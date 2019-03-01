Citroen С5 Aircross

Волшебная гидравлика
Поздно тормозить! Передние колеса ухнули в большую промоину, и я инстинктивно сжался в ожидании болезненного удара. Но машина, лишь чуть дрогнув, проскочила ямищу без потерь. Я осмелел. Вот еще яма! Еще! И снова без проблем: C5 Aircross невозмутимо проскакивает их, словно ралли-рейдовый прототип. Откуда такая поразительная энергоемкость, если «два шеврона» еще два года назад отказались от гидропневматической подвески Hydractive?
Hydractive ушел (оплакиваем его с великой скорбью), но французы продолжают экспериментировать с шасси. Более простое и экономически целесообразное решение — амортизаторы Progressive Hydraulic Cushions, которые являются базовым оснащением. В отличие от традиционных стоек, здесь на сжатии и отбое шток не упирается в буферы, а плавно заходит в гидродемпферы. Такая конструкция эффективнее гасит энергию удара и не допускает болезненных пробоев.
Вот почему ситроеновцы решили устроить тест не в лощеной Франции, а в Марокко. Дороги здесь щербатые и узкие. Когда, разъезжаясь со встречными, съезжаешь на разбитую обочину, меняется только шумовой фон. Мелкие ямки и камешки подвеска отрабатывает идеально. Вскоре я вообще перестал обращать внимание на качество дороги.
А вот управляемость не без червоточинки. Великоваты крены и ярко выражена недостаточная поворачиваемость: в виражи машину приходится затаскивать буквально за шиворот. Хорошо хоть вертикальной раскачки нет — даже на крупных волнах.
|
Амортизатор Progressive Hydraulic Cushions
Удачный компромисс
Амортизаторы Progressive Hydraulic Cushions — гидравлические, газ в них не применяется. На небольших неровностях шток работает с небольшим сопротивлением, что повышает ездовой комфорт на мелочевке, - а на серьезных помогают гидродемпферы, эффективно гасящие энергию удара и не допускающие пробоев. Ход штока — 200 мм от упора до упора. По заявлению производителя, ресурс таких амортизаторов ничем не отличается от ресурса традиционных деталей. При минусовых температурах подвеска Progressive Hydraulic Cushions не теряет эффективности — проверено испытаниями в Скандинавии.
Генная инженерия
Автомобиль построен на платформе EMP2, общей с кроссоверами Peugeot 3008 и 5008. Спереди — подвеска McPherson, сзади — упругая балка. Величина колесной базы (2730 мм) помещает C5 Aircross аккурат между собратьями.
Французы заявляют 230 мм дорожного просвета. Ого! Достал рулетку и намерил более привычные для кроссоверов 180 мм. И защита картера тонкая — пластиковая. Неужели у нас настолько разные рулетки? Нет, просто ситроеновцы лукаво мерят клиренс от порогов кузова, а не от нижней точки под днищем.
|
Хромированные патрубки выхлопной системы — бутафория. На самом деле труба выведена под днище.
|
Геометрическая проходимость средненькая. Измеренный рулеткой дорожный просвет составил 180 мм.
|
Пороги прикрыты дверями, поэтому всегда чистые.
Главными конкурентами французы считают Hyundai Tucson и Ford Kuga. Но если подавляющее большинство одноклассников можно приобрести с полным приводом, то Ситроен — «без задних ног». Европейцев это не смущает, однако для нашего покупателя отсутствие полноприводной трансмиссии — вопрос болезненный.
Но для тех, кто выбирает машину прежде всего глазами (поверьте, таких много), большой Aircross соблазнителен. Стильные двухэтажные фары, занятные рейлинги-полумесяцы, ажурная пластиковая защита нижней части кузова с прикольными пупырышками — красиво, черт возьми! Пупырышки эти спереди окрашены, а сзади — нет. Французское вольнодумство и экстравагантность. Я в шутку предположил, что для немецкого рынка в виде исключения придется всё окрасить без пробелов. Коллеги из Германии на полном серьезе согласно кивнули.
|
Задние стекла опускаются не до конца.
|
Где, как не на Ситроене, можно встретить рейлинги столь прихотливой формы?
