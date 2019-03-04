Peugeot и Citroen отзывают автомобили из-за дефектов подвески

В России объявлена отзывная кампания автомобилей Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroen Spacetourer и Citroen Jumpy.

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Всего под отзыв попало 2466 машин Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroen Spacetourer и Citroen Jumpy: 1230 автомобилей, купленных в 2018 году, и 1236, проданных с августа 2017 года по ноябрь 2018 года.

Причиной отзыва первой половины автомобилей стали затянутые с ошибочным моментом резьбовые крепления передней подвески, которые необходимо заменить. Вторая половина машин попала под сервисную кампанию из-за того, что при езде по неровным дорогам нагрузки и вибрации могут приводить к ослаблению уровня затяжки шаровых опор рычагов передней подвески. Для исправления этого дефекта потребуются не только нанесение стопорящегося состава и затяжка, но и, при необходимости, замена шаровых опор.

Для устранения неисправностей владельцам отзываемых автомобилей следует явиться в сервис ближайших официальных дилеров Peugeot и Citroen. О необходимости сделать это автовладельцев известят официальные представители ООО «Пежо Ситроен Рус» по телефону или почте. Узнать о том, что ваша машина попала под сервисную кампанию, можно и самостоятельно, сверив ее VIN—код со списком кодов отзываемых автомобилей, размещенным на сайте Росстандарта:

Все работы по устранению неисправностей будут производиться бесплатно для владельцев, за счет завода-изготовителя.

Фото: Peugeot