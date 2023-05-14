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«Новую Гранту» впервые засняли в движении (ВИДЕО)

Автомобиль продолжают испытывать на дорогах общего пользования.

За РулемLada Vesta NG с мощным мотором: начато производство

В группе Вконтакте «Avtograd news» появилось видео, на котором впервые запечатлена так называемая «новая Гранта» (название просто для понимания, так как АВТОВАЗ заявлял, что машина будет выпускаться под другим именем) с заводским кодом XJO.

Видео короткое, а автомобили все еще в плотном камуфляже, да еще и с накладками, так что рассмотреть что-либо в деталях проблематично. При этом видны, например, зеркала от Весты, которые на ней были исключительно в самой высшей комплектации с электроприводом складывания.

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Напомним, «Новая Lada Granta» – единственный проект на платформе CMF-B, который продолжает разрабатываться, испытываться и готовиться к серии после ухода компании Renault из России, так как и Logan третьего поколения, и «Niva-3» остановлены.

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Источник: Avtograd news

Фото: Записки горожанина/Вконтакте

Видео: Avtograd news

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За РулемПшенин Владимир
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