Lada Vesta NG: живые фото максимальной комплектации

Презентация уже скоро.

Группа Вконтакте Avtograd news опубликовала очередные подробности о Lada Vesta NG. На этот раз на фотографиях запечатлены несколько машин в максимальной комплектации (с вертикальным планшетом мультимедийной системы) в одном месте.

Есть возможность детально разглядеть отделку версии Cross в традиционной черно-оранжевой гамме, а также исполнение с двухцветным пластиком, которого до обновления у Весты не было, да и обновленные машины ижевской сборки в такой комплектации в салоны не попадали.

Источник сообщает, что у всех машин под капотами 16-клапанные моторы 21129, а сами они уже отправились автовозом в Санкт-Петербург на презентацию и тест-драйв для журналистов.Возможно, там же расскажут о ценах, которые официально пока никто не объявлял.

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Источник: Avtograd news

Фото: «За рулем», Avtograd news