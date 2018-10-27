Самые зрелищные аварии Нюрбургринга: что скорость делает с автомобилями

Без Нюрбургринга мир был бы пуст. Без зрелищных аварий был бы пуст и Нюрбургринг.

Зеленый ад не обходится без огня

Нюрбургринг — волшебное место. Его используют не только для гонок. Это трасса, на которой проверяются и оттачиваются настройки новых моделей перед запуском их в производство. Здесь устанавливают рекорды, мировые и личные, и здесь красиво разбивают автомобили. Это не просто скоростная трасса. Это часть автомобильной культуры.

Есть дни, когда Зеленый ад (так прозвали Северную петлю трассы) открыт для всех желающих. Тогда и происходит большинство зрелищных и даже ужасных аварий. Благодаря обилию установленных на трассе камер все они попадают на видео, после чего выкладываются в Сеть в назидание лихачам и просто для захватывающего просмотра. Предлагаем вам посмотреть подборку аварий Нюрбургринга за последние три месяца и понять, что скорость способна сделать с автомобилями.

Если вы и сами не против прокатиться по Северной петле, то прислушайтесь к нескольким простым советам профессионалов, уже покоривших трассу.

Во-первых, будьте готовы к каждому из 120 поворотов этого почти 21-километрового трека. Начните с просмотра видеороликов прохождения трассы от первого лица, затем потратьте несколько часов на симуляторе и почитайте об особенностях вождения на Северной петле Нюрбургринга.

Во-вторых, помните — вы не профессиональный пилот и не участвуете в гонках. Наслаждайтесь первым кругом, двигайтесь в удобном для вас темпе, но будьте благоразумны. Не нужно пытаться установить рекорд круга в первый же день.

В-третьих, помните о финансовой стороне вопроса. Один заезд стоит около 30 долларов, но это еще не все. Случись авария, как с некоторыми ребятами на видео, вам придется оплатить работы по восстановлению дорожного покрытия — около 37 долларов за каждый испорченный метр трассы. Плюс стоимость поврежденных отбойников, услуг автомобиля безопасности и работников местной службы спасения.

В мире нашелся смельчак, который прошел всю Северную петлю в управляемом заносе на невероятных скоростях.

Этим летом Lamborghini установила новый рекорд прохождения Нюрбургринга среди серийных машин.

Фото, видео: YouTube