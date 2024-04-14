Что будет, если недокачать колесо – даем весь расклад!

«За рулем» рассказал, к чему приводит пониженное давление в шинах

Один из трех случаев в году, когда большинство современных водителей (по статистике – около 80%) проверяют давление в шинах – это как раз весенняя «переобувка». Вопрос злободневный, ведь после зимы пара «десятых» из колеса запросто могла уйти – особенно, если оно хранилось в не особо теплом гараже…

Издание «За рулем» рассказало, как подойти к вопросу проверки давления и накачки колеса правильно. А еще упомянут пагубный эффект, который возникнет, если колесо не докачать до рекомендованных значений. Точнее, сразу несколько эффектов.

Колесо недокачано, последствия:

Увеличивается пятно контакта с дорожным полотном, за счет чего уменьшается эффективность функции покрышки.

Изменяются форма и характер деформации покрышки. Если приспущенное колесо расположено на управляемой оси, то автомобиль будет «вести» в сторону этого колеса.

Низкое давление в шине будет причиной повышенного расхода топлива и неравномерного износа протектора по боковым дорожкам.

На большой скорости недокачанное колесо будет перегреваться, что также отрицательно скажется на ресурсе покрышки.

Читайте обо всех важных нюансах, связанных с давлением в шинах, в новой статье «За рулем»!