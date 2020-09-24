Самый дорогой «китаец» России: тест (и видео)

Когда в декабре 2019 года у нас начали продавать кроссоверы GAC GS8, случился шок: хорошо упакованные полноприводные версии оценили в 2,6 миллиона рублей. Теперь и эта сумма не кажется безумной, потому что самый простой GN8 Luxe продают за 2,7 миллиона. А машины в топ-исполнении Premium тянут на 3,5 миллиона.
Toyota Alphard, против которой и будет играть GN8, дороже на миллион. Но Тойота просто за каждую букву в своем имени может набивать по 100 тысяч к ценнику, так что разница не так уж велика. Дает ли это нам право подходить к китайской машине с тойотовскими мерками? Вполне.
За что столько?
Молодая была не молода. В Китае минивэн продается с 2017 года под именем Trumpchi GM8. При регистрации в России оказалось, что буквенное сочетание GM не проходит (привет, янки!), поэтому одну букву изменили — так появился GN8.
Это пятиметровая машина с колесной базой 3000 мм. Один в один Alphard. Фольксвагеновский Multivan тех же размеров, но повыше. Только передний привод. Три ряда сидений. Сдвижные двери пассажирского салона оснащены электроприводом (начиная со среднего уровня оснащения) — ими можно управлять с водительского места или с брелока.
Светлые сиденья выглядят роскошно, но скользкие донельзя, что навевает мысли о качестве — хотя китайцы уверяют, что это натуральная кожа. Само собой — обогрев всего, вентиляция сидений.
Вся оптика светодиодная. Матричные фары лупят в темноте, словно прожекторы. Днем салон (темный верх, светлый низ) заливает светом через двойной панорамный люк в крыше.
Привет из прошлого
Неизвестное всегда обрастает слухами. Самая расхожая байка — о том, что GN8 создан на итальянском шасси. Концерн GAC действительно в 2008 году купил у Фиата платформу, на которой выпускались седаны Alfa Romeo 166 и Lancia Thesis. Но десяток лет для китайцев — что полвека для европейцев. От той платформы места живого не осталось. Вместо передней двухрычажки — стойки McPherson. Сзади сохранили многорычажку, однако теперь она совершенно другая конструктивно (очень похожа на подвеску Santa Fe) — и уже не подруливающая, как это было у «итальянок».
Кроссовер GAC GS8 сделан на этой же платформе, но он может быть и полноприводным, а минивэн — исключительно с приводом на передние колеса.
В Китае уже продают модернизированные минивэны, которые, помимо внешности, отличаются новым 2-литровым турбомотором мощностью 252 л.с. и 8-ступенчатым автоматом. К нам пока поставляют старую версию — 190 сил и 6-ступенчатый автомат Aisin. И это к лучшему. Новый силовой агрегат дороже (куда уж?), сложнее (непосредственный впрыск, турбина с двойной улиткой) и требовательнее к качеству топлива.
Динамика?
Оставленный нам 190‑сильный турбомотор тянет очень уверенно и неплохо сочетается с автоматом. На обгоны выходишь как на легковушке — не опасаясь, что не хватит мощности или вдруг затупит коробка. Понятно, что с полной нагрузкой не столь задорно, но каких-то проблем не испытываешь.
Китайцы не сообщают ни максимальную скорость, ни время разгона до 100 км/ч. Я провел замеры: при малой загрузке (водитель и один пассажир) GN8 разгоняется до сотни за 11 секунд.
Управляемость?
«Минивэнистая». Спокойный, слегка вальяжный автомобиль. Но не размазня. Мне очень понравилась настройка электроусилителя руля: держишь в своих руках не только баранку, но и весь автомобиль. Полное ощущение, что стоит старый добрый гидрач.
О работе подвески вспоминаешь только на жестких термостыках эстакад и на ступеньках асфальта. В остальном — комфортно.
А расход?
Заявлен средний расход топлива 8,9 л/100 км. У меня вышла десятка. Если мотаться преимущественно по городу, получится 13–14 литров на сотню. Лить можно 92‑й бензин.
Большой, но... маленький
По всей логике, пятиметровая машина должна быть удобна для всех пассажиров — на то и минивэн. А самым комфортным обычно делают второй ряд.
GN8 тоже обещает многое: во втором ряду даже в базовом варианте стоят раздельные задние сиденья с подлокотниками, а на машинах в средней комплектации (3,1 млн рублей) они даже оснащены откидными оттоманками с электроприводом. Плюс обогрев, вентиляция и даже встроенный массажер. Так чем же я недоволен?
Посадкой! То ли пол очень высоко, то ли сиденье низко. При росте 186 см не могу полностью вытянуть ноги — только если сидеть справа и сильно отодвинуть от себя правое переднее сиденье (водителя же не задвинешь). Оттоманки я даже не касаюсь: она пригодится менее рослым.
Пройти на третий ряд можно только одним способом: высадив одного из пассажиров второго ряда и протиснувшись между двумя «капитанскими» сиденьями. Сомнительное удовольствие. Сидеть на диване втроем можно, но при одном условии — третий (посередине) будет ребенком, иначе тесно.
Для пассажирского салона предусмотрен отдельный блок климат-контроля, и это хорошо. А вот уровень шумоизоляции неравномерный, и это плохо: чем ближе к галерке, тем шумнее, хотя в задних колесных арках стоят шумоизолирующие формованные подкрылки. Alphard в этом смысле предпочтительнее.
И с перевозкой крупных вещей не все в порядке. Мы ведь как привыкли — из большой универсальной машины можно вынуть сиденья второго и третьего ряда, и хоть гардероб заноси. А в GN8 сиденья несъемные. Комфортные кресла второго ряда насмерть вмонтированы в салазки и привязаны электропроводкой. А тяжеленный диван третьего ряда можно лишь сложить целиком — других вариантов трансформации нет. Образуется грузовая площадка размером примерно метр на метр: стиральную машинку можно перевезти, а холодильник нипочем не войдет.
Для кого?
Трудно представить в роли покупателей GN8 многодетные семьи. Дорого. Проще взять древний Hyundai H1 за 2,3 миллиона — без понтов и заднеприводный. Или Peugeot Traveller за 2,2 миллиона: гораздо скромнее оснащен, зато дизельный, и с обслуживанием нет проблем.
Для кого же тогда GN8? Своими глазами видел двух потенциальных покупателей. Одному нужно поменять старый Mercedes V‑класса, но новый с приличным оснащением — это космос по деньгам. А другой мечется между Альфардом и GN8. Сэкономить миллион с гаком хочет каждый, даже если машина приобретается в корпоративный парк. Полагаю, что именно «корпораты» могут раскачать никому неизвестный минивэн.
GAC GN8
- Длина/ширина/высота/база 5066/1923/1822/3000 мм
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1991 см³; 140 кВт/190 л.с. при 5200 об/мин; 300 Н·м при 1750–4000 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч н.д.
- Максимальная скорость н.д.
- Топливо/запас топлива АИ-92/68 л
- Расход топлива: в смешанном цикле 8,9 л/100 км
- Трансмиссия передний привод; А6
Минивэн GAC GN8 в самой простой версии Luxe продают у нас за 2,7 миллиона, а в топ-исполнении Premium — за 3,5 миллиона.Самый дорогой «китаец» России: тест (и видео)
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