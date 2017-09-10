Стрелу на лету остановит: Skoda установила еще один странный рекорд

В честь собственной эмблемы, на которой изображена летящая стрела, фирма Skoda решила установить необычное достижение. На скорости 215 км/ч пассажир Октавии, мастер боевых искусств Маркус Хаас, голой рукой остановил стрелу, выпущенную лучницей Лоуренс Балдауфф.

В июне Skoda установила странный рекорд Нюрбургринга: гонщица Сабина Шмитц за рулем дизельного кроссовера Kodiaq RS проехала легендарную трассу за 9 мин 29,84 секунды. В абсолютном зачете результат более чем скромный, но в классе семиместных SUV — лучший. Проблема в том, что до этого никто не додумался ездить по Северной петле на семейном кроссовере, то есть Kodiaq RS оказался единственным рекордсменом в своем классе, и это стало поводом для не очень добрых шуток в интернете.

Рекорд со стрелой тоже из этой серии, но он все-таки, очевидно, связан с логотипом Шкоды, так что вполне себе достижение, зафиксированное, к слову, комиссией из Книги рекордов Гиннесса.

Идея состояла в том, чтобы мастер боевых искусств Маркус Хаас, высунувшийся из люка Шкоды Октавии RS, перехватил рукой стрелу, выпущенную лучницей Лоуренс Балдауфф (выступала в Летних Олимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро за сборную Австрии). Скорость автомобиля равнялась средней скорости стрелы — 215 км/ч. Дистанция от лучницы до точки перехвата — всего 30 м (на таком расстоянии находится вершина дуги, описываемой стрелой). У Маркуса было всего полсекунды, чтобы схватить 68-сантиметровую стрелу голой рукой, и ему это удалось.

Разумеется, трюку предшествовали длительные тренировки, а зачетная сессия состоялась 28 июля в аэропорту австрийского городка Цельтвег, где 245-сильная Skoda Octavia RS Combi могла безопасно набрать расчетную скорость.

С другими связанными с автомобилями рекордами можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: Skoda