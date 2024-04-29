Эти мини-тракторы помогут в благоустройстве вашего загородного участка

Эксперты Авито Спецтехники назвали мини-тракторы для ухода за дачным участком

Загородный участок всегда требует усилий и времени от владельцев на его благоустройство. Именно поэтому активно растет спрос на спецтехнику, которая позволяет облегчить уход за территорией и в полной мере насладиться загородным отдыхом. Все более популярны становятся мини-тракторы, функционал которых включает вспашку и разрыхление почвы, стрижку газонов, уборку скошенных культур, подъем и транспортировку грузов, ландшафтный дизайн, а также снегоуборку. Эксперты Авито Спецтехники подготовили подборку универсальных мини-тракторов, которые можно купить на платформе.

Открывает подборку полноприводный мини-трактор ROSSEL XT-184D. Он оснащен проверенным временем 1,1-литровым дизельным двигателем мощностью 18 л.с. У трактора имеется 4 положения гидравлики: «плавающий» режим (позволяющий навесному оборудованию подстроиться под рельеф почвы), поднятие, опускание, фиксация, а также широкий диапазон переключения скоростей (6 вперед и 2 назад). Комплектация модели позволяет использовать активное навесное оборудование: почвофрезу, картофелекопалку и не только. Благодаря системе водяного охлаждения двигателя трактор может работать целый день без перегрева.

ROSSEL XT-184D

Далее следует мини-трактор Файтер T-244 с трехцилиндровым дизельным мотором мощностью 24 л.с. Благодаря специальной развесовке (45:55) и полному приводу у него увеличенная проходимость. Также трактор защищен от незапланированного старта, поскольку для запуска двигателя нужно нажать педаль сцепления. Сиденья в нем обладают функцией амортизации и регулировки в зависимости от веса оператора.

Файтер T-244

Закрывает подборку заднеприводный мини-трактор СКАУТ Т-220В. Его разрабатывали с расчетом на европейский рынок, модель прошла лабораторные испытания и сертификацию в ЕС и, начиная с 2019 года, работает в нескольких европейских государствах. Среди плюсов этого трактора можно отметить коробку передач 6+2 с трехточечным подвесом грузоподъемностью 360 кг. Кроме того, задние колеса обеспечивают надежное сцепление с грунтом и правильное распределение массы трактора, а также улучшают управляемость и уменьшают пробуксовку.

СКАУТ Т-220В

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Авито Спецтехника