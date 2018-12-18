PSA отзывает в России автомобили Peugeot и Citroen

Всего под сервисные кампании, а их несколько, попало 2895 машин: Citroen C4 Aircross, C4 Sedan и C3 Aircross, а также Peugeot 4008.

Большая часть автомобилей отзывается из-за коррозии оси привода стояночного тормоза на задних тормозных суппортах, что снижает эффективность узла. По этой причине PSA отзывает 1850 одноплатформенных кроссоверов Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008, которые были куплены в России с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года. Для устранения дефекта на данных машинах следует заменить два задних тормозных суппорта.

Еще 136 машин Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008, реализованных с ноября 2014 года по ноябрь 2016 года, отзываются по причине быстрого выхода из строя одной из важных деталей внутреннего механизма компенсации зазора заднего тормозного суппорта. Для устранения неисправности на этих кроссоверах потребуется замена двух задних тормозных суппортов.

Кроме того, под сервисную кампанию попали 693 автомобиля Citroen C4 Sedan, которые были куплены в период с октября 2016 года по июль 2017 года. Эти машины отзываются из-за несоответствия требованиям спецификации таких компонентов, как молдинги фиксированных стекол задних дверей, накладка крышки перчаточного ящика и камера заднего вида. При устранении недочета все эти элементы будут заменены.

Также отзываются 216 кроссоверов Citroen C3 Aircross, проданных с марта по ноябрь этого года. Их сигнализаторы предупреждения о непристегнутом ремне безопасности водителя могут не соответствовать техническим требованиям и их следует переустановить.

Для устранения дефектов владельцам отзываемых Peugeot и Citroen необходимо приехать в сервис ближайшего официального дилера марки, где мастера бесплатно продиагностируют и отремонтируют неисправности, а также устранят выявленные недочеты.

О необходимости явиться в сервис владельцев дефектных автомобилей известят официальные представители марок в России, но о том, что ваша машина попала под сервисную кампанию, можно узнать самостоятельно, сверив ее VIN-код со списками кодов отзываемых автомобилей, размещенными на сайте Росстандарта:

Фото: Peugeot