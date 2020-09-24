Самый дорогой «китаец» России: тест (и видео)

Минивэн GAC GN8 в самой простой версии Luxe продают у нас за 2,7 миллиона, а в топ-исполнении Premium — за 3,5 миллиона.

Когда в декабре 2019 года у нас начали продавать кроссоверы GAC GS8, случился шок: хорошо упакованные полноприводные версии оценили в 2,6 миллиона рублей. Теперь и эта сумма не кажется безумной, потому что самый простой GN8 Luxe продают за 2,7 миллиона. А машины в топ-исполнении Premium тянут на 3,5 миллиона.

Toyota Alphard, против которой и будет играть GN8, дороже на миллион. Но Тойота просто за каждую букву в своем имени может набивать по 100 тысяч к ценнику, так что разница не так уж велика. Дает ли это нам право подходить к китайской машине с тойотовскими мерками? Вполне.

За что столько?

Молодая была не молода. В Китае минивэн продается с 2017 года под именем Trumpchi GM8. При регистрации в России оказалось, что буквенное сочетание GM не проходит (привет, янки!), поэтому одну букву изменили — так появился GN8.

Это пятиметровая машина с колесной базой 3000 мм. Один в один Alphard. Фольксвагеновский Multivan тех же размеров, но повыше. Только передний привод. Три ряда сидений. Сдвижные двери пассажирского салона оснащены электроприводом (начиная со среднего уровня оснащения) — ими можно управлять с водительского места или с брелока.

При нынешней тяге дизайнеров к минимализму этот интерьер с обилием кнопок можно называть теплым, ламповым.

Приборы — традиционные. Между двумя большими циферблатами прописан большой цветной дисплей. Просто, понятно, без заморочек. Яркий 10‑дюймовый экран мультимедийки явно устарел — на него выводится не так много функций. Практически на каждую функцию есть своя кнопка. Слева на рычаге — неудобная клавиша ручного переключения передач.

Светлые сиденья выглядят роскошно, но скользкие донельзя, что навевает мысли о качестве — хотя китайцы уверяют, что это натуральная кожа. Само собой — обогрев всего, вентиляция сидений.

Вся оптика светодиодная. Матричные фары лупят в темноте, словно прожекторы. Днем салон (темный верх, светлый низ) заливает светом через двойной панорамный люк в крыше.

Привет из прошлого

Неизвестное всегда обрастает слухами. Самая расхожая байка — о том, что GN8 создан на итальянском шасси. Концерн GAC действительно в 2008 году купил у Фиата платформу, на которой выпускались седаны Alfa Romeo 166 и Lancia Thesis. Но десяток лет для китайцев — что полвека для европейцев. От той платформы места живого не осталось. Вместо передней двухрычажки — стойки McPherson. Сзади сохранили многорычажку, однако теперь она совершенно другая конструктивно (очень похожа на подвеску Santa Fe) — и уже не подруливающая, как это было у «итальянок».

Купленная у концерна Fiat платформа изрядно переработана. Спереди — стойки McPherson и электроусилитель руля на мощнейшем подрамнике. Задняя подвеска полностью переработана и напоминает таковую на Santa Fe. Крепкий подрамник рассчитан и на полный привод, но GN8 такой версии не имеет. Разнесенный выхлоп — не бутафория.

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Кроссовер GAC GS8 сделан на этой же платформе, но он может быть и полноприводным, а минивэн — исключительно с приводом на передние колеса .

В Китае уже продают модернизированные минивэны, которые, помимо внешности, отличаются новым 2-литровым турбомотором мощностью 252 л.с. и 8-ступенчатым автоматом. К нам пока поставляют старую версию — 190 сил и 6-ступенчатый автомат Aisin. И это к лучшему. Новый силовой агрегат дороже (куда уж?), сложнее (непосредственный впрыск, турбина с двойной улиткой) и требовательнее к качеству топлива.

Двухлитровый турбомотор мощностью 190 сил — это чугунный блок, алюминиевая головка, цепной привод ГРМ и регулируемые фазы впуска и выпуска. Простой распределенный впрыск — благо. Как и несложная турбина. Работает и на 92‑м бензине, но я лил исключительно 95‑й.

Динамика?

Оставленный нам 190‑сильный турбомотор тянет очень уверенно и неплохо сочетается с автоматом. На обгоны выходишь как на легковушке — не опасаясь, что не хватит мощности или вдруг затупит коробка. Понятно, что с полной нагрузкой не столь задорно, но каких-то проблем не испытываешь.

Китайцы не сообщают ни макси­мальную скорость, ни время разгона до 100 км/ч. Я провел замеры: при малой загрузке (водитель и один пассажир) GN8 разгоняется до сотни за 11 секунд.

Шестиступенчатый автомат Aisin китайской сборки понравился адекватными и мягкими переключениями. В Китае уже ставят 8-ступенчатую коробку, но она дороже.

Управляемость?

«Минивэнистая». Спокойный, слегка вальяжный автомобиль. Но не размазня. Мне очень понравилась настройка электроусилителя руля: держишь в своих руках не только баранку, но и весь автомобиль . Полное ощущение, что стоит старый добрый гидрач.

