Тест классического, но нового Фольксвагена: электроника в старом «железе»

Transporter, Caravelle, Multivan и California сохранили при обновлении примерно те же размеры и характерный профиль. При этом виртуальную приборную панель интегрировали в семейство Т6.1 даже раньше, чем на некоторые легковые модели концерна, а электроусилитель руля открыл доступ к массе электронных ассистентов.

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Большую классику, чем коммерческая серия Т6, еще поискать. Конечно, первый Булли образца 1949 года не имеет с современным Мультивэном или Транспортером ничего общего. Да и наивный лупоглазый микроавтобус, ставший в 60‑х символом хиппи, давно в прошлом. Но какой еще из фургонов и минивэнов десятилетиями не меняет радикально внешность? Даже гуру ведут на автомобильных форумах ожесточенные споры о том, так ли сильно серия Т6 образца 2015‑го отличается от «тэ-пятого», который вышел в свет в 2003 году.

Сильно! Как «шестой» iPhone от «восьмерки».

Обновление

Transporter, Caravelle, Multivan и California сохранили примерно те же внутренние и внешние размеры и характерный рубленый профиль. Почти не изменилась и задняя часть: узнать новую машину можно разве что по вычурному наполнению отныне светодиодных фонарей.

Перекроенная передняя панель позволила интегрировать тачскрин диагональю от 8 до 9,2 дюйма.

У цифровой приборной панели Digital Cockpit диагональю 10,25 дюйма богатые возможности и графика.

А вот «лицо» освежила массивная двухэтажная фальшрадиаторная решетка в стиле Туарега, объединенная с бампером. Оптика теперь либо полностью светодиодная, либо с галогенными лампами стандарта Н7. На выбор — шесть вариантов дизайна колесных дисков. Цветовая гамма пополнилась шестью новыми оттенками, а также семью двухцветными комбинациями. Ах да, у некоторых версий на передних крыльях появится шильдик Bulli. И ради этого Volkswagen арендовал огромный складской лофт почти в центре Амстердама и согнал сюда «сто пятьсот» машин и журналистов со всего мира?!

Боясь разочароваться, распахиваю водительскую дверь и занимаю командирское место. Ура, здесь совершенно новая передняя панель, руль, дверные карты и ткани обивки. При этом высокая посадка, тонкие боковые стойки, прекрасная обзорность через большие внешние зеркалá — на месте, как и прежде.

Кубическая форма кузова — оптимальное решение для эффективного использования пространства. Компоновщики дополнили картину удобной и быстрой трансформацией салона в переговорную или даже спальню.

Приложения

Приложение для смартфонов позволяет дистанционно узнать местоположение машины, запас хода и массу другой информации.

Шеф-дизайнер Альберт Кирцингер, естественно, акцентирует внимание на самом интересном: «Мы переработали водительское место в духе цифрового времени и интегрировали в Т6.1 виртуальную приборную панель Digital Cockpit диагональю 10,25 дюйма — даже раньше, чем на некоторые легковые модели концерна».

«Кокпит» действительно великолепен: графика и прорисовка настолько реалистичны, что понять, настоящие перед глазами стрелки спидометра или тахометра или нет, просто невозможно. Естественно, виртуально-стрелочную тему можно поменять на цифровую, комбинаций оформления масса.

В Булли поставили модульную информационно-развлекательную систему третьего поколения MIB3 с модулем онлайн-подключения (OCU) и встроенной картой eSIM. А это — новые интернет-сервисы и функции We Connect для «единоличников» и We Connect Fleet для автопарков.

Автомобили семейства 6.1 могут быть оснащены адаптивным круиз-контролем, ассистентами удержания в полосе и автопарковки. Машины умеют «зеркалить» смартфоны. В перечне опций есть и адаптивная подвеска DCC.

