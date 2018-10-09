«Я не могу найти третью»: американцы тестируют легендарную УАЗ «буханку»

Наши старые знакомые, блогер Павел Суслов и его американские друзья, протестировали очередную легенду советского автопрома — УАЗ-452, то есть «буханку».

Напомним, что Павел Суслов живет в Лос-Анджелесе и говорит, что в США бум на старые советские автомобили. Чаще всего в эту страну они попадают из Канады, куда в свое время экспортировались из СССР официально.

Как попала в США «буханка», неизвестно, но друзья Павла Джей Ти и Пол при ее тестировании испытывали настоящий детский восторг, правда, оба никак не могли найти третью передачу и жаловались на педальный узел: между педалями тормоза и газа вполне помещается нога в кроссовке. Впрочем, смотрите сами!

Ранее Павел Суслов, Джей Ти и Пол протестировали УАЗ-469.

А еще бравая команда поездила на ГАЗ-66. «Шишига» им показалась машиной инопланетян.

Фото, видео: instagram.com/psuslov, YouTube