: Коммерсантъ

Фото: АВТОВАЗ

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