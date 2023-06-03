АВТОВАЗ поставит автомат почти на все модели
Появятся двухпедальные версии довольно скоро.
Глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что компания планирует возобновить производство автомобилей с автоматической коробкой передач в начале 2024 года.
Причем Соколов заявил, что двухпедальные версии появятся не только у флагманской Весты, но также у более доступной Гранты, а также у Ларгуса, который вообще не оснащался такой трансмиссией ранее.
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Напомним, по поступавшей ранее информации, в качестве автоматической коробки передач выбран вариатор.
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Источник: Коммерсантъ
Фото: АВТОВАЗ
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