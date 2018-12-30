Самые зрелищные аварии Нюрбургринга собрали в одном видео

Северную петлю Нюрбургринга не зря прозвали «Зеленым адом». Аварии здесь происходят каждый день, а видео с ними только подстегивает желание прокатиться по трассе лично.

Нюрбургринг является самой известной в мире гоночной трассой. Особенно ее Северная петля, которая используется для испытаний автомобилей и установления рекордов прохождения круга. Здесь же проводятся гонки на выносливость «24 часа Нюрбургринга». Но самое главное — трасса открыта для проезда всех желающих. Вам просто нужно заплатить небольшую сумму за проезд, и 22,81-километровая петля в вашем распоряжении.

Но скорость — это всегда опасность. На Нюрбургринге аварии происходят постоянно. Это сложный трек, именно поэтому он так популярен. В Сети появилась видеонарезка самых зрелищных аварий 2018 года. Бьются все: от фургонов и «мамамобилей» до хот-хэтчей разных годов выпуска и от Porsche до BMW. Их крутит и разворачивает, ударяет об отбойники и засыпает гравием при боковом скольжении по полосе безопасности. Никто не застрахован от гнева «Зеленого ада».

Видеонарезки аварий появляются в Сети регулярно. Предыдущая компиляция выходила в октябре.

В интернет выкладываются и нарезки забавных автомобилей, владельцы которых по каким-то причинам решили прокатиться по Северной петле и невольно позабавившие этим всех окружающих.

Пройти Нюрбургринг в управляемом заносе невозможно! Так считалось, пока на трассе не появился Вон Гиттин-младший на своем Мустанге. К слову, дрифт на Северной петле запрещен, а получившееся видео уникально, и вряд ли кому-то позволят повторить это.

Фото, видео: YouTube