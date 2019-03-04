Peugeot и Citroen отзывают автомобили из-за дефектов подвески

Всего под отзыв попало 2466 машин Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroen Spacetourer и Citroen Jumpy: 1230 автомобилей, купленных в 2018 году, и 1236, проданных с августа 2017 года по ноябрь 2018 года.
Причиной отзыва первой половины автомобилей стали затянутые с ошибочным моментом резьбовые крепления передней подвески, которые необходимо заменить. Вторая половина машин попала под сервисную кампанию из-за того, что при езде по неровным дорогам нагрузки и вибрации могут приводить к ослаблению уровня затяжки шаровых опор рычагов передней подвески. Для исправления этого дефекта потребуются не только нанесение стопорящегося состава и затяжка, но и, при необходимости, замена шаровых опор.
Для устранения неисправностей владельцам отзываемых автомобилей следует явиться в сервис ближайших официальных дилеров Peugeot и Citroen. О необходимости сделать это автовладельцев известят официальные представители ООО «Пежо Ситроен Рус» по телефону или почте. Узнать о том, что ваша машина попала под сервисную кампанию, можно и самостоятельно, сверив ее VIN—код со списком кодов отзываемых автомобилей, размещенным на сайте Росстандарта:
- список VIN-номеров для автомобилей Peugeot и Citroen (резьбовые соединения);
- список VIN-номеров для автомобилей Peugeot и Citroen (шаровая опора).
Все работы по устранению неисправностей будут производиться бесплатно для владельцев, за счет завода-изготовителя.
- Предыдущий отзыв Peugeot и Citroen проводился в прошлом месяце и был вызван некачественным натяжным роликом.
- В декабре 2018 года в РФ проводилось сразу несколько сервисных кампаний Peugeot и Citroen.
Фото: Peugeot
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