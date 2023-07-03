7 крутых премьер лето-осень 2023 (и не сплошь кроссоверы!)

Официальных новинок от западных производителей в ближайшее время не будет. Освободившееся место активно занимают китайские бренды. Ассортимент марок, моделей и типов кузовов расширяется от месяца к месяцу.

Exeed RX

На наш рынок Exeed делает большую ставку. Идет активная маркетинговая кампания: владельцам Иксидов оплачивают проезд по платным дорогам. Даже доводка новых моделей уже проводится в России.

Например, новый кроссовер RX китайские инженеры «гоняли» в условиях русской зимы. Особое внимание было уделено настройкам новой подвески с регулируемой жесткостью амортизаторов и эксплуатации автомобиля в сложных зимних условиях.

В Китае RX (там его имя Yaoguang) был представлен с гибридной силовой установкой. У нас она если и появится, то позже. А пока – исключительно турбомотор 2.0 отдачей 249 л.с. Ассистирует ему 7-ступенчатый робот с двумя «мокрыми» сцеплениями. Полный привод войдет в базовой оснащение. Причем – впервые на автомобилях Exeed – будет возможность принудительной блокировки межосевой муфты.

Салон оформлен в новой для марки стилистике: высокая и массивная центральная консоль, двухспицевое рулевое колесо, 24,6-дюймовый сдвоенный изогнутый дисплей панели приборов и мультимедийной установки. Смотрится породисто! И оснащение под стать: кожа наппа, панорамная крыша, проекционный дисплей, вентиляция сидений и полный комплект обогревов.

Exeed RX

GAC М8

Большой минивэн GN8 в Россию уже несколько месяцев не поставляют, Прошлым летом дебютировал его преемник М8, который у нас должен появиться в конце года. И без того солидные габариты стали еще больше. Длина кузова увеличилась до 5193 мм (+104 мм), ширина - до 1893 мм (+9 мм). Колесная база достигла 3070 мм (+70 мм).

Дизайн стал более вычурным, броским. В салоне компанию экрану медиасистемы теперь составляет «рисованный» дисплей панели приборов.

Традиционно для китайских вэнов во втором ряду два отдельных сиденья с индивидуальными регулировками и выдвижным коленным упором, позволяющим превратить кресло в шезлонг. Третий ряд представляет собой привычный трехместный диван.

К нам повезут машины с бензиновым турбомотором 2.0. В китайской версии он выдает 252 л.с. Для нас его наверняка дефорсируют.

GAC М8

Geely Emgrand 7

Залп из многочисленных китайских седанов поддержит и Geely: осенью ожидается появление Emgrand 7. По размерам (длина кузова 4,6 м) - это аналог хорошо нам известных Kia Cerato и Hyundai Elantra.

В отличие от многих «китайцев», в дизайне Эмгранда нет азиатчины – внешность по-европейски строгая. Чувствуется влияние Volvo (шведская фирма принадлежит Geely). То же самое касается и дизайна салона – подчеркнуто лаконичный, такой многим понравится.

По технике – никаких откровений. Подвески McPherson спереди и упругая балка сзади, атмосферный двигатель 1.5 (114 л.с.), с которым стыкуется 5-ступенчатая механика или вариатор.

Покупателям такой подход будет по душе, что подтверждается ажиотажным спросом в Белоруссии, где этот седан уже продается.

Geely Emgrand 7