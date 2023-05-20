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Lada Vesta NG получит продвинутую коробку передач

О такой давно просили потребители.

За РулемПользователи возмущены ценами на Lada Vesta NG

Группа Вконтакте Avtograd news сообщает, что на конвейере, где собирается Lada Vesta, были замечены необычные экземпляры, точнее, экземпляры с необычными пометками на лобовом стекле.

Помимо машин с надписью “Веста спорт”, о работах по которой АВТОВАЗ уже официально объявлял и даже показывал прототип, засветился также автомобиль с пометкой «Проект Веста 6 МКП», и именно о шестиступенчатой коробке давно мечтают потенциальные покупатели.

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Источник отмечает, что данный экземпляр укомплектован мотором 21179 (1,8 л), а после сборки он отправился на участок, где обычно подготавливают машины для презентаций и выставок.

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Источник: Avtograd News

Фото: АВТОВАЗ

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За РулемПшенин Владимир
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