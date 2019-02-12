Peugeot и Citroen отзывают в России более 15 тысяч машин

В России из-за проблем с моторами объявлен отзыв четырех моделей французских автопроизводителей, сделанных в сотрудничестве с Mitsubishi — Citroen C4 Aircross и C-Crosser, а также Peugeot 4008 и 4007.

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Под сервисную кампанию попали 14 615 кроссоверов моделей Citroen C4 Aircross и C-Crosser, а также Peugeot 4008 и 4007, купленных на территории РФ в период с мая 2008 года по декабрь 2011 года, у которых обнаружен некачественный натяжной ролик. Из-за его дефекта привод навесного оборудования может исчезнуть, что приводит к весьма неприятным последствиям.

Для устранения дефекта владельцам отзываемых автомобилей следует обратиться в сервисы ближайших официальных дилеров марок, мастера которых совершенно бесплатно проведут диагностику и, при необходимости, замену динамического натяжного ролика.

Также объявлена сервисная кампания, касающаяся 883 машин Peugeot 4008 и 4007, проданных в период с февраля 2008 года по декабрь 2009-го — у них найден дефект клеевого крепления люка крыши к рамке. Со временем эти элементы могут перестать плотно прилегать друг к другу.

Чтобы исправить обнаруженный дефект, владельцам отзываемых кроссоверов следует также явиться в сервис любого официального дилера Peugeot, работники которого устранят проблему абсолютно бесплатно путем замены люка крыши.

О том, что кроссоверы попадают под сервисные кампании, их владельцам по телефону или почте сообщат официальные представители ООО «Пежо Ситроен Рус», но узнать об этом можно и самостоятельно, сверив VIN-код своего автомобиля со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта:

Напоминаем, что все ремонтные работы будут проводиться бесплатно для автовладельцев, за счет завода-производителя.

Фото: Citroen