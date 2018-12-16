10 самых безбашенных гонок всех времен и народов

Всё, у чего есть колёса, пригодно для гонок. И сейчас вы в этом убедитесь.

Материалы по теме Девять лучших гонок мира. Рейтинг ЗР

При желании необычным назвать можно и дрифт — вид автоспорта, ныне хорошо знакомый россиянам. Ведь он сродни фигурному катанию: судьи оценивают не столько скорость, сколько «технику и артистизм». Можно даже Формулу‑1: ценится вроде скорость в чистом виде, а ее зачем-то сдерживают ограничениями на расход топлива.

Но нас сейчас интересует что-то менее привычное. Желательно «полный отвал башки». И не часть ярмарочной программы, как американская Pig-N‑Ford Race (гонки на Фордах Model T с обязательной свиньей в экипаже), а достаточно серьезные и массовые состязания. Наиболее преуспели в создании всяких сумасшедших гонок, как известно, американцы. Но и другие нации сделали весомый вклад.

Lawnmower Race

Мы в России газоны косим чаще другими способами, а для колесных газонокосилок давно проводят чемпионат мира.

Материалы по теме Ретроралли Bosch Moskau Klassik 2018: это было красиво!

Гонки на газонокосилках постепенно покоряют планету: проводятся чемпионаты разных стран и даже чемпионат мира. Придумали эти соревнования не в Америке, как принято считать, а в Англии, в начале 1970‑х годов. Британская ассоциация гонок на газонокосилках сочинила первые правила, ставшие базовыми для всех.

Газонокосилки терзают на различных дистанциях, чаще коротких, но вершиной считаются изнурительные 12‑часовые заезды по грунтовому покрытию. Техника делится на четыре класса- в зависимости от типа машин и мощности моторов. В Англии ежегодно проходит дюжина крупных состязаний, в том числе этап чемпионата мира. В 2002 году президент Ассоциации производителей садовой техники Билл Харли ожесточенно критиковал этот вид спорта за высокий травматизм. Но огромная армия энтузиастов не поредела.

В России гонки на газонокосилках пока не получили признания.

Barbie Jeep Racing

В пылу борьбы навернуться с детской машинки можно совсем не по-детски.

Здесь травматизма еще больше, но производителей детских педальных машинок это не беспокоит. Говорят, что забава родилась в долине американской реки Арканзас. Простая и доступная, она набирает популярность и в других краях, на ежегодную гонку приезжают иностранные «пилоты».

Смысл — спуститься с горы на машине (а не на частях своего тела), опередив соперников. Изначально на старт допускали только технику марки Jeep, потом появились смешанные зачеты. Водителям положен шлем. Желающие могут усилить подвеску и рулевое управление, но, похоже, смысла в этом немного. Трасса должна быть грунтовая. Кто знает, не дорастет ли и эта затея до статуса Мирового кубка?

Дрэг-рейсинг (Drag Racing)

Американцы научились превращать в дрегстеры практически всё, у чего есть мотор и колёса.

Материалы по теме Самые быстрые машины в мире

В современном виде родился в Калифорнии в 1948 году, где был построен первый трек для парных заездов на четверть мили. Но подобными гонками развлекались и раньше, в 1920‑х, - на высохших соляных озерах в США и на пустынных ночных дорогах в Англии.

Сейчас он известен практически везде, а в России легализован в 2002 году, когда появилась национальная федерация дрэг-рейсинга.

В дрэге теперь поражает не сама идея бешеного разгона на короткой дистанции (часть заездов вообще проходит на треке длиной ⅛ мили, то есть 201 метр), а… как бы это сказать… инженерно-технический беспредел. Доработанные серийные спорткары и хот-роды — ладно. Специальные машины с моторами V8, заточенными под закись азота, и тормозными парашютами — хорошо. Но автобусы и седельные тягачи?!

World Solar Challenge

Солнцемобили экологически привлекательны, но не работают ночью и в пасмурные дни. И вызывают много вопросов касательно ­безопасности движения.

