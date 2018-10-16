809,5 км/ч: новый рекорд скорости для автомобилей

В Сети появилось видео, на котором автомобиль Turbinator II преодолел барьер скорости 800 км/ч.

Вид из кабины автомобиля Turbinator II во время заезда

Новый рекорд скорости был поставлен на соляном озере в Бонневилле. В финале соревнований World Speed транспортное средство под названием Turbinator II разогналось до 809,5 км/ч. Управлял машиной Дэйв Спенглер из команды Vesco. К сожалению, результаты заезда не попали в Книгу рекордов.

Turbinator II — это полноприводный автомобиль, оснащенный газотурбинным двигателем Lycoming T55-L-712 мощностью более 5000 л.с. Длина болида составляет 10,97 м, а его колесная база достигает 6,4 м. При этом весит автомобиль всего 2245 кг. Дистанцию в одну милю (1,61 км) Turbinator II преодолевает за 8 секунд. Расстояние в 7,8 мили (12,55 км) автомобиль проехал за 2 минуты и 19 секунд. Для торможения болид, словно самолет палубной авиации, использует парашюты. Единственным способом разогнаться быстрее остается реактивный двигатель, но тогда аппарат не сможет считаться автомобилем.

До описываемого заезда Turbinator II являлся обладателем рекорда скорости, равного 791,8 км/ч. К сожалению, новый рекорд не получилось зафиксировать по всем правилам, которые предполагают повторный заезд в обратном направлении. Этому помешал начавшийся дождь, поэтому команда Vesco смогла совершить только один заезд.

Кто быстрее в дрэг-рейсинге? Автомобиль, мотоцикл или самолет? Ответ на этот вопрос есть.

Другой странный заезд устроила компания Skoda: мастер боевых искусств, высунувшись из едущего автомобиля, поймал летящую параллельно стрелу.

Фото, видео: YouTube