«Я не могу найти третью»: американцы тестируют легендарную УАЗ «буханку»

Наши старые знакомые, блогер Павел Суслов и его американские друзья, протестировали очередную легенду советского автопрома — УАЗ-452, то есть «буханку».

Напомним, что Павел Суслов живет в Лос-Анджелесе и говорит, что в США бум на старые советские автомобили. Чаще всего в эту страну они попадают из Канады, куда в свое время экспортировались из СССР официально.

Как попала в США «буханка», неизвестно, но друзья Павла Джей Ти и Пол при ее тестировании испытывали настоящий детский восторг, правда, оба никак не могли найти третью передачу и жаловались на педальный узел: между педалями тормоза и газа вполне помещается нога в кроссовке. Впрочем, смотрите сами!

Фото, видео: instagram.com/psuslov, YouTube

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