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Что будет, если недокачать колесо – даем весь расклад!

«За рулем» рассказал, к чему приводит пониженное давление в шинах

Один из трех случаев в году, когда большинство современных водителей (по статистике – около 80%) проверяют давление в шинах – это как раз весенняя «переобувка». Вопрос злободневный, ведь после зимы пара «десятых» из колеса запросто могла уйти – особенно, если оно хранилось в не особо теплом гараже…

Издание «За рулем» рассказало, как подойти к вопросу проверки давления и накачки колеса правильно. А еще упомянут пагубный эффект, который возникнет, если колесо не докачать до рекомендованных значений. Точнее, сразу несколько эффектов.

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Уверены, что правильно накачиваете колеса? Раскрываем секрет

Колесо недокачано, последствия:

  • Увеличивается пятно контакта с дорожным полотном, за счет чего уменьшается эффективность функции покрышки.
  • Изменяются форма и характер деформации покрышки. Если приспущенное колесо расположено на управляемой оси, то автомобиль будет «вести» в сторону этого колеса.
  • Низкое давление в шине будет причиной повышенного расхода топлива и неравномерного износа протектора по боковым дорожкам.
  • На большой скорости недокачанное колесо будет перегреваться, что также отрицательно скажется на ресурсе покрышки.

Читайте обо всех важных нюансах, связанных с давлением в шинах, в новой статье «За рулем»!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:freepik / ArtPhoto_studio
Количество просмотров 1
14.04.2024
Фото:freepik / ArtPhoto_studio
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