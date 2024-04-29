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Автономные автобусы приводят в ужас пассажиров

Пассажиры рассказали о своих тревогах в автономных автобусах и поездах

Автономные автобусы и поезда могут стать важной частью общественного транспорта в будущем. Исследование университета прикладных наук в Кобурге представляет новый взгляд на чувство безопасности пассажиров в таких автономных общественных транспортных средствах, где нет водителя за рулем.

С этой целью был проведен тест-драйв с участием 25 человек на территории поставщика автомобилей.

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Испытания проводились с автоматизированным маршрутным автобусом без сопровождающего персонала, способного при необходимости вмешаться. Были воссозданы повседневные дорожные ситуации, такие как резкое торможение на пешеходном переходе и переезд дороги скутером.

Главным результатом этих тестов стало то, что пассажиры испытывали тревогу и не желали чувствовать себя оставленными без присмотра или во власти технологий. Для увеличения чувства безопасности они выразили желание иметь кнопку аварийной остановки и видеонаблюдение из диспетчерской. Для многих людей важна быстрая и надежная связь с человеком.

Частой причиной тревоги был страх перед преступностью и преследованиями, особенно среди женщин и особенно в ночное время. Также пассажиров беспокоили возможные технические неисправности беспилотника.

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41% опрошенных заявили, что ожидают появления симптомов тревоги при использовании автоматизированного транспортного средства. Еще 15% ожидают подпороговой так называемой автоматофобии, а 3% – полномасштабной автоматофобии. Именно так ученые описывают страх перед автоматизированным вождением.

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Источник: auto-medienportal.net

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За РулемАлексеева Елена
Фото:freepik / Drazen Zigic
Количество просмотров 2
29.04.2024
Фото:freepik / Drazen Zigic
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