Страшная сила: как устроен дрегстер

Столь бессмысленную цель для автомобиля — проехать 402 метра (а это четверть мили) с места за семь секунд — могли изобрести только американцы. Странная задача потребовала нетипичных инженерных решений. Например, отсутствия таких естественных для гоночной техники агрегатов, как сцепление и генератор. И вот настоящие дрегстеры — машины не от мира сего, не выполняющие никакой полезной работы, — наконец-то пришли в Россию.

00-ProMod_zr-02_16 Dodge Viper класса Pro Modified

Поразить воображение

Dodge Viper класса Pro Modified, прописавшийся в российской команде Dragtimes, приехал как раз из Америки. Собрали его в специализированной мастерской. Судя по двухскоростной коробке передач, изначально он, возможно, был заточен на дистанцию ⅛ мили — такая тоже есть в дрегрейсинге.

Viper — чисто символическое название, поскольку это силуэт-прототип. Сварная рама из хромомолибденовой стали прикрыта пластиковым обвесом, благодаря которому людям с развитым воображением машина отдаленно напоминает Viper.

02-ProMod_zr-02_16 Dodge Viper класса Pro Modified. Сзади смонтированы шины низкого давления (в рабочем состоянии — 0,45–0,50 атмосферы) шириной 17 дюймов — почти полметра. В узкие передние шины «вдувают» 2,5 атмосферы.

— От Вайпера тут ни одной детали, — подтверждает эстонский механик Таави Коив.

Вообще серийных узлов практически нет, за исключением заднего моста, который заимствуют у большого американского пикапа и модернизируют.

Нередко, описывая дрегстер, ограничиваются ахами и охами по поводу характеристик мотора. Установленный здесь атмосферный V8 рабочим объемом 12,2 л выдает от 1500 до 3500 л.с., в зависимости от применяемого топлива. Таави говорит, что нет никакого смысла выжимать все 3500 «лошадей». Это может привести к перегреву и сократит ресурс дорогущего двигателя, а улучшения результатов не даст. Главная проблема, которую решает вся команда, — по максимуму исключить пробуксовку колес в ходе заезда. Избыточные лошадиные силы просто уйдут в букс и скорее помешают, сделав автомобиль более нестабильным на разгоне. Установленный методом проб и ошибок оптимум — порядка 2500 л.с.

Pro Dodge Viper класса Pro Modified

Бензин нужен только для пуска и предварительного прогрева мотора

Блок цилиндров изготовлен вручную из монолитного алюминия. Поршни и шатуны тоже эксклюзивные. Угол развала цилиндров (90º) нормирован правилами для класса Pro Mod. Мотор установлен продольно и состыкован с автоматической коробкой передач. Первая передача — чтобы тронуться с места, вторая — для всего остального разгона. Задняя передача участвует только в процессе… удержания болида на старте, когда двигатель уже запущен. Механизм transbrake включает первую и заднюю передачи одновременно по команде с кнопки, расположенной на руле. В момент старта пилот отпускает кнопку — и вперед! Далее его задача — перейти на вторую передачу по сигналу индикатора (он срабатывает по достижении определенных оборотов) и не позволить машине отклониться от прямолинейного движения. При этом сидит пилот буквально на полу, ощущая в движении каждый прыщик асфальта. Сиденья нет, вместо него — некая простроченная подстилка.

— Первым ощущением был ужас, — рассказывает вице-чемпион России Дмитрий Саморуков. — Хотя до того я выступал на 1600‑сильном Ниссане GT-R. Но Pro Mod дарит совершенно иные эмоции! Плюс комплект из шести синяков на теле после каждого соревнования.