Проведя первую гонку с таким названием в 1987 году, австралийцы не подозревали, к чему это приведет. Сегодня «Всемирный солнечный вызов» проходит по нечетным годам и собирает бомонд инновационной мысли со всего мира. Прошлый созыв принял 42 экипажа из технических университетов и компаний, жаждущих создать эффективное транспортное средство, которое работает на энергии Солнца. Задача сводится к оптимизации аэродинамики, минимизации массы и потерь на трение.

Материалы по теме Альтернатива: место под солнцем

Маршрут не менялся: всё те же 3022 км от Дарвина до Аделаиды, поперек континента с севера на юг. С 2015 года держится рекорд средней скорости — 91,75 км/ч, показанный голландской командой (в 1987‑м был установлен первый рекорд — 67 км/ч).

В 2019 году, как ожидается, впервые стартует российская модель от Санкт-Петербургского политеха: площадь солнечных панелей 4 м², масса менее 150 кг, расчетная максималка 150 км/ч. Из пресс-релиза: «…в России такой вид транспорта будет популярен в регионах с большим количеством солнечных дней». Возможно. Но в каком веке?

Гонка идет по дорогам общего пользования, а машины участников не соответствуют элементарным требованиям безопасности. Из этого ясно, что солнцемобили — вещь в себе, до массового их использования в роли полноценного транспортного средства еще очень далеко.

Tractor pulling

В свободном классе трактор-пуллинга нет ограничений на число моторов. А к топливу часто добавляют закись азота.

Как вид спорта зародился в США в конце 1920‑х, придя на смену хорс-пуллингу (лошади тянули амбарные двери). Сейчас это заезды «кто дальше уедет» на специально подготовленных колесных тракторах с прицепом. Прицеп представляет собой платформу с волочащейся по земле металлической плитой — суммарная масса может достигать 75 тонн. Покрытие — грунт, в плохую погоду — грязь. В разных классах тракторам предписан разный груз.

Уровень подготовки техники поражает воображение. Правила допускают установку любых моторов (в том числе судовых, танковых и вертолетных) в любом количестве. Инженерный прорыв случился в 1970‑х, когда к одному кардану прицепили два мотора. Сегодня самая популярная схема — четыре двигателя (а рекорд установлен в 1988‑м — семь). На продвинутых моделях мощность достигает 10 000 л.с.

В мире зарегистрированы 22 ассоциации тракторных гонок. Проходят чемпионаты США, Канады, Австралии, Бразилии и Европы. В России этот вид спорта — в зачаточном состоянии: некий комитет трактор-пуллинга существует, но больших мероприятий ­не проводил.

24 Hours of LeMons

Рыдваны на «24 часах ЛиМона» разрешено всячески украшать. А можно и вообще ничего не делать — сел и поехал.

Материалы по теме Что ты такое? Самые странные автомобили на Нюрбургринге

Англ. lemon — это не только «лимон», но и «автомобиль с дефектами», «машина-развалюха». Пародия на знаменитые «24 часа Ле-Мана» родилась в Калифорнии в 2006 году. С тех пор проводится ежегодно, собирая до 200 экипажей и превратившись в многоэтапную серию. Аналогичные соревнования появились в Австралии и Новой Зеландии.

Это 24‑часовая кольцевая гонка на машинах, чья доказанная рыночная стоимость не превышает 500 долларов США (или 999 австралийских). Ограничение трат не распространяется на расходные материалы, то есть шины, элементы тормозной системы, топливо, и на обязательное оборудование безопасности: каркас, сиденья с гоночными ремнями, системы HANS (поддержка головы пилота) и пожаротушения.

С точки зрения безопасности все нормативы соблюдены. Но внешне и по содержанию почти все автомобили — сущие рыдваны. И в этом прелесть! Хорошо продумана система штрафов за нарушения в ходе борьбы. Водителя могут наказать переодеванием в женское белье, съеданием черствого сэндвича или написанием любовного послания. Занимаясь этим, он теряет время, а гонка-то идет.

Swamp Buggy Race

Болотные багги вполне пришлись бы ко двору и в России — подходящие трассы найти можно.

