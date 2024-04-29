Ни запаски, ни насоса – как справиться с проколом голыми руками
Ехать на спущенной шине ни в коем случае нельзя – изуродуем колесо и все равно никуда не доедем. К счастью, есть другие варианты поведения. Перечисляем основные из них.
Для ленивых и пессимистов
Берем мобильник и звоним, куда только можно. Оптимальный вариант – выездной шиномонтаж: сегодня эта услуга практикуется почти повсюду – Москва, Самара, Краснодар… Минимальная стоимость услуги уточняется по звонку: обычно называют цифры «от 800 рублей». На практике, по понятным причинам, всегда оказывается дороже.
Впрочем, радоваться рано. Если вы не сразу заметили прокол и успели сжевать шину (или, того хуже, повредили колесо), то шиномонтажники разведут руками: извините, мол… В таких ситуациях вызываем эвакуатор. Он дотащит вас до ближайшего «райского уголка» на трассе, где шиномонтажники, как правило, соседствуют с магазинчиком, торгующим колесами и шинами.
Это еще не все… Покупать, скорее всего, придется не одну шину, а две: на одной оси должны стоять идентичные колеса. Новые колеса лучше поставить спереди.
Для оптимистов
Есть небольшой шанс отделаться легким испугом. Проверьте, на месте ли колпачок и не травит ли вентиль: бывает, что над вами решили подшутить соседи по планете.
Всё на месте? Если очевидных причин типа торчащего из шины самореза не видать, тогда лезем за компрессором и накачиваем колесо – можно даже чуть выше нормы. Затем едем дальше, внимательно следя за поведением машины. В современных автомобилях о падении давления вам подскажет индикатор на панели, в остальных случаях придется время от времени останавливаться и проверять давление привычными методами. Если утечка воздуха значительная, то это будет заметно даже на глаз.
Кстати, если все же заметите торчащий из шины гвоздь, то не спешите его вытаскивать: он играет роль пробки, препятствующей быстрой потере давления.
Для реалистов
Реалист привык рассчитывать только на себя. Поэтому он по возможности уберет машину с трассы и полезет в багажник за ремкомплектом для шин. Обнаружить место прокола ему поможет вода, лучше мыльная. Дальнейшие действия просты:
- поливаем шину мыльной водой;
- находим гвоздь, саморез или иного виновника прокола;
- чистим отверстие, заносим туда клей и вставляем ремонтный жгутик, срезаем лишнее;
- доводим давление до нормы.
Кстати, если клей в ремкомплекте высох, то вместо него можно воспользоваться бензином. Надежность такого ремонта очень высокая.
Для невнимательных
Кому-то это покажется несерьезным, но случается, что водители понятия не имеют, есть у них в машине запаска или нет. В основном это относится к покупателям бэушных машин, которые не проверяют содержимое багажного «подполья». В некоторых автомобилях запаска вообще не предусмотрена, в других случаях предыдущий владелец не пожелал с ней расстаться. В общем, уточните при случае содержимое багажника.
Вместо эпилога – дикие способы накачивания без компрессора
Предлагается, например, такая экзотика, как закачка в шину углекислоты из бытовых баллончиков для сифонов или даже из огнетушителя. Наше мнение, если коротко, такое: не тратьте время. То же относится к аэрозольным баллончикам с любым содержимым. Теоретически можно пристроить шланг к выхлопной трубе, но реализовать это на практике тяжеловато. Да и нейтрализатор может пострадать.
В принципе можно попытаться перебросить какой-то объем воздуха из нормальных колес в спущенное, но риск оставить колеса вообще без давления слишком велик. Да и на какое давление при таком приеме вообще можно рассчитывать? В общем – отказать!
Мнение эксперта
Ирина Франк, управляющий директор компании Frank Auto:
— При повреждении колеса или любой другой поломке нужно, прежде всего, съехать на обочину, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, чтобы предупредить других водителей о вашем положении. Если позвонить в СТО у вас нет возможности (например, сел телефон) или вы просто не хотите пользоваться услугами сервиса, то можно обратиться за помощью к окружающим – другим водителям, проезжающим по дороге, или местным жителям, если вы остановились в населенном пункте.
- А вот что будет, если недокачать колесо.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
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