Peugeot Traveller, Expert, Citroen SpaceTourer и Jumpy: теперь все с полным приводом

В этом году модельный ряд Группы PSA в России расширится за счет появления серийных полноприводных модификаций коммерческих автомобилей Peugeot и Citroёn, которые будут выпускать в Калужской области с октября 2019 года.

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Помимо системы полного привода, новые модификации Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroen SpaceTourer и Citroen Jumpy получат увеличенный до 200 мм дорожный просвет, что на 20 мм больше, чем у стандартных версий, металлическую защиту картера двигателя и трансмиссии. Эти автомобили будут оснащаться дизельным 2-литровым мотором мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой МКП.

Полный привод станет доступен для версии длиной 4959 мм и 5309 мм — как в пассажирском, так и грузовом исполнении.

Производители утверждают, что этими автомобилями могут заинтересоваться любители увлекательных путешествий в различных географических и климатических условиях, а также их можно использовать для доставки персонала к месту работы в условиях бездорожья (например, строителей, спортсменов, ТВ- и фотожурналистов и т.д.).

Коммерческие фургоны Peugeot Expert 4х4 и Citroen Jumpy 4х4 будут доступны с двумя вариантами полной массы: 2495 кг или 3100 кг. Первая версия автомобиля не имеет ограничений на въезд в грузовой каркас Москвы, вторая характеризуется большей полезной нагрузкой, необходимой в различных сферах бизнеса — строительство, инкассация, фермерство, садоводство и т. д.

Citroen Jampy

В системе полного привода 4x4 есть режимы ECO и 4WD, что дает возможность переключиться между 2WD и 4WD и позволяет использовать систему именно там, где это нужно, и экономить топливо в обычном режиме.

Цены на новые версии с полным приводом объявят ближе к старту продаж.