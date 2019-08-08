Модернизированный Fiat Ducato: новые моторы и автомат

Ducato несколько последних лет — лидер в сегменте LCV по продажам в 12 странах Евросоюза и еще в шести занимает второе место. Поэтому, когда пришла пора модернизации Ducato, фиатовцы, следуя логике эскулапов, постарались не навредить.

Переднеприводное шасси осталось без изменений. Кузов тоже не трогали. Из нового — лишь темные окантовки вокруг фар. Заявлено, что замена лампочек в головной светотехнике теперь менее трудоемка. И хорошо, что оставили передний бампер из трех сегментов — такой при небольших повреждениях восстановить проще и дешевле.

Важная техническая новость — обновление 2,3‑литровых турбодизелей семейства MultiJet 2. Они получили систему «Старт-стоп», турбину с изменяемой производительностью, усиленный коленвал и новый софт. Базовая версия теперь развивает 120 л.с. и 320 Н·м крутящего момента (+10% к прежнему). Промежуточный вариант — это уже 140 сил и 350 Н·м (+9%). А топ-модификация выдает 178 «лошадей» и 400 Н·м (+ 12 %) — отставание от мощных конкурентов ликвидировано.

Fiat Ducato

На панели приборов появились пиктограммы системы контроля занимаемой полосы.

За доплату теперь доступна мультимедиасистема с семидюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Салон не изменился. Количество кармашков, полок и ниш запредельное. Руль регулируется только по вылету и отлогий, как у грузовика, - такая посадка не каждому понравится.

В USB-разъемах нет недостатка — по салону их рассредоточено шесть штук.

Главный «новосел» возле водителя — селектор автомата. Прежде предлагалась только механика.

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Главное событие: в качестве альтернативы 6-ступенчатой механике теперь предлагают автомат (с базовым мотором он не совмещается), да не абы какой, а 9-ступенчатый! Это серьезный шаг, поскольку Ford Transit (главный конкурент) в двухпедальном варианте недоступен.

Владельцам бизнеса наверняка понравится онлайн-приложение Fleet Manager, которое будет работать и в России. Оно позволяет контролировать местоположение машины, уровень топлива в баке и прочее. Зная об этой программе, наемный водитель вряд ли рискнет мухлевать.

За доплату теперь доступна продвинутая мультимедийка с 7-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Плюс целый выводок вспомогательной электроники: системы мониторинга слепых зон, предупреждения об опасности при выезде с парковки задним ходом, оповещения о выезде с занимаемой полосы, а также функция распознавания дорожных знаков. До автономного вождения еще далеко, но и то, что есть, - большое подспорье. Проверил на себе.

За проезд передаем!

Из длинного ряда разномастных версий Ducato мне приглянулся серо-голубой девятиместный микроавтобус с самым мощным двигателем и автоматом. Открываю дверь, и меня обжигает раскаленным, будто из сауны, воздухом — во время презентации в Турине стояла 35‑градусная жара.

Первое, чем радует Ducato, - огромный проем, прикрытый сдвижной боковой «калиткой». Заходишь в полный рост! Все сиденья здесь раздельные. Мéста навалом во всех направлениях. С комфортом и удобствами тоже всё в порядке: в потолке над вторым и третьим рядами предусмотрены дефлекторы климат-контроля, вдоль бортов — подстаканники, а над окнами тянутся вместительные полки. В таком автомобиле я с удовольствием отправился бы пассажиром в какое-нибудь турне.

Чтобы войти в салон, не придется сгибаться в поклоне.

Собралась большая компания? Ни в каком минивэне ей не будет так вольготно.

Десять чемоданов и сумок легко поместились в багажнике, и еще место осталось.

Но сиденья!.. Мало того что лишены салазок, так еще и не вынешь их без инструмента из салона. А вдруг понадобится оперативно нарастить объем багажника? Впрочем, я не могу представить, чтобы эта кубатура кого-то не устроила: от задних дверей до сидений третьего ряда — больше метра. Двери, кстати, двухстворчатые, распашные — решение, оптимальное для машин этого класса.

