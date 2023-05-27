Двигатель Lada 1.8: теперь без главной проблемы
Борьба с этим недостатком ведется с самого старта выпуска мотора.
АВТОВАЗ сообщил, что победил «масложор» своего самого мощного двигателя (21179, 1,8 л), и на Весту он вернется именно в модернизированном виде.
Руководитель проекта Lada Vesta Олег Груненков рассказал, что мотор пережил очередную модернизацию с изменением конструктива, которая окончательно избавила двигатель от известной проблемы.
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Также Груненков уточнил планы по возвращению агрегата на Весту: он прибудет примерно через полгода и только в сочетании с вариатором. Механика для него предлагаться не будет.
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Источник: Quto
Фото: АВТОВАЗ
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