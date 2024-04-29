Ни запаски, ни насоса – как справиться с проколом голыми руками

«За рулем» рассказал, что делать, если спустило колесо, а запасного нет

Ехать на спущенной шине ни в коем случае нельзя – изуродуем колесо и все равно никуда не доедем. К счастью, есть другие варианты поведения. Перечисляем основные из них.

Для ленивых и пессимистов

Берем мобильник и звоним, куда только можно. Оптимальный вариант – выездной шиномонтаж: сегодня эта услуга практикуется почти повсюду – Москва, Самара, Краснодар… Минимальная стоимость услуги уточняется по звонку: обычно называют цифры «от 800 рублей». На практике, по понятным причинам, всегда оказывается дороже.

Впрочем, радоваться рано. Если вы не сразу заметили прокол и успели сжевать шину (или, того хуже, повредили колесо), то шиномонтажники разведут руками: извините, мол… В таких ситуациях вызываем эвакуатор. Он дотащит вас до ближайшего «райского уголка» на трассе, где шиномонтажники, как правило, соседствуют с магазинчиком, торгующим колесами и шинами.

Это еще не все… Покупать, скорее всего, придется не одну шину, а две: на одной оси должны стоять идентичные колеса. Новые колеса лучше поставить спереди.

Для оптимистов

Есть небольшой шанс отделаться легким испугом. Проверьте, на месте ли колпачок и не травит ли вентиль: бывает, что над вами решили подшутить соседи по планете.

Всё на месте? Если очевидных причин типа торчащего из шины самореза не видать, тогда лезем за компрессором и накачиваем колесо – можно даже чуть выше нормы. Затем едем дальше, внимательно следя за поведением машины. В современных автомобилях о падении давления вам подскажет индикатор на панели, в остальных случаях придется время от времени останавливаться и проверять давление привычными методами. Если утечка воздуха значительная, то это будет заметно даже на глаз.

Если до ближайшего шиномонтажа не очень далеко, то короткими «перебежками» можно до него добраться, время от времени подкачивая колесо.

Кстати, если все же заметите торчащий из шины гвоздь, то не спешите его вытаскивать: он играет роль пробки, препятствующей быстрой потере давления.

Для реалистов

Реалист привык рассчитывать только на себя. Поэтому он по возможности уберет машину с трассы и полезет в багажник за ремкомплектом для шин. Обнаружить место прокола ему поможет вода, лучше мыльная. Дальнейшие действия просты:

поливаем шину мыльной водой;

находим гвоздь, саморез или иного виновника прокола;

чистим отверстие, заносим туда клей и вставляем ремонтный жгутик, срезаем лишнее;

доводим давление до нормы.

Кстати, если клей в ремкомплекте высох, то вместо него можно воспользоваться бензином. Надежность такого ремонта очень высокая.

Ремонтные работы лучше проводить в ярком светоотражающем жилете. Даже днем.

Для невнимательных

Кому-то это покажется несерьезным, но случается, что водители понятия не имеют, есть у них в машине запаска или нет. В основном это относится к покупателям бэушных машин, которые не проверяют содержимое багажного «подполья». В некоторых автомобилях запаска вообще не предусмотрена, в других случаях предыдущий владелец не пожелал с ней расстаться. В общем, уточните при случае содержимое багажника.

Вместо эпилога – дикие способы накачивания без компрессора

Сервис сервисом, но можно вспомнить и про «дикие» способы подкачки спущенного колеса.

Предлагается, например, такая экзотика, как закачка в шину углекислоты из бытовых баллончиков для сифонов или даже из огнетушителя. Наше мнение, если коротко, такое: не тратьте время. То же относится к аэрозольным баллончикам с любым содержимым. Теоретически можно пристроить шланг к выхлопной трубе, но реализовать это на практике тяжеловато. Да и нейтрализатор может пострадать.

В принципе можно попытаться перебросить какой-то объем воздуха из нормальных колес в спущенное, но риск оставить колеса вообще без давления слишком велик. Да и на какое давление при таком приеме вообще можно рассчитывать? В общем – отказать!

Мнение эксперта

Ирина Франк, управляющий директор компании Frank Auto:

— При повреждении колеса или любой другой поломке нужно, прежде всего, съехать на обочину, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, чтобы предупредить других водителей о вашем положении. Если позвонить в СТО у вас нет возможности (например, сел телефон) или вы просто не хотите пользоваться услугами сервиса, то можно обратиться за помощью к окружающим – другим водителям, проезжающим по дороге, или местным жителям, если вы остановились в населенном пункте.

А вот что будет, если недокачать колесо.