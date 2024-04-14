От этого зависит ваша безопасность: зачем следить за давлением в шинах

Эксперт Кацубо рассказал, как часто нужно проверять давление в шинах

В инструкции по эксплуатации автомобилей и ПДД сказано, что исправность автомобиля следует проверять перед каждой поездкой. Это относится и к колесам.

Опытный автовладелец может на глаз определить состояние шины по высоте ее профиля, отмечает в своем материале Игорь Кацубо. Он напомнил, что рекомендуется перед каждой поездкой обойти автомобиль и проверить состояние покрышек надавливанием ноги.

«Если какой-то баллон вызывает сомнения, то не лишним будет заехать на ближайший шиномонтаж и проверить состояние этого колеса. Не стоит забывать и о проверке давления в запаске. Нельзя исключать вероятность ее использования в любой момент», - отметил Кацубо.

По словам специалиста, обязательной проверка накачки должна быть при сезонной смене колес. За время хранения допускается падение давления на 0,2 атм. Если этот показатель оказался больше, то колесо лучше отправить на ремонт в шиномонтаж.

После сезонного хранения давление в колесе может упасть по двум причинам: неисправность золотника либо прокол. После ремонта такое колесо лучше устанавливать на заднюю ось в целях безопасности.

При пониженном давлении в шинах форма резины значительно изменяется, эффективность работы покрышки падает. Если шина находится на управляемой оси, возможен увод машины в сторону спущенного колеса. Также растет расход топлива, протектор изнашивается неравномерно, выходят из строя боковые дорожки.

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