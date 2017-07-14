Peugeot Traveller с полным приводом: тест-драйв на бездорожье

Калужский завод PSA — единственное предприятие, где привод на задние колёса коммерческих Пежо и Ситроенов ставят прямо на сборочном конвейере.

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Люди, работающие в концерне PSA, - образец стойкости и оптимизма. Пока большинство брендов скрупулезно просчитывают, стоит ли везти к нам потенциально не самую массовую модель, и чаще решают повременить, Peugeot и Citroen упрямо вкатывают в шоурумы новинки, ежегодные продажи которых очевидно будут штучными. «Сливаются» концерны, закрывая готовые заводы, а PSA в пику GM за год выводит новоприобретенный Opel в плюс и возвращает его в Россию.

На заводе «ПСМА Рус» жизнь еле теплится. Французские машины собирают в час по чайной ложке, Mitsubishi после перехода под крыло альянса Renault-Nissan готовится паковать вещи. И всё равно новинки есть — это локализованные опелевские «коммерсанты» Vivaro и Zafira Life. Их «близнецы» Citroen Jumpy/SpaceTourer и Peugeot Expert/Traveller тем временем обзавелись полноприводными версиями!

Peugeot Traveller 4×4

Чьих будете?

Кому адресованы полноприводники? Сколько ни пытал представителей Peugeot, ответа не получил. Как семейные автомобили для путешествий и ежедневных поездок вэны в России используют единицы. А владелец бизнеса вряд ли настолько проникнется заботой о водителях, что закажет для них полноприводную машину.

Но если посмотреть в статистику, то 50% сегмента легких фургонов занимают полноприводники! Впрочем, секрет прост: в сегменте правят «буханки» да нижегородские Соболи — первые бывают только полноприводными, а Соболи с полным приводом тоже имеют спрос. Среди покупателей иномарок за 4×4 платят сравнительно немногие.

Приборная панель полноприводную сущность никак не выдает: шайба управления трансмиссией притаилась слева под рулем. Рычаг механической коробки очень похож на селектор DSG.

Дисплей мультимедийной системы и барашек обогрева сиденья выдавили у меня скупую слезу ностальгии. Со времен Peugeot 307 двадцатилетней давности они почти не изменились. Даже выключатель обогрева не сошел с намоленного французами мéста в слепой зоне у подушки.

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И всё же в московском представительстве PSA разглядели какие-то перспективы. Причем мотивация оказалась настолько убедительной, что Россию поставили на особое положение. Ведь собственного механического или электронного полного привода у PSA нет (раньше кроссоверы Citroen и Peugeot были сделаны на базе Mitsubishi). Сейчас в Европе полный привод обеспечивает только дорогущая гибридная технология — вторую ось подкручивает электромотор.

А еще есть давний партнер — компания Dangel. Она прилаживает полноприводную трансмиссию на все коммерческие модели PSA (включая свежие Опели), а также на Fiat Ducato. В Европе специ­алисты фирмы Dangel проворачивают трюк на собственном производстве, где переделывают уже готовые автомобили. Калужский завод PSA — единственное предприятие, где привод на задние колёса ставят прямо на сборочном конвейере. Здравое решение: технически процедура не самая сложная, а возить машины на доработку в Европу — не навозишься.

Peugeot Traveller покоряет практичностью. Особенно много мест для мелочовки вокруг правого переднего пассажира. Даже в двери можно что-то потерять!

Старая школа

Полный привод механический — с карданом и вискомуфтой. Расположенная спереди коробка отбора мощности подключается пневматикой. Через карданный вал с двумя промежуточными опорами и муфту тяга приходит на заднюю пару колес. Кардан потребовал установки оригинальных топливного бака и стабилизатора поперечной устойчивости.

Чтобы понять, что версию 4×4 городили не только для уверенности на скользком асфальте, достаточно заглянуть под днище. Стальными листами защиты закрыто практически всё! От картера двигателя спереди до тормозных шлангов и редуктора на корме. А еще с 160 до 200 мм увеличен дорожный просвет. Обошлись минимальными вложениями: банально поставили в подвеску спереди и сзади проставки толщиной 40 мм. Так что все элементы ходовой те же, что и у моноприводной версии. Только рулевой вал пришлось слегка удлинить.

Во втором ряду подушка поделена в пропорции 1:2 и, соответственно, регулируется по длине двумя частями. А вот наклон спинки настраивается у каждого из трех мест по отдельности.

Одно из неудобств полноприводного исполнения: запаску из-под днища переселили в багажник. Он, впрочем, большой, мéста остается ­достаточно.

Водитель волен выбирать чисто переднеприводный режим движения или автоматически подключаемый полный. Плюс поменяли алгоритм работы ESP, добавив имитации межколесных блокировок. В сумме все новые узлы дали прибавку в массе 80–90 кг.

Грязевые ванны

От тест-драйва я многого не ждал. Плавали — знаем: пара ухабов, спуск-подъем, лайтовая грунтовка… Уверен, так всё и задумывалось. Но проселок изрядно полило декабрьскими дождями. И Peugeot Traveller макнули в не самые привычные для него условия.

Последним массовым применением вискомуфт отметился Volkswagen на Syncro-версиях. Их эпоха закончилась в 1990‑е годы: пришлось уступить место более быстродействующим системам. Пока рабочая жидкость загустеет и «склеит» валы, машина рискует закопаться. Поэтому еще до выезда на грунтовки нам на асфальтовой площадке показали, что опасаться нечего.

С роликовых платформ под передними коле­сами полноприводный Traveller съезжает ­ без проблем.

