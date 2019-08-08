Модернизированный Fiat Ducato: новые моторы и автомат

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Переднеприводное шасси осталось без изменений. Кузов тоже не трогали. Из нового — лишь темные окантовки вокруг фар. Заявлено, что замена лампочек в головной светотехнике теперь менее трудоемка. И хорошо, что оставили передний бампер из трех сегментов — такой при небольших повреждениях восстановить проще и дешевле.
Важная техническая новость — обновление 2,3‑литровых турбодизелей семейства MultiJet 2. Они получили систему «Старт-стоп», турбину с изменяемой производительностью, усиленный коленвал и новый софт. Базовая версия теперь развивает 120 л.с. и 320 Н·м крутящего момента (+10% к прежнему). Промежуточный вариант — это уже 140 сил и 350 Н·м (+9%). А топ-модификация выдает 178 «лошадей» и 400 Н·м (+ 12 %) — отставание от мощных конкурентов ликвидировано.
Fiat Ducato
Fiat Ducato
На панели приборов появились пиктограммы системы контроля занимаемой полосы.
На панели приборов появились пиктограммы системы контроля занимаемой полосы.
За доплату теперь доступна мультимедиасистема с семидюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
За доплату теперь доступна мультимедиасистема с семидюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Салон не изменился. Количество кармашков, полок и ниш запредельное. Руль регулируется только по вылету и отлогий, как у грузовика, - такая посадка не каждому понравится.
Салон не изменился. Количество кармашков, полок и ниш запредельное. Руль регулируется только по вылету и отлогий, как у грузовика, - такая посадка не каждому понравится.
В USB-разъемах нет недостатка — по салону их рассредоточено шесть штук.
В USB-разъемах нет недостатка — по салону их рассредоточено шесть штук.
Главный «новосел» возле водителя — селектор автомата. Прежде предлагалась только механика.
Главный «новосел» возле водителя — селектор автомата. Прежде предлагалась только механика.
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Главное событие: в качестве альтернативы 6-ступенчатой механике теперь предлагают автомат (с базовым мотором он не совмещается), да не абы какой, а 9-ступенчатый! Это серьезный шаг, поскольку Ford Transit (главный конкурент) в двухпедальном варианте недоступен.
Владельцам бизнеса наверняка понравится онлайн-приложение Fleet Manager, которое будет работать и в России. Оно позволяет контролировать местоположение машины, уровень топлива в баке и прочее. Зная об этой программе, наемный водитель вряд ли рискнет мухлевать.
За доплату теперь доступна продвинутая мультимедийка с 7-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Плюс целый выводок вспомогательной электроники: системы мониторинга слепых зон, предупреждения об опасности при выезде с парковки задним ходом, оповещения о выезде с занимаемой полосы, а также функция распознавания дорожных знаков. До автономного вождения еще далеко, но и то, что есть, - большое подспорье. Проверил на себе.
За проезд передаем!
Из длинного ряда разномастных версий Ducato мне приглянулся серо-голубой девятиместный микроавтобус с самым мощным двигателем и автоматом. Открываю дверь, и меня обжигает раскаленным, будто из сауны, воздухом — во время презентации в Турине стояла 35‑градусная жара.
Первое, чем радует Ducato, - огромный проем, прикрытый сдвижной боковой «калиткой». Заходишь в полный рост! Все сиденья здесь раздельные. Мéста навалом во всех направлениях. С комфортом и удобствами тоже всё в порядке: в потолке над вторым и третьим рядами предусмотрены дефлекторы климат-контроля, вдоль бортов — подстаканники, а над окнами тянутся вместительные полки. В таком автомобиле я с удовольствием отправился бы пассажиром в какое-нибудь турне.
Чтобы войти в салон, не придется сгибаться в поклоне.
Чтобы войти в салон, не придется сгибаться в поклоне.
Собралась большая компания? Ни в каком минивэне ей не будет так вольготно.
Собралась большая компания? Ни в каком минивэне ей не будет так вольготно.
Десять чемоданов и сумок легко поместились в багажнике, и еще место осталось.
Десять чемоданов и сумок легко поместились в багажнике, и еще место осталось.
Но сиденья!.. Мало того что лишены салазок, так еще и не вынешь их без инструмента из салона. А вдруг понадобится оперативно нарастить объем багажника? Впрочем, я не могу представить, чтобы эта кубатура кого-то не устроила: от задних дверей до сидений третьего ряда — больше метра. Двери, кстати, двухстворчатые, распашные — решение, оптимальное для машин этого класса.
