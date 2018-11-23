Что ты такое? Самые странные автомобили на Нюрбургринге

Мир не без добрых фриков. Они вокруг нас, и даже на знаменитой гоночной трассе от них нет спасения. Не сказать, что Северная петля кишит ими, но прокатиться с ветерком некоторые из них явно не прочь.
Вот один бравый фермер, выдувая из выхлопной трубы клубы мутной сажи и подгоняемый в задний бампер попутным ветром, бодро… обогнан скопившимися за ним в недоумении спорткарами. Подло, исподтишка, в горку. А вот участник мусорного пробега, перегруженный полезными вещами, с которыми не в силах расстаться, трет пузом видавший виды (теперь уж точно видевший все) асфальт.
Как вы думаете, откуда на скоростной гоночной трассе взялся лучший автомобиль для сафари Defender с напоминающим сарай кунгом и боковым навесом? Странный вопрос! Из Англии, конечно, где и был произведен. В распахнутых фарах автомобиля, прикованных к ближайшему крутому повороту, застыл ужас. Кажется, этот пикап и не подозревал, что его могут так пришпорить.
А это кто? Узнаю кумира нашего детства — волка из «Ну, погоди!», преследующего зайца на мотоцикле с люлькой: техника задирания ее в воздух ни капли не изменилась за эти годы. Следом едут ребята в капюшончиках и с флагом. За что ратуем, друзья, кого прославляем? «Send Nudes»… Ясно, понятно — требуют всеобщей оголяемости. А вот и исполнение желания — в следующем автомобиле.
Псевдополицейские, старенький Jeep с приветом из прошлого века, крадущийся кое-как по обочине, легомобиль, лимузин Lincoln Towncar, полный развеселых пассажиров, свадьба, Дональд Трамп… Дальше смотрите, пожалуйста, сами: потом под столом расскажете.
- Нередко на Северной петле Нюрбургринга происходят страшные аварии, которые обязательно попадают на видео. Посмотреть их подборку можно здесь.
- На Нюрбургринге, как вы убедились, можно все. Все, кроме дрифта, но для знаменитого мастера сделали исключение: дух захватывает от его езды и управляемых заносов на скоростях до 241 км/ч.
Фото, видео: YouTube
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