Вышел на нее… и не поверил глазам. Лежат две роликовые платформы — точь-в‑точь наши, зарулевские, на которых мы тестируем работу полного привода. Проскальзывающая передняя ось Traveller не остановила: после минимальной пробуксовки вэн уверенно съехал вперед. С «диагональю» справился еще лучше. Причем даже в переднеприводной конфигурации! Вот тебе и электронные имитации…

Фирменную съемку представители Peugeot делали на локации заранее. Грунтовка, как видите, была нестрашная. А на фото, сделанном в день теста.

Таким Traveller выглядел уже после первого круга. Некоторые места ­одолели с трудом.

Для подстраховки организаторы обули вэны в «гудричи». Будь машины на дорожной резине (пусть даже зимней), внедорожную часть, думаю, пришлось бы отменить.

После такой демонстрации месить грязь я отправился уверенно. Легкий ледок на брусчатке подъездных дорог четко показал всю прелесть полного привода. С тягой только на передней оси Peugeot Traveller, как и положено, сносит наружу. В режиме 4WD помощи второй пары колес достаточно, чтобы держать в повороте заметно бóльшую скорость.

В раскисшей колее попробовал, в самом ли деле она такая скользкая, какой мне кажется. Действительно, усилий только передних колес недостаточно для троганья с места. Не помогли даже шины BFGoodrich All-Terrain T/A — ими машину подстраховали на период теста.

Были на маршруте местá, где приходилось ползти, отчаянно вращая всеми колесами. А то и залетать в небольшой подъем с нескольких заходов.

Сложный путь к асфальту

Мы с коллегой вполуха слушали инс­труктаж ко второй части. Мол, что там сложного: едем уже по асфальту, дороги знакомые — не потеряемся. Как оказалось, не нужно было верить навигатору, чтобы пройти ровным путем.

Сначала уперлись в несуществующую деревенскую переправу. И развернуться негде! Поехали тропой, протоптанной стадом с ближайшей фермы. Смеркается, с маршрута сбились, вокруг непролазная грязь. Но Traveller, перепачкавшись по крышу, вывез.

Так что вискомуфта и полный привод на вэне с красивыми окрашенными бамперами рулят!

Вид снизу заставляет подумать, что над тобой серьезный экспедиционный внедорожник. Нет, французский микроавтобус! Защитой прикрыто всё, что можно повредить. Если 200‑миллиметрового клиренса не хватит, цеплять рельеф брюхом можно смело.

На асфальтовую часть программы мы всё же выбрались. Впечатление смазали бьющиеся в конвульсиях колёса, облепленные грязью. И тем не менее очевидно, что недоступная моноприводным модификациям связка 150‑сильного дизеля и шестиступенчатой механики — отменный трассовый вариант. Уверенный разгон Traveller выдает с 1500 об/мин, хотя по паспорту пиковый момент 370 Н·м доступен только с 2000 об/мин.

Коробка хороша легковыми настройками. Первая передача, достаточно длинная, дискомфорта не доставляет. Четкость работы я подметил еще на бездорожье, когда приходилось, разогнавшись, быстро переходить с первой на вторую или, напротив, скиснув на подъеме, подтыкать первую. Трансмиссия позволяла делать это практически без потери тяги.

С шумоизоляцией порядок и в первом ряду. По мере отдаления от моторного отсека становится еще тише. В распоряжении пассажиров — свой блок микроклимата, шторки, регулировки сидений. В общем, теперь так и подмывает отправиться большой компанией в дальний вояж! Например, по платнику в Питер, наслаждаясь экономичностью дизеля. Затем дальше, на север, где раскроет свой потенциал подключа­емый полный привод. А под конец прохватить по заметенному проселку до уютного домика. Надеюсь, этой зимой там ­найдется немного снега.

Шустрый дизель, неплохая проходимость Только механическая коробка передач

4×4 РАВНО…

Агрегаты компании Dangel ставят только на 150‑сильные Peugeot и Ситроены с шестиступенчатой механикой. На моноприводных фургонах это сочетание есть и с трансмиссией 4×2, а вот у микроавтобусов такой мотор идет только с автоматом. Технически несложно подружить АКП с карданом, но в Европе такого варианта не существует в принципе. А для нашего рынка его делать никто не бросится: спрос мизерный.

Грузовые версии с полным приводом дороже аналогов с передними ведущими колесами на 450 тысяч рублей (от 2,15 до 2,25 млн). На пассажирских машинах доплата меньше за счет разницы в коробках — 350 тысяч рублей (от 2,7 до 2,75 млн). Дорого!

У конкурентов на российском рынке нет автобусов дешевле. Volkswagen Transporter стартует примерно с тех же сумм, но за счет многообразия версий его цéны уходят далеко вверх. Фургоны 4×4 на миллион дороже ГАЗелей и с чуть меньшим отрывом обходят по стоимости Volkswagen Caddy. Все остальные, начиная с локализованного в Татарстане фордовского Транзита, менее доступны.

Peugeot Traveller 4×4

Длина / ширина / высота / база 4956 / 1920 / 1980 / 3275 (5036 / 1920 / 1988 / 3275) * мм

Снаряженная масса 2256 (2284) кг

Объем багажника (VDA) 603–3061 (989–3497) л

Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 1997 см³; 110 кВт/150 л.с. при 4000 об/мин; 370 Н·м при 2000 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 13,3 с

Максимальная скорость 170 км/ч

Топливо/запас топлива ДТ/69 л

Расход топлива: смешанный цикл 7,4 л/100 км

Трансмиссия полный привод; М6

* В скобках — отличающиеся данные удлиненной версии.

Peugeot Traveller с полным приводом: тест-драйв на бездорожье Калужский завод PSA — единственное предприятие, где привод на задние колёса коммерческих Пежо и Ситроенов ставят прямо на сборочном конвейере. Peugeot Traveller с полным приводом: тест-драйв на бездорожье

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Фото: Peugeot