Сев за руль, начал считать количество ящичков, держателей, кармашков и полок, но быстро сбился — не счесть! Порядок можно поддерживать идеальный: акты — в одном месте, накладные — в другом, путевки — в третьем. Понравились крупные составные боковые зеркалá. Верхнюю и нижнюю части можно регулировать по отдельности. А вот в салонное зеркало мало что видно — мешает частокол подголовников. Трудно удержаться, чтобы не сказать: «За проезд передаем!».
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Водительское сиденье — с удобным профилем и хорошей амортизацией: на разбитой дороге не трясешься, а вальяжно покачиваешься.
Водительское сиденье — с удобным профилем и хорошей амортизацией: на разбитой дороге не трясешься, а вальяжно покачиваешься.
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Вот это простор! Чтобы попасть назад, пассажиров второго ряда беспокоить не придется.
Вот это простор! Чтобы попасть назад, пассажиров второго ряда беспокоить не придется.
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Жесткость подвески крéсла можно отрегулировать сообразно массе водителя.
Жесткость подвески крéсла можно отрегулировать сообразно массе водителя.
В пассажирском отсеке вдоль всего левого борта тянутся удобные полки.
В пассажирском отсеке вдоль всего левого борта тянутся удобные полки.
Рядом с Ducato минивэны размером с Volkswagen Sharan — что бигль на фоне сенбернара. Но — никаких проблем даже в городе. Габариты чувствую идеально, чуткие тормозá, хорошая тяга на низах. Еще бы руль покороче. Однако 3,9 оборота от упора до упора обусловлены спецификой машины — газелисты наверняка пришпандорят рукоятку-крутилку.
Но газелистам и не снилась такая динамика! Автомат облегчает жизнь в городской сутолоке, хотя откровенно тяготеет к экономичной езде и при малейшей возможности переходит на высшие передачи. Чтобы ехать бодро, приходится давить на педаль от души.
Пассажиры жалуются на тряску (дороги тут и правда неидеальные), но мне хорошо: водительское сиденье с опционной амортизацией делает свое дело. В салоне шумновато — слышно, как на кочках скрипят задние двери. Вот в фургоне (на нем я прохватил буквально десять минут) с перегородкой, разделяющей кабину и грузовой отсек, тихо, как в добротной легковушке. Да и плавность хода выше, но это некорректное сравнение: для имитации загрузки в фургон бросили полтонны мраморной крошки.
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У моего фургона базовый 120‑сильный мотор и механика. Отличная парочка! Тяги — навалом. Я специально несколько раз трогался со второй передачи, не касаясь акселератора, и ни разу не заглох. Бодрячком и на автостраде. А как классно настроено сцепление, как точно и четко переключаются передачи, - даже не думал, что за рулем коммерческой машины можно получать удовольствие.
В общем, 140‑сильную версию можно брать, когда есть лишние деньжата либо необходимость часто ездить с полной загрузкой. А в 178‑сильной есть смысл, только если позарез нужен автомат.
Обновленный Ducato появится в России ближе к концу года. Цéны пока не объявлены, но их обещают удержать на нынешнем уровне — от 1 919 000 рублей. У лидирующего по продажам Транзита (от 1 887 000 рублей) — только механическая коробка. Mercedes-Benz Sprinter (от 2 645 000 рублей) и Volkswagen Crafter (от 2 343 600 рублей) заметно дороже. Так что у Ducato есть шанс занять уникальное положение в сегменте.
Микроавтобус — лишь один из множества вариантов исполнения Ducato.
Микроавтобус — лишь один из множества вариантов исполнения Ducato.
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Fiat Ducato
Длина / ширина / высота / база 5413 / 2050 / 2524 / 3450 мм
Количество мест 8 + 1
Снаряженная / полная масса 2425 / 3300 кг
Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 2287 см³; 130 кВт / 178 л.с. при 3500 об/мин; 450 Н·м при 1500 об/мин
Топливо/запас топлива ДТ/90 л
Расход топлива: смешанный цикл 8,1 л/100 км
Трансмиссия передний привод; A9
ЭЛЕКТРОБУС
Обновленный Ducato показали и в модификации на электрической тяге. Пока это прототип. В Европе серийный вариант начнут продавать в следующем году, а в России его и не ждут.
Итальянцы планируют устанавливать тяговые аккумуляторы двух версий — энергоемкостью 47 и 79 кВт·ч. В первом случае запас хода составит 220 км, во втором — 360 км. Заявленная мощность электромотора — 90 кВт, крутящий момент — 280 Н·м. На разгон до сотни потребуется 20 секунд, максимальная скорость ограничена — 100 км/ч.
Фото: автора и фирмы FCA