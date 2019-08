Автомобиль для бизнеса: самые выгодные модели

Покупатели легкого коммерческого транспорта меняют подходы к выбору: все важнее становится не цена, а надежность и долговечность, а также остаточная стоимость машины на вторичном рынке.

Стоимость владения имеет значение

Продажи легкого коммерческого транспорта в России снижаются в этом году сильнее, чем рынок легковых машин. Отчасти это является показателем того, что представители малого и среднего бизнеса стали эксплуатировать технику дольше, несмотря на то что ее ремонт приводит к лишним расходам.

В этих условиях потребители LCV при обновлении своих автопарков стали учитывать не только первоначальную цену покупки и затраты на техническое обслуживание, но и прочие параметры стоимости владения, позволяющие сократить издержки при эксплуатации транспорта.

Так, все большее значение для покупателей имеют топливная экономичность, страховая премия и транспортный налог, а также ликвидность модели на вторичном рынке, которая, в свою очередь, является отражением ее потребительских качеств и надежности.

По оценкам ГК «АвтоСпецЦентр», стоимость владения легкого коммерческого транспорта составляет 2–3 млн рублей из расчета на три года и 120 тыс. км пробега. Ежемесячные расходы варьируются от 55 до 100 тыс. рублей. При этом лишь 15% от общих затрат — это обслуживание у официального дилера (до 300 тыс. рублей за три года). Кроме того, только за первый год владения, автомобиль сегмента LCV теряет в стоимости от 15% до 38%.

Как говорит генеральный директор «АвтоСпецЦентра» на Котляковке Роман Гидаятов, все параметры, входящие в понятие стоимости владения LCV, необходимо рассматривать в совокупности. Приобретая автомобиль, нужно оценить, в какую стоимость обойдется обслуживание у официального дилера, сколько будет действовать страховка, какова доступность запчастей. В связи с постоянным повышением цен на топливо нужно учесть, сколько бензина потребляет машина. Также стоит оценить размер транспортного налога, выбирая модель с большей или меньшей мощностью двигателя.

— Затраты на эксплуатацию LCV за пять лет могут в несколько раз превысить первоначальную разницу в стоимости автомобилей. В результате выгода от приобретения более дешевых моделей очень часто нивелируется повышенными расходами на содержание этих автомобилей, их низкой остаточной стоимостью, — констатирует управляющий директор грузового центра «Мерседес-Бенц» Ключавто в Горячем Ключе Вячеслав Кузин.

Дешево — значит выгодно?

затраты на обслуживание ГАЗелей оказались меньше даже по сравнению с китайскими моделями, у которых межсервисный интервал короче. Тем не менее рыночная доля ГАЗа в последние годы постепенно снижается, и все большую популярность у российских потребителей легкого коммерческого транспорта завоевывают иномарки.

Между тем безусловным лидером на российском рынке LCV остается Горьковский автозавод с долей около 50%, а самая популярная модель в сегменте- ГАЗель Next . По оценкам самой «Группы ГАЗ», общая стоимость владения ГАЗели Next на 30% ниже, чем у иностранных конкурентов. Однако эта разница обусловлена, прежде всего, более низкой первоначальной ценой — сегодня ГАЗель Next стоит на 30–40% дешевле европейских аналогов. Стоимость сервисных работ и запчастей, в том числе быстроизнашиваемых деталей, у дилеров ГАЗа тоже заметно ниже. Причем

По мнению Романа Гидаятова, покупатели все чаще обращают внимание на иностранные модели LCV, поскольку они более надежны. Так как поломки автомобиля в бизнесе могут привести к срыву поставки, штрафам и лишним расходам для владельцев предприятий, то переход на более надежные автомобили иностранных марок выглядит вполне закономерным. Кроме того, если раньше на рынке было трудно найти комплектующие для зарубежных моделей, то сейчас благодаря улучшению качества обслуживания и развитию онлайн-продаж такой проблемы нет.

— Также стоит отметить, что сегодня клиенты начинают выбирать автомобили с повышенным уровнем комфорта и эргономики, оборудованные передовыми системами безопасности. Иностранные производители LCV вкладывают большие средства в разработку и внедрение в производство передовых систем, которые уменьшают затраты на эксплуатацию автомобиля, а также делают его более комфортным и безопасным, — добавляет Вячеслав Кузин.

Плата за надежность

Лидер среди иностранных LCV в России — Ford, а модельный рейтинг возглавляет Transit. На втором месте по популярности идет Volkswagen, почти половина продаж которого приходится на семейство Т6 в разных модификациях: Multivan, Caravelle, Transporter и California. Замыкает топ-3 в сегменте иномарок Mercedes-Benz, чьим бестселлером в этом году стал Sprinter третьего поколения. Стоит отметить, что немецкая премиум-марка превосходит по объему продаж массовые LCV от Peugeot-Citroen, Hyundai и Fiat.

По оценкам Романа Гидаятова, с точки зрения совокупной стоимости владения лидирующие в рейтинге модели выгодны по ряду параметров. В первую очередь, видно, что у них относительно низкая стоимость владения — от 46 тыс. до 54 тыс. рублей в месяц. Кроме того, в течение всего периода эксплуатации владелец этих автомобилей тратит приемлемую сумму на обслуживание — от 100 тыс. до 236 тыс. рублей за три года.

В то же время, по данным Mercedes-Benz Vans в России, все больше клиентов — будь то частные владельцы или крупные корпоративные парки — предпочитают сегодня сервисные сертификаты, с которыми можно заранее спланировать расходы на сервис.

В свою очередь, директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников отмечает, что коммерческий транспорт должен соответствовать той бизнес-задаче, для которой его приобретают, и здесь большое значение имеет широта спектра модификаций и возможность дополнительного оснащения модели.

Mercedes-Benz Sprinter — один из немногих малотоннажных автомобилей в России, для которого доступны все возможные варианты кузова напрямую от производителя: цельнометаллический фургон, шасси, комби и автобус.

К примеру, тот жеМодель имеет 11 различных комбинаций длины и высоты кузова, три типа привода — классические задний и полный, а также впервые передний — для всех типов кузова. Кстати, с весны этого года в России доступны версии Спринтера с грузоподъемностью ниже 1 тонны (для въезда в пределы ТТК) или с полной массой 5,5 тонн (в пассажирском варианте).

— Розничная стоимость Mercedes-Benz Sprinter несколько выше, чем у конкурентов, но модель обладает рядом преимуществ. Она производится в Германии, используются исключительно передовые разработки: ходовая часть, трансмиссия, топливная система и система безопасности. На сегодняшний день в России нет аналогов этого автомобиля. Средний уровень стоимости владения и высокая остаточная стоимость делают Спринтер очень конкурентоспособным на российском рынке, — считает Вячеслав Кузин.

