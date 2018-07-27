Lamborghini установила новый рекорд Нюрбургринга для серийных машин

Еще не представленное официально купе Lamborghini Aventador SVJ под управлением заводского тест-пилота Марко Мапелли проехало Северную петлю за 6 минут 44,97 с.

Титул короля Нюрбургринга в последнее время разыгрывают между собой Porsche и Lamborghini. В сентябре прошлого года купе Porsche 911 GT2 RS проехало легендарную 20,6-километровую трассу за 6 мин 47,3 с, превзойдя предыдущий рекорд Lamborghini Huracan Performante — 6 мин 52,01 с. И вот, наконец, итальянцы ответили: Aventador SVJ показал на Северной петле 6 минут 44,97 с.

К слову, это лучше, чем результат китайского электрического гиперкара Nio EP9 — 6 минут 45,9 с. Китайцы утверждают, что именно их машина самая быстрая из серийных на Нюрбургринге, вот только в продаже ее никто не видел… Что до Lamborghini Aventador SVJ, то его точно можно будет купить — официальная премьера состоится этим летом.

SVJ станет самой мощной и быстрой модификацией Авентадора с уникальным аэродинамическим оперением, но технические характеристики пока держатся в секрете. По неофициальным сведениям, Aventador SVJ снабжен 6,5-литровым атмосферным V12 мощностью 770 л.с. — это на 20 л.с. больше, чем у двигателя модификации SV.

Ждем реакции Porsche!

В июне гоночный прототип Porsche 919 Hybrid Evo установил новый абсолютный рекорд Нюрбургринга. Предыдущий держался 35 лет!

Фото, видео: Lamborghini