Додумались: гонка фургонов на четверть мили

Гонка коммерческих фургонов оказалась не такой медленной и скучной, как мы ожидали, да и победитель обошел других участников с заметным отрывом.

Сегодня вы получите ответ на вопрос, который, возможно, давно вас мучил: какой из коммерческих фургонов является самым быстрым. Вопрос может показаться праздным, так как обычно фургоны сравнивают по таким параметрам, как вместительность и экономичность, цена покупки и стоимость владения. Но это скучно — иногда, развлечения ради, можно позволить себе задаваться более интересными вопросами, лишенными практичности.

На стартовой линии выстроились три популярных длиннобазных фургона: Ford Transit, Volkswagen Crafter и Mercedes-Benz Sprinter. Кстати, скоро Transit и Crafter в результате заключения между Ford и Volkswagen глобального соглашения станут, по сути, одним и тем же автомобилем с разными логотипами на радиаторных решетках. Но пока они конкуренты, и мы имеем полное право сталкивать их лбами.

Все три «спортсмена» оснащены 2-литровыми турбодизелями примерно одинаковой мощности. Мотор Volkswagen Crafter имеет 177 л.с., Ford Transit — 170 л.с., а Mercedes-Benz Sprinter — 163 л.с. При этом Sprinter оснащен автоматической коробкой передач, а Transit единственный из трех имеет привод лишь на передние колеса.

Гонка оказалась более захватывающей, чем мы ожидали. Благодаря большому крутящему моменту турбодизелей, пик которого находится примерно на 1800 оборотов в минуту, все фургоны показали очень хорошее время. Не будем забегать вперед и называть победителя. Скажем только, что результат гонки оказался несколько неожиданным.

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Фото, видео: YouTube