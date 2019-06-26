Каково это — работать в столице на фургоне грузоподъемностью свыше тонны, узнал на собственном опыте эксперт «За рулем».

Прознав, что мне в руки попал большой цельнометаллический Volkswagen Crafter, редакция выстроилась в очередь. Правда, когда я напомнил, что грузоподъемность этого Крафтера более тонны, поэтому въезд в пределы московского Третьего транспортного кольца заказан, энтузиазм коллег тут же стих.

Вот и я чешу репу: куда же его ставить? Даже с учетом того, что я живу в спальном районе, задача потребует решения — в московские дворы на таком не сунешься.

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Volkswagen Crafter

Длина / ширина / высота / база 6836 / 2040 / 2590 / 4490 мм

Размеры грузового отделения 4300 / 1832 / 1961 мм

Объем грузового отсека 16 м³

Полная масса 3500 кг

Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 1968 см³, 103 кВт / 140 л.с. при 3500–3600 об/мин; 410 Н•м при 1600–2550 об/мин

Топливо / запас топлива ДТ / 75 л

Расход топлива: смешанный цикл 8,9 л / 100 км

Трансмиссия полный привод; М6

Семь на два

Мы взяли почти самый крупный Crafter. Код L4H3 означает длину без малого семь метров и высоту 2,5 метра (крупнее — только L5H4). Богатый цвет кузова подкреплен столь же ярким внутренним наполнением. Полный привод, 140‑сильный турбодизель и широкий список опций, включая парктроник на 360 градусов. Функция очень полезная, особенно на узких улицах и тесных складских территориях.

С базой 4,5 метра нужно быть очень внимательным с бортами и закладывать больший радиус поворота. Даже в Москве, где по европейским меркам простор, приходится постоянно смотреть в зеркалá в поворотах, чтобы задний мост не цапанул бордюр. Вот почему датчики парковки по периметру — полезная вещь.

Двери могут распахиваться на 270 градусов. А в боковую сдвижную со свистом проходит европоддон.

Под потолком — место для дополнительных полок под длинномеры. Очень удобное решение.

Вариантов дооснащения грузового отсека масса. Есть вместительные карманы над арками задних колес, а на боковинах — направляющие для дополнительных перегородок и крепежа. Предусмотрена россыпь ­крюков на полу.

Если везешь что-то скоропортящееся, трудно не оценить дополнительный климат-контроль для грузового отсека. Он весьма эффективен даже для такой «коробки»: в нашей конфигурации она больше четырех метров в длину и почти два — в высоту. Ширина грузового отсека — 1800 мм. Такой Crafter легко вмещает шесть стандартных европоддонов (800×1200 мм).

Сегодня Volkswagen перевозит не палеты, а запчасти и всякую всячину для наших друзей, работающих в московском техцентре. Список внушительный: массивные коробки с запчастями, несколько 200‑литровых бочек с ГСМ, рулоны полотенец и много чего еще. Погрузочная высота всего 670 мм, поэтому грузить вручную было несложно. Закинули, кажется, гору, а больше половины грузового отсека осталась пустой! Вот они, шестнадцать кубометров пространства во всей красе.

Для нашего рынка все Крафтеры оснащают 2-литровым турбодизелем под Евро‑5, о чем свидетельствует заглушка под крышкой топливного бака. В Европе на этом месте — заливная горловина бака с мочевиной.

Дискриминация малого бизнеса

За рулем Крафтера чувствуешь себя изгоем в родном городе. Без «пропуска» соваться в пределы Третьего транспортного кольца нельзя. А этот Crafter — классическая «полуторка». Пробираюсь огородами по окружности ТТК, и это даже в относительно свободной летом Москве выливается в потерю времени.

Сидеть очень удобно. Водительское кресло подрессоренное и с отличным профилем — после четырех часов за рулем спина совсем не устала. А вот что напрягает, так это жесткая подвеска. Если на крупных изъянах она ведет себя неплохо, то доскональное считывание объемной разметки (не говоря уже о термостыках) изнуряет. Хотелось бы лучшей фильтрации дорожной мелочи.

О каком-то выдающемся дизайне говорить не приходится — не тот класс автомобиля. Всё подчинено удобству, и с этим полный порядок. Передняя панель являет собой трехэтажную полку с кучей разъемов.

Выскакиваю из плотного трафика на оперативный простор, и Volkswagen раскрывается в новом ключе. Жаль, нельзя уходить в левые ряды — Crafter, урча 140 дизельными «конями», без напряжения держится в легковом темпе, быстро набирая разрешенную правилами скорость. При командирской посадке и созерцании легкового потока где-то там, внизу, это особенно непривычно. Не напрягает и расход «солярки» — 9–9,5 л/100 км при скорости 100 км/ч. Достойно, учитывая габариты и полный привод. В городском трафике аппетит возрастает на три-четыре литра, но и такой расход нельзя назвать запредельным. Как и уровень шума — 75 дБ при тех же 100 км/ч. Да и в целом Volkswagen Crafter за эти несколько дней буквально влюбил в себя.

Тестовый Crafter оснащен датчиками парковки по периметру. Система особенно актуальна в тесных дворах — гораздо спокойнее играть в «миллиметраж», не тратя время на дополнительные маневры. Кроме системы мониторинга по кругу и камеры заднего вида, для Крафтера на заказ доступен автопарковщик с функцией параллельной или перпендикулярной парковки. Но последняя при длине машины под семь метров неактуальна.

Чужой

Crafter — великолепный во всех отношениях фургон. Он прекрасно едет, обладает очень удобной кабиной и практичным грузовым «трюмом» с массой возможностей организации пространства. Но за всё надо платить. А за машину европейской сборки — платить вдвойне.

У сиденья ergoComfort прекрасный профиль. Помимо двадцати регулировок оно оснащено подвеской. Особенно хорошо в таком кресле на разбитой дороге.

В дополнение к кабинному блоку отопителя нетрудно поставить блок для грузового отсека, работающий как на обогрев, так и на охлаждение.

Под пассажирскими сиденьями — большое отделение для набора автомобилиста и мелочевки.

Даже базовый фургон в исполнении «барабан», с низкой крышей и самой короткой базой обойдется почти в 2,5 миллиона рублей. А тестовый Crafter с полным приводом и длинным списком дополнительного оборудования тянет на 4 220 200 рублей! Потому рынком правят местные ГАЗель Next и Ford Transit. Они во многом уступают «крафтовому» Фольксвагену, но гораздо доступнее: от 1 200 000 и 1 800 000 рублей соответственно. И тут уж ничего личного — только бизнес.

Редакция выражает благодарность Александру Савину и техцентру Bilprime за помощь в проведении съемки.