Сев за руль, начал считать количество ящичков, держателей, кармашков и полок, но быстро сбился — не счесть! Порядок можно поддерживать идеальный: акты — в одном месте, накладные — в другом, путевки — в третьем. Понравились крупные составные боковые зеркалá. Верхнюю и нижнюю части можно регулировать по отдельности. А вот в салонное зеркало мало что видно — мешает частокол подголовников. Трудно удержаться, чтобы не сказать: «За проезд передаем!».

Водительское сиденье — с удобным профилем и хорошей амортизацией: на разбитой дороге не трясешься, а вальяжно покачиваешься.

Вот это простор! Чтобы попасть назад, пассажиров второго ряда беспокоить не придется.

Жесткость подвески крéсла можно отрегулировать сообразно массе водителя.



В пассажирском отсеке вдоль всего левого борта тянутся удобные полки.

Рядом с Ducato минивэны размером с Volkswagen Sharan — что бигль на фоне сенбернара. Но — никаких проблем даже в городе. Габариты чувствую идеально, чуткие тормозá, хорошая тяга на низах. Еще бы руль покороче. Однако 3,9 оборота от упора до упора обусловлены спецификой машины — газелисты наверняка пришпандорят рукоятку-крутилку.

Но газелистам и не снилась такая динамика! Автомат облегчает жизнь в городской сутолоке, хотя откровенно тяготеет к экономичной езде и при малейшей возможности переходит на высшие передачи. Чтобы ехать бодро, приходится давить на педаль от души.

Пассажиры жалуются на тряску (дороги тут и правда неидеальные), но мне хорошо: водительское сиденье с опционной амортизацией делает свое дело. В салоне шумновато — слышно, как на кочках скрипят задние двери. Вот в фургоне (на нем я прохватил буквально десять минут) с перегородкой, разделяющей кабину и грузовой отсек, тихо, как в добротной легковушке. Да и плавность хода выше, но это некорректное сравнение: для имитации загрузки в фургон ­бросили полтонны мраморной крошки.

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У моего фургона базовый 120‑сильный мотор и механика. Отличная парочка! Тяги — навалом. Я специально несколько раз трогался со второй передачи, не касаясь акселератора, и ни разу не заглох. Бодрячком и на автостраде. А как классно настроено сцепление, как точно и четко переключаются передачи, - даже не думал, что за рулем коммерческой машины можно получать удовольствие.

В общем, 140‑сильную версию можно брать, когда есть лишние деньжата либо необходимость часто ездить с полной загрузкой. А в 178‑сильной есть смысл, только если позарез нужен автомат.

Обновленный Ducato появится в России ближе к концу года. Цéны пока не объявлены, но их обещают удержать на нынешнем уровне — от 1 919 000 рублей. У лидирующего по продажам Транзита (от 1 887 000 рублей) — только механическая коробка. Mercedes-Benz Sprinter (от 2 645 000 рублей) и Volkswagen Crafter (от 2 343 600 рублей) заметно дороже. Так что у Ducato есть шанс занять ­уникальное положение в сегменте.

Микроавтобус — лишь один из множества вариантов исполнения Ducato.

Fiat Ducato Длина / ширина / высота / база 5413 / 2050 / 2524 / 3450 мм

Количество мест 8 + 1

Снаряженная / полная масса 2425 / 3300 кг

Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 2287 см³; 130 кВт / 178 л.с. при 3500 об/мин; 450 Н·м при 1500 об/мин

Топливо/запас топлива ДТ/90 л

Расход топлива: смешанный цикл 8,1 л/100 км

Трансмиссия передний привод; A9

ЭЛЕКТРОБУС

Обновленный Ducato показали и в модификации на электрической тяге. Пока это прототип. В Европе серийный вариант начнут продавать в следующем году, а в России ­его и не ждут.

Итальянцы планируют устанавливать тяговые аккумуляторы двух версий — энергоемкостью 47 и 79 кВт·ч. В первом случае запас хода составит 220 км, во втором — 360 км. Заявленная мощность электромотора — 90 кВт, крутящий момент — 280 Н·м. На разгон до сотни потребуется 20 секунд, максимальная скорость ограничена — 100 км/ч.

Фото: автора и фирмы FCA