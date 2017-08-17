Сделали это наши старые знакомые — Павел Суслов вместе с друзьями из клуба поклонников советских автомобилей «СССР Garage». Отечественный внедорожник выдержал все испытания, ну или почти все...

Блогер Павел Суслов, который живет и работает в США, говорит, что сейчас там бум на советские машины. Есть несколько клубов, где собираются поклонники таких автомобилей, а самый крупный из них — «СССР Garage», расположенный в Лос-Анджелесе. Старые российские автомобили поставляют в Соединенные Штаты из Канады — до 1997 года их туда экспортировали.

Нынешнее испытание отечественного «уазика» — одно из самых интересных и захватывающих, так как проводили его на площадке Off Road в Калифорнии. Это специальное место, где собираются экстремалы на внедорожниках и преодолевают брод и препятствия, которых здесь предостаточно. Стоит это всего 15 долларов, но кататься за эти деньги здесь можно целый день. Территория огорожена, здесь действуют свои правила: так, нужно двигаться строго по направлению, нельзя заезжать ни влево, ни вправо, но при этом есть отрезки с различным покрытием — болотистой местностью, камни, скалы, речки, все предусмотрено, как говорит блогер, «для людей». Народ приезжает сюда в выходные, кататься, развлекаться и отлично проводить время, никому не мешая.

Наш «уазик» ребята подготовили как смогли и поставили новые колеса, но привезли его все же на прицепе, гнать автомобиль своим ходом несколько десятков километров по скоростной дороге они не решились.

Тестировали внедорожник всемером, и как ребята и ни пытались все время улыбаться, на видео заметно, что порой им действительно страшновато. Но в целом автомобиль вел себя вполне достойно, один раз, правда, застрял (сказалась неполадка с полным приводом), и его пришлось выпихивать на дорогу с помощью пикапа Toyota Tundra, но все остальные испытания — и «пончики», и движение по каменистой местности, он прошел.

Американские автолюбители прекрасно реагировали на «Рашн Хаммер». Проезжавший мимо китаец на Лексусе со знанием дела отметил: «Очень редкая тачка! Я думаю, она одна такая тут. Напоминает мне фильм „В тылу врага!“ Вообще, в этом оффроудном месте царит дружеская и доброжелательная атмосфера, все друг другу помогают. Узнав, что автомобиль русский, а ребята из России улыбаются и машут.

Нужно отметить, что русские американцы уже привыкли к УАЗ-469, потому что, когда они встретились с ним впервые, испытали настоящий шок.

Был на тестах и легендарный грузовик ГАЗ-66. Американским друзьям «шишига» показалась настоящей машиной инопланетян, но это не значит, что она им не понравилась.



Фото: instagram.com/psuslov