Вас снимают!
Салон — лучший среди всех современных ситроеновских. Красивый, эргономичный, богато оснащенный, с качественными материалами. Пухлый и чуть приплюснутый руль приятно лежит в руках, а сиденье с выверенным профилем холодит (в Марокко это особенно актуально) и расслабляет спину ненавязчивым массажем.
Меня откровенно раздражает лишь «таблет тактиль», как называют французы 8-дюймовый сенсорный экран: он постоянно бликует на солнце. А сенсорные кнопки лишены фидбека. Картинка с камеры заднего вида — как в кнопочных телефонах десятилетней давности. Короче, недотянули.
Стойки лобового стекла тонкие, зеркалá крупные. В салонное зеркало вмонтирован видеорегистратор Connected Cam (угол обзора 120º) с возможностью делать фотографии прямо на ходу. К чему бы это? Французы говорят: чтобы делиться в социальных сетях приятными впечатлениями от поездки.
|
Встроенный видеорегистратор — опция, которую в России, несомненно, оценят.
|
Картинка на дисплее показывает не только дорогу, но и очертания близлежащих зданий.
|
Функционал мультимедийки хорош, но ее интерфейс нельзя назвать дружелюбным.
|
Интерьер хорошо смотрится и отделан достойно — такой не испортил бы обедни и премиум-марке DS. Вот и Citroen отказался от традиционного рычага автомата в пользу нефиксируемого селектора.
Чувствуете разницу в менталитете? У нас принято делиться съемкой аварий и прочего дорожного экстрима.
Скачать фотку или видео проще простого, достаточно подключить компьютер к стандартному разъему.
За Connected Cam нужно отдать 270 евро. Это встроенное оборудование: не надо ничего крепить к стеклу, нет болтающихся проводов, зарядок и переходников. И никаких проблем на границе. Вы ведь тоже слышали, как финны разворачивают наших туристов с видеорегистраторами? Со встроенным девайсом таких неприятностей не будет.
|
По французской традиции клавиша включения обогрева расположена вне зоны обзора водителя.
|
Беспроводная зарядка — обязательное для современной машины оборудование.
|
Этой шайбой можно подстраивать работу ездовой электроники под разные дорожные условия.
Я про второй ряд сидений. Это три закрепленных на салазках равноценных кресла, которые сдвигаются в пределах 150 мм. Спинки регулируются по углу наклона: пять положений в диапазоне 19–26,5 градуса. Запас в плечах для троих взрослых средней комплекции достаточный, хватает пространства и над головой — даже с панорамной крышей. А вот для ног мéста могло бы быть и больше. Из приятных мелочей — индивидуальная подсветка, верхние дефлекторы и силовой USB-разъем.
Только «турбо»
В моторную линейку входят четыре «турбо»: два дизельных — 1.5 (131 л.с.) либо 2.0 (178 л.с.) — и два бензиновых, 1.2 (131 л.с.) либо 1.6 (181 л.с.). Пока неизвестно, какие из этих двигателей появятся в России. Я узнал лишь, что в конце 2019 года дебютирует плагин-гибридная модификация, которая будет развивать 225 л.с. и сможет проезжать 50 км только на электротяге, - но и это не наша история.
В судьбе 1,6‑литровой бензиновой модификации я не сомневаюсь: она почти гарантированно будет представлена в России. Поэтому ее я проинспектировал в первую очередь. На бумаге 181 «кобыла» впечатляет, однако в реальности от скорости дух не захватывает. Пока едешь вполпедали, машина производит впечатление бойкой и многообещающей. Но если погнать на все деньги, моментально приходит понимание, что такая езда не для C5. Даже на равнине отклики на газ сопровождаются заминками, а в горах мотора откровенно не хватает. Словно в нем «лошадок» сто пятьдесят, не больше.
Восьмиступенчатый автомат Aisin (у одноплатформенных Peugeot коробки только 6-ступенчатые) явно настроен на экономичную езду — подтыкает более высокие передачи при первой же возможности. И переход в спортивный режим не делает его принципиально шустрее. Поэтому в машину с двухлитровым дизелем я пересел без сожаления.
