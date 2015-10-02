Ищем утилитарность и комфорт в новых Volkswagen Transporter, Caravelle и Multivan

Мы протестировали в Швеции все три модели семейства Volkswagen Т6: утилитарный фургон Transporter, семейный минивэн Caravelle и комфортабельный микроавтобус Multivan. Машины производят в Германии, Польше, России, Бразилии, Китае. У нас автомобили нового поколения поступили в продажу с сентября 2015 года. Что общего между грузопассажирскими Volkswagen и чем они отличаются между собой и от предшественников?

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О фургончиках T6 мы уже рассказывали, так сказать, в теории (ЗР, 2015, № 6). А теперь я прилетел в Стокгольм — на «практику». Перед тем как сесть за баранку, напомню, что общую платформу делят три технически близкие модели: утилитарный фургон Transporter, семейный минивэн Caravelle и комфортабельный микроавтобус Multivan. У каждого из них несколько возможных компоновок и комплектаций. В сочетании с двумя бензиновыми моторами (150 и 204 л.с.) и четырьмя турбодизелями (84, 102, 150 и 204 л.с.) получается несметное число возможных вариантов.

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ТРИБЬЮТ-БЕНД

Из всего многообразия представленных в Стокгольме машин меня больше привлекли двухцветные Мультивэны версии Generation Six — эдакая отсылка к легендарному Bulli первого поколения. Параллель с любимым автобусиком хиппи эфемерна, поскольку округлые формы окончательно сменились рублеными гранями, а чахленький оппозитник от «жука» за задней осью кажется игрушечным по сравнению с двухлитровым 204‑сильным битурбодизелем, который давно прописался над передними ведущими колесами. На автомобилях, продающихся в России, этот двигатель имеет мощность 180 л.с.

Интерьер выполнен в том же стиле, что у легковой двухдверки Beetle: пластиковая панель в цвет кузова обрамляет хорошо знакомые по легковым Фольксвагенам руль и приборы. Сиденье тоже легковое, с электрорегулировкой. Фургонную сущность выдают лишь расположенный на передней панели рычаг коробки и дополнительные ящички для мелких вещей.

Инженеры серьезно поработали с характеристиками пружин и амортизаторов, предложив три варианта их настройки — комфортный, нормальный и спортивный. На машинах с регулируемой подвеской Dynamic Chassis Control эти режимы можно менять на ходу. Назначение спортивного для меня осталось загадкой: микроавтобус становится чрезмерно жестким, причем в этом нет никакой надобности, поскольку и в нормальном режиме шасси радует четкой управляемостью. Инженеры утверждают, что разница будет заметна на немецких автобанах: с 204‑сильным мотором Multivan легко уходит за 200 км/ч.

02-VW-T6_zr-09_15 Интерьер дорогих версий Каравеллы и Мультивэна почти легковой как по дизайну, так и по оснащению.

Комфортный режим здесь тоже не слишком актуален, ведь дороги, несмотря на климат, почти идеальные, а «лежачие полицейские» всё равно можно и почувствовать, и услышать — подвеска издает стук на отбое. Возможно, это огрех предсерийных экземпляров, представленных на тесте, — надо бы взять серийную машину в России и протрясти по нашим ухабам. И заодно испытать в деле полный привод 4Motion, ибо предложенный в качестве бездорожья шведский «грейдер» оказался чуть ровнее подмосковных магистралей.

НА РАБОЧИЙ ЛАД

Грузовой Transporter совсем иной. Как и положено фургону, он существенно проще: одноцветный, на штампованных колесах, с недорогими обивочными тканями и простеньким пластиком салона. Конечно, по меркам коммерческого транспорта всё пристойно: руль обтянут кожей, есть круиз-контроль, цветной дисплей, навигационная система и камера заднего вида.

По органам управления Transporter ожидаемо ближе к грузовым фургончикам: в частности, у сцепления длиннее ход и более растянутая точка схватывания. Турбодизель тоже двухлитровый, но мощности у него вдвое меньше — 102 л.с. Зато мотор просыпается заметно раньше — примерно к 1000 об/мин, да и динамика вполне сносная (правда, ездил я без балласта). Но трансмиссионный ряд здесь короче, а коробка передач пятиступенчатая, так что на высокой скорости возрастают и шум, и расход.

09-VW-T6_zr-09_15 Transporter — почти спартанец: меньше электроники, дешевле материалы, вещевые ящики без крышек.

Грузовой отсек обшит пластиком (на заказ доступны различные варианты отделки), кронштейны крепления груза аккуратно утоплены в пол, а на стенках есть пазы для установки полки. Жаль, задние фонари немного зауживают дверной проем, а с неприкрытых колесных арок наверняка быстро обдерется краска. Но это едва ли не все косяки, которые я заприметил.

Проверяю замок сдвижной двери, закрыв ее с минимальным усилием, — и, к моему удивлению, сервопривод аккуратно утапливает ее вровень с боковой панелью. Не так уж и прост этот Transporter!

С ПОВЫШЕНИЕМ!

Кому-то на продвижение по карьерной лестнице требуются годы, а я вырос от курьера до топ-менеджера в одно мгновение — пересев во флагманский Multivan Business.

У бензинового 150‑сильного двигателя 2.0 TSI хороши и динамика, и удобство управления тягой, но он слышнее турбодизеля — по крайней мере, сидящим на передних сиденьях. Семиступенчатый робот DSG переключается плавно и вовремя.

10-VW-T6_zr-09_15 Отделку грузового отделения можно выбирать. Пластиковая не царапается, ее легко мыть.

Понравились лампочки системы Side Assist в зеркалах, предупреждающие о наличии трафика в соседней полосе: заметные, но не слишком яркие. Зеркалá, кстати, сдвинули пониже на всех версиях Т6 — чтобы не увеличивали слепую зону за передней стойкой.

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В пассажирском отделении всего четыре места. Сиденья среднего ряда сравнительно простые, зато сдвигаются взад-вперед и разворачиваются по ходу или против движения. А вот третий ряд по-настоящему «шефский»: два просторнейших кожаных кресла со множеством электрорегулировок. Среди опций — выдвижной столик с холодильником, аудиосистема класса Hi-End, Wi-Fi-маршрутизатор и усиленная шумоизоляция. Боковые двери оснащены электроприводом и открываются как непосредственно из салона, так и с места водителя. Заднюю дверь пока приходится захлопывать рукой, но обещают очень скоро ее электрифицировать. По удобству такой Multivan заткнет за пояс большинство седанов бизнес-класса.

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС

Когда я писал эти строки, были известны российские цены лишь на некоторые версии. Например, 102‑сильный грузовой Transporter с механической коробкой стоит чуть меньше 1,6 миллиона рублей, что позволяет ему конкурировать с аналогичными фургонами Ford Transit Custom и Mercedes-Benz Vito. Пассажирские Каравеллы существенно дороже: от двух миллионов, а если увлечься опциями, можно и за три миллиона выйти. За одну только двухцветную окраску кузова нужно отдать 170 тысяч рублей. Корпоративные версии, снискавшие популярность в прошлых поколениях, явно будут востребованы. В свое время производство дорогого микроавтобуса Multivan Т5 наладили на заводе в Калуге, чтобы иметь возможность участвовать в госзакупках, — и скоро его место на конвейере займет преемник.

08-VW-T6_zr-09_15 Transporter традиционно представлен широкой гаммой модификаций с несколькими вариантами длины и высоты: грузовой фургон, комби и шасси.

ПЛЮС: Разнообразие версий впечатляет МИНУС: Есть недочеты, которые еще предстоит исправить