Автономные автобусы приводят в ужас пассажиров

Пассажиры рассказали о своих тревогах в автономных автобусах и поездах

Автономные автобусы и поезда могут стать важной частью общественного транспорта в будущем. Исследование университета прикладных наук в Кобурге представляет новый взгляд на чувство безопасности пассажиров в таких автономных общественных транспортных средствах, где нет водителя за рулем.

С этой целью был проведен тест-драйв с участием 25 человек на территории поставщика автомобилей.

Испытания проводились с автоматизированным маршрутным автобусом без сопровождающего персонала, способного при необходимости вмешаться. Были воссозданы повседневные дорожные ситуации, такие как резкое торможение на пешеходном переходе и переезд дороги скутером.

Главным результатом этих тестов стало то, что пассажиры испытывали тревогу и не желали чувствовать себя оставленными без присмотра или во власти технологий. Для увеличения чувства безопасности они выразили желание иметь кнопку аварийной остановки и видеонаблюдение из диспетчерской. Для многих людей важна быстрая и надежная связь с человеком.

Частой причиной тревоги был страх перед преступностью и преследованиями, особенно среди женщин и особенно в ночное время. Также пассажиров беспокоили возможные технические неисправности беспилотника.

41% опрошенных заявили, что ожидают появления симптомов тревоги при использовании автоматизированного транспортного средства. Еще 15% ожидают подпороговой так называемой автоматофобии, а 3% – полномасштабной автоматофобии. Именно так ученые описывают страх перед автоматизированным вождением.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: auto-medienportal.net