Совсем другое дело! С дизелем С5 Aircross обрел искомую бодрость духа: ускоряется без раздумий и заминок с любой скорости. А экономичность! Тратить семь литров на сотню — это ли не мечта? (У бензиновой версии расход — 10,5 л/100 км.) Хотя не всё так однозначно: машине с более тяжелым мотором полагаются амортизаторы с другими калибровками. И плавность хода уже не та. Ушло чувство вседозволенности перед «лежачими (да что там — перед „сидячими“!) полицейскими», появились подрагивания на мелочевке. Подвеску словно подменили.
Пожаловался ситроеновцам. Те говорят, что это не окончательные настройки. Перед запуском машины в серию все шероховатости будут исправлены. Верить или нет?
Европейские продажи стартовали перед новогодними праздниками. Цена во Франции — от 24 700 до 39 150 евро. Планируется, что на наш рынок С5 Aircross выйдет в марте.
Жизнь в России у большого Эйркросса легкой не будет. Разумеется, я слышал оправдания французов по поводу отсутствия модификации со всеми ведущими. Дескать, в его сегменте полноприводные версии приобретает меньше половины покупателей и, будь машина только с трансмиссией 4×4 (а попутно — с большей массой, расходом топлива и, конечно, ценой), ее рыночные перспективы были бы хуже.
Но проблема в том, что клиенты (даже те, кто берут моноприводные версии) хотят иметь дело с настоящим кроссовером. У него не бывает полного привода? Значит, недокроссовер. Лучше накоплю на «настоящий» SUV, пусть даже с приводом на одну ось. Такая установка — главный ограничитель спроса на С5 Aircross. Если смогут убедить покупателей, будет успех. Если нет, придется и дальше занимать нижние строчки в рейтингах продаж.
|«Пневматическая» плавность хода
|Полного привода нет даже за доплату
|
Citroen С5 Aircross
|
BlueHDi 130
|
BlueHDi 180
|
PureTech 130
|
PureTech 180
|
Длина / ширина / высота / база
|
4500 / 1860 / 1690 / 2730 мм
|
Объем багажника (VDA)
|
580–1630 л
|
Снаряженная / полная масса
|
1430 / 2000 (1430 / 2020)* кг
|
1540 / 2110 кг
|
1404 / 1940 кг
|
1430 / 1990 кг
|
Двигатель
|
дизельный, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 96 кВт/131 л.с. при 3750 об/мин; 300 Н·м при 1750 об/мин
|
дизельный, Р4, 16 клапанов, 1997 см³; 130 кВт/178 л.с. при 3750 об/мин; 400 Н·м при 2000 об/мин
|
бензиновый, Р3, 12 клапанов, 1199 см³; 96 кВт/131 л.с. при 5500 об/мин; 230 Н·м при 1750 об/мин
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 133 кВт/181 л.с. при 5500 об/мин; 250 Н·м при 1650 об/мин
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
10,4 с
|
8,6 с
|
10,5 с
|
8,2 с
|
Максимальная скорость
|
189 (189) км/ч
|
211 км/ч
|
195 км/ч
|
219 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
ДТ / 53 л
|
ДТ / 53 л
|
АИ-95 / 53 л
|
АИ-95 / 53 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
4,6 / 3,8 / 4,1 (4,4 / 3,9 / 4,1) л / 100 км
|
5,3 / 4,6 / 4,8 л / 100 км
|
6,1 / 4,8 / 5,3 л / 100 км
|
7,1 / 4,9 / 5,7 л / 100 км
|
Трансмиссия
|
передний привод; М6 (А8)
|
передний привод; А8
|
передний привод; М6
|
передний привод; А8
* В скобках — данные для модификации с автоматом.
- Обращайтесь в наш интернет-магазин — мы профессионально подберем автобагажник, бокс на крышу и даже крепление для перевозки велосипеда.
Фото: Юрий Тимкин и Citroen
Читать комментарии (1)