О работе подвески вспоминаешь только на жестких термостыках эстакад и на ступеньках асфальта. В остальном — комфортно.

А расход?

Заявлен средний расход топлива 8,9 л/100 км. У меня вышла десятка. Если мотаться преимущественно по городу, получится 13–14 литров на сотню. Лить можно 92‑й бензин.

Основа минивэна — мощнейщая интегрированная рама, рассчитанная на большие нагрузки. Ниже всех висит выпуск: клиренс около 185 мм. Защиты моторного отсека нет.

Большой, но... маленький

По всей логике, пятиметровая машина должна быть удобна для всех пассажиров — на то и минивэн. А самым комфортным обычно делают второй ряд.

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GN8 тоже обещает многое: во втором ряду даже в базовом варианте стоят раздельные задние сиденья с подлокотниками, а на машинах в средней комплектации (3,1 млн рублей) они даже оснащены откидными оттоманками с электроприводом. Плюс обогрев, вентиляция и даже встроенный массажер. Так чем же я недоволен?

Посадкой! То ли пол очень высоко, то ли сиденье низко. При росте 186 см не могу полностью вытянуть ноги — только если сидеть справа и сильно отодвинуть от себя правое переднее сиденье (водителя же не задвинешь). Оттоманки я даже не касаюсь: она пригодится менее рослым.

Передние сиденья — с электроприводом. Хорошо подходят водителям ростом до 180 см. Кожа натуральная (говорят), но скользкая.

Пройти на третий ряд можно только одним способом: высадив одного из пассажиров второго ряда и протиснувшись между двумя «капитанскими» сиденьями. Сомнительное удовольствие. Сидеть на диване втроем можно, но при одном условии — третий (посередине) будет ребенком , иначе тесно.

Во втором ряду — раздельные кресла. Продольная регулировка и по углу наклона спинки — ручная. Электроприводом оснащена только оттоманка. Обогрев и вентиляция — трехступенчатые. Есть встроенный массажер. Предусмотрен индивидуальный блок климат-контроля. Третий ряд я назвал бы 2,5‑местным: двое взрослых и ребенок посередине.

Для пассажирского салона предусмотрен отдельный блок климат-контроля, и это хорошо. А вот уровень шумоизоляции неравномерный, и это плохо: чем ближе к галерке, тем шумнее, хотя в задних колесных арках стоят шумоизолирующие формованные подкрылки. Alphard в этом смысле предпочтительнее.

DVD-проигрыватель — как привет из прошлого десятилетия. Но сигнал можно считывать и с флешки, причем на экраны можно подавать разные изображения.

И с перевозкой крупных вещей не все в порядке. Мы ведь как привыкли — из большой универсальной машины можно вынуть сиденья второго и третьего ряда, и хоть гардероб заноси. А в GN8 сиденья несъемные . Комфортные кресла второго ряда насмерть вмонтированы в салазки и привязаны электропроводкой. А тяжеленный диван третьего ряда можно лишь сложить целиком — других вариантов трансформации нет. Образуется грузовая площадка размером примерно метр на метр: стиральную машинку можно перевезти, а холодильник нипочем не войдет.

Если не вооружаться гаечными ключами, то это вся возможная трансформация. Площадка размером метр на метр: багаж четверых седоков поместится с лихвой, но холодильник или доску для серфинга не впихнешь.

Для кого?

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Трудно представить в роли покупателей GN8 многодетные семьи. Дорого. Проще взять древний Hyundai H1 за 2,3 миллиона — без понтов и заднеприводный. Или Peugeot Traveller за 2,2 миллиона: гораздо скромнее оснащен, зато дизельный, и с обслуживанием нет проблем.

Для кого же тогда GN8? Своими глазами видел двух потенциальных покупателей. Одному нужно поменять старый Mercedes V‑класса, но новый с приличным оснащением — это космос по деньгам. А другой мечется между Альфардом и GN8. Сэкономить миллион с гаком хочет каждый, даже если машина приобретается в корпоративный парк. Полагаю, что именно «корпораты» могут раскачать никому неизвестный минивэн.

Минивэн отличается неплохой плавностью хода: подвеска сдается лишь на «лежачих» и жестких стыках. Toyota Alphard мягче и тише.

GAC GN8

Длина/ширина/высота/база 5066/1923/1822/3000 мм

5066/1923/1822/3000 мм Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1991 см³; 140 кВт/190 л.с. при 5200 об/мин; 300 Н·м при 1750–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1991 см³; 140 кВт/190 л.с. при 5200 об/мин; 300 Н·м при 1750–4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч н.д.

н.д. Максимальная скорость н.д.

н.д. Топливо/запас топлива АИ-92/68 л

АИ-92/68 л Расход топлива: в смешанном цикле 8,9 л/100 км

8,9 л/100 км Трансмиссия передний привод; А6

Самый дорогой «китаец» России: тест (и видео) Минивэн GAC GN8 в самой простой версии Luxe продают у нас за 2,7 миллиона, а в топ-исполнении Premium — за 3,5 миллиона. Самый дорогой «китаец» России: тест (и видео)