4 фишки Лады Весты NG, которых нет у иномарок

Модель нового поколения стала привлекательнее и выглядит дороже. Хотя по технической начинке серьезно не изменилась.

Изящные штрихи

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Несколькими штрихами дизайнеры сделали привлекательнее заднюю часть Весты. Над номерной нишей убрали отдельный молдинг, и крышка багажника (или пятая дверь, в случае универсала) стала выглядеть аккуратнее.

Шрифт надписи «LADA» изменили, чтобы тоже освежить стиль.

Завершают образ светодиодные задние фонари. Теперь не придется заморачиваться с заменой перегоревших ламп. Правда, ремонт (например, после аварии) обойдется дороже.

Обновленную Весту отличить от прежней при беглом взгляде можно разве что по цвету светодиодных фар. В фонарях лампы накаливания остались только в поворотниках.

Мягкий пластик

Пластик дореформенной Весты мягким даже не казался. Теперь верх приборной панели мягкий на ощупь, верх дверных карт — на вид. А также черный потолок и мягкие накладки на подлокотниках всех четырех дверей. Качественное восприятие автомобиля улучшилось.

Хотя почти у всех иномарок-одноклассников мягкого пластика тоже не было. А у некоторых и на вид он не лучше вестовского.

Новая приборная панель современна и привлекательна.

Топовая медиасистема

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Простые комплектации будут с аудиоподготовкой, средние получат медиасистему с небольшим по современным меркам экраном и сервисами Яндекса. А вот топовым версиям положен вертикально ориентированный «планшет» диагональю 10,4 дюйма.

И диагональ, и расположение — еще один эксклюзив для В-класса. Какие новые функции предложит мультимедиа, пока непонятно. На дисплее как минимум станут отражаться предупреждения парктроника, который на нынешних Вестах исключительно акустический.

Цифровая комбинация приборов

Такая сейчас есть у всех новинок. Причем у большинства — в базовой комплектации. Если предварительная информация верна, на Весте, наверное, впервые в мире реализован вывод онлайн-карты Яндекса во весь дисплей комбинации приборов. Обычно, если карту можно «перетащить» на водительский инструментарий, то она будет от встроенной офлайн-навигации, устаревшей и неактуальной.

Аналоговая комбинация приборов — от Renault. Не исключено, что ее еще поменяют.

Однако у новой Весты есть и пара существенных недочетов.

Мало изменений

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За исключением светодиодных фар (опция модная, но в недорогом сегменте необязательная) снаружи машина почти не изменилась. Моторы с коробками остались бы прежними, даже не случись всех потрясений этого года. А теперь и вовсе всё идет к тому, что на Весту будут устанавливать только восьмиклапанник.

Ходовая часть, тормоза и рулевое перешли без изменений (хотя к ним и так претензий не было). Так что из существенного остаются только цифровая приборка и большой дисплей медиасистемы.

Цена не обрадует

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По дилерам развезли 1040 обновленных Вест, собранных из старых запасов комплектующих. Но рекомендованных цен АВТОВАЗ на них не объявлял. Дореформенные машины стоят от 1,21 до 1,58 млн рублей. По факту за рестайлинговые экземпляры просили от 1,9–2 млн рублей. Запредельно для Весты! И вполне вероятно, что рекомендованные цены будут еще выше. Даже несмотря на вынужденные упрощения конструкции.

Пока сложно сказать, что из анонсированных новшеств АВТОВАЗ сможет поставить в нынешних реалиях на серийные машины. И вообще — когда они сами появятся? Изначально говорили о марте 2023 года, но уже доводилось слышать более общий ориентир: I квартал 2023-го. Ждем!

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2023 допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2022 году или сменившие поколение. Рестайлинг тоже идет в зачет. Как, например, Lada Vesta NG — продукт глубокой модернизации машины первого поколения.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

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