Первым предложено потоковое радио, потоковое воспроизведение музыки Apple Music и Tidal, а вторым — онлайн-мониторинг маршрута, расхода топлива и отслеживание сроков обслуживания. Заблудившись в окрестностях голландской столицы, испробовал голосовое управление навигацией. Чтобы его активировать, нужно произнести: «Привет, Volkswagen!» — а затем в свободной форме задать команду. Я сказал: «Хочу попасть в центр» — Булли понял.

Энергосбережение

В версии 6.1 дебютирует электрический Булли с силовой установкой мощностью 112 л.с. на тяговой батарее энергоемкостью 77,6 кВт·ч. Запас хода более 400 км в цикле NEDC. Увы, совместная разработка VW и компании ABT до России не доедет. Мы увидим традиционные моторы, а они у 6.1 исключительно дизельные.

Все моторы Т6.1 — двухлитровые, дизельные. Адаптация к нашим условиям эксплуатации ­сведется к снижению экологических требований.

Линейка включает 2-литровый TDI с четырьмя вариантами форсировки — мощностью от 90 до 199 л.с. В Европе моторы заточены под пока еще перспективные экологические нормы Евро 6d-TEMP-EVAP. Для нас всё наоборот: Volkswagen переходит от необязательного в России Евро‑6 к Евро‑5, не требующему применения мочевины. Так что машины для российского рынка, по идее, поедут шустрее европейских.

Первым делом я опробовал на ходу Multivan с двумя модернизированными моторами: 90‑сильным (ранее 84 л.с.) и 110‑сильным (прежде он выдавал 102 силы). Оба — сугубо коммерческая тема, поскольку сочетаются исключительно с пятиступенчатой механикой, а разгонная динамика автобусная. В корпоративных парках и транспорте для белых воротничков большей популярностью, как и теперь, будут пользоваться богатые версии мощностью 150 и 199 л.с. К этим моторам прилагается робот DSG и полный привод 4Motion с муфтой, подключающей заднюю ось. И это совсем другая песня. Даже 150‑сильного мотора хватает для динамичного перемещения по городу и трассе.

Отныне для минивэна доступен ассистент маневрирования с прицепом Trailer Assist. Всё, что нужно, - задать направление движения прицепа джойстиком регулировки зеркал, а руль Булли вращает сам.

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Отличий на ходу от дорестайлинговой версии по части шасси нет: та же плотная подвеска, собранное прохождение поворотов. А вот ощущения от руля другие. И это едва ли не главная новость модернизированного Булли.

Дело не в интеллигентном усилии при разных скоростях, хотя и это приятно: на парковке руль легкий, а на трассе усилия и обратной связи в самую масть. Электроусилитель открыл модели доступ к массе электронных ассистентов. Теперь минивэн умеет держаться в полосе (Lane Assist) и самостоятельно парковаться (Park Assist).

Самая же интересная штука — Cross Wind Assist, или ассистент компенсации бокового ветра, входящий в перечень стандартного оснащения. Кто водил высокие машины, знает, чем оборачивается для них большая парусность. Cross Wind Assist стабилизирует Multivan при порывах бокового ветра и обгонах фур. В день тест-драйва в окрестностях Амстердама было ветрено, но на трассе я не почувствовал и намека на нестабильность курса.

Наиболее выигрышная окраска — двухцветная. Таких вариантов предложено семь.

Новая прошивка

«Прошивка» 6.1 должна поступить в продажу в России в ближайшие месяцы, но цéны пока держат в секрете. Думается, популярность современный классик не растеряет в любом случае. В предыдущие годы семейство Т6 уверенно лидировало по спросу и расходилось тиражом до пяти тысяч штук в год. Ни Toyota Alphard, ни Mercedes-Benz Vito и близко не могли подобраться к Булли. Впереди по продажам только ГАЗель, но, при всем уважении, это другой коленкор.

Ультра­современ­ная классика России, как всегда, не достаются электри­ческие разработки

Идеально сочетается с обновленным T6 (и любым большим автомобилем) итальянский бокс FARAD объемом 680 литров и шириной 1 метр. Современные технологии, улучшенная грузоподъемность и классический дизайн!

Фото: Volkswagen