Гонки на болотных багги родились там, где много болот, а именно в штате Флорида, США. Первое официальное соревнование провели в 1949‑м. С тех пор идея расползлась по миру, но Спортивный парк Флориды по сей день принимает болотные гонки трижды в году — на трассе «Миля О’Грязь» (Mile O’Mud, длина круга 1,4 км). Это не очень быстро, зато очень зрелищно благодаря множеству брызг. У машин двух основных классов узкие и высокие колёса с «велосипедными» шинами.

В России болота занимают 108 миллионов гектаров, но почти все не подходят для гонок. Нужна все-таки специальная трасса с достаточно твердым дном. Хотя, в сущности, подойдет вообще любое побережье чего-нибудь, чем многие и пользуются.

Bonneville Speed Week

«Неделя скорости Бонневилля» поражает обилием раритетов, на которых их хозяева из года в год пытаются побить рекорд скорости.

Заезды на высохших соляных озерах в штате Юта начались почти сразу, как только придумали автогонки. Озеро Бонневилль, самое большое и плоское, в итоге стало гоночной Меккой. Именно здесь ставят мировые рекорды скорости на суше. И ежегодно проводят несколько мероприятий. Самое крупное — фестиваль «Неделя скорости», на котором бал правят кастомы и хот-роды.

Собираются на фестиваль все, кому есть на чём попробовать побить какой-нибудь рекорд Бонневилля. Автомобили поделены на семь категорий (включая винтажные, до 1938 года выпуска), внутри категорий идет деление по рабочему объему двигателя, топливу, типу привода, наличию турбины. Больше сотни разных зачетов! Вот почему число стартующих команд огромно.

В минувшем году, кстати, на Неделе отличилась российская команда Fine Custom Mechanics, установив три рекорда скорости на мотоцикле Ural Puncher CR (базовые рама и двигатель изготовлены в 1978‑м) — в классе «ретро 650 кубов».

Figure 8 Racing

Нередко на гонках Figure 8 случается куча-мала. В США для подобных гонок есть около двух десятков трасс.

Название дисциплины продиктовано конфигурацией трассы — это компактная восьмерка: дорожка пересекает саму себя. Вариант с мостиком при этом не особо популярен, зрителям больше нравится, когда машины рискуют столкнуться. Конечно, есть правила, обязывающие пропускать «помеху справа», но они часто не срабатывают, поскольку в заезде обычно участвует по два-три десятка машин. Они самые разные — чаще недорогие сток-кары. Дорожка может быть грунтовой или асфальтовой.

История таких гонок началась в конце 1940‑х в Индианаполисе, там же до сих пор функционирует автодром-восьмерка, где проходит самая крупная международная гонка. Соревнования Figure 8 Racing наиболее развиты в США и Канаде, варианты — от коротких спринтов до трехчасовой гонки на выносливость.

Бизон-Трек-Шоу

Отечественная разработка — гонки на колесных тракторах. Серийную технику разрешено модернизировать.

Начиная с 2002 года близ Ростова-на-Дону ежегодно проходят гонки на тракторах под эгидой компании Бизон — продавца сельско­хозяйственной техники.

К участию допущены модели МТЗ‑80, МТЗ‑82, Беларусь‑826, -892, -920, -952 и их модификации. Обязательна специальная подготовка (по безопасности). Ограничен объем мотора (максимум 5 литров), но нет ограничений для степени форсировки. Можно мудрить с подвеской и трансмиссией. Запрещено вмешиваться в тормоза и рулевое управление. Пилоты — профессиональные трактористы.

Заезды — на время, тракторы идут по специальной «сильно пересеченной» трассе с трамплинами и бродом, дистанция около 15 километров. В хорошую погоду собирается до 40 тысяч зрителей.

Возможно, где-то в мире проводят еще нечто подобное, но об этом неизвестно. Так что, возможно, ростовчане — родоначальники нового вида спорта. Который со временем ­станет таким же повсеместным, как дрифт.

Фото: из архива автора