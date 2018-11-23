Что ты такое? Самые странные автомобили на Нюрбургринге

Гоночная трасса Нюрбургринг открыта для всех желающих, а желающие бывают разные: удивительные и безобразные.

Мир не без добрых фриков. Они вокруг нас, и даже на знаменитой гоночной трассе от них нет спасения. Не сказать, что Северная петля кишит ими, но прокатиться с ветерком некоторые из них явно не прочь.

Вот один бравый фермер, выдувая из выхлопной трубы клубы мутной сажи и подгоняемый в задний бампер попутным ветром, бодро… обогнан скопившимися за ним в недоумении спорткарами. Подло, исподтишка, в горку. А вот участник мусорного пробега, перегруженный полезными вещами, с которыми не в силах расстаться, трет пузом видавший виды (теперь уж точно видевший все) асфальт.

Как вы думаете, откуда на скоростной гоночной трассе взялся лучший автомобиль для сафари Defender с напоминающим сарай кунгом и боковым навесом? Странный вопрос! Из Англии, конечно, где и был произведен. В распахнутых фарах автомобиля, прикованных к ближайшему крутому повороту, застыл ужас. Кажется, этот пикап и не подозревал, что его могут так пришпорить.

А это кто? Узнаю кумира нашего детства — волка из «Ну, погоди!», преследующего зайца на мотоцикле с люлькой: техника задирания ее в воздух ни капли не изменилась за эти годы. Следом едут ребята в капюшончиках и с флагом. За что ратуем, друзья, кого прославляем? «Send Nudes»… Ясно, понятно — требуют всеобщей оголяемости. А вот и исполнение желания — в следующем автомобиле.

Псевдополицейские, старенький Jeep с приветом из прошлого века, крадущийся кое-как по обочине, легомобиль, лимузин Lincoln Towncar, полный развеселых пассажиров, свадьба, Дональд Трамп… Дальше смотрите, пожалуйста, сами: потом под столом расскажете.

Нередко на Северной петле Нюрбургринга происходят страшные аварии, которые обязательно попадают на видео. Посмотреть их подборку можно здесь.

На Нюрбургринге, как вы убедились, можно все. Все, кроме дрифта, но для знаменитого мастера сделали исключение: дух захватывает от его езды и управляемых заносов на скоростях до 241 км/ч.

Фото, видео: YouTube