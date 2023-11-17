7,5 секунды до сотни: горячий седан из Китая (от 2,8 млн рублей)
Подход у Chery (изначально, в Китае, это Chery Arrizo 5 GT) вообще-то правильный. В последние годы большинство производителей опасались выводить на наш рынок форсированные версии недорогих легковушек. Затраты на сертификацию и маркетинг не окупались, поэтому появлялись эрзацы типа модификаций GT Line у корейцев: спортивненькие спойлеры-бампера-отделка, но полностью стандартная техника.
А вот Omoda S5 GT – это не только переработанная внешность (включая решетку и фары!). Даже передняя панель в салоне полностью иная, нежели у исходного седана S5. Но главное – другая техника.
Валит и тормозит
Прежде всего – мотор 1.6 турбо. Вроде бы разница с базовым 1.5 на 147 сил небольшая – в российской спецификации у S5 GT лишь 150 сил. Но это дефорсированный со 197 л. с. агрегат, сохранивший весомые 275 Н·м крутящего момента.
Ассистирует ему робот с двумя мокрыми сцеплениями и семью ступенями, причем с управлением подрулевыми лепестками. На кроссоверах Chery этот дуэт нам чаще всего нравится, а тут – легкий седан с меньшим аэродинамическим сопротивлением.
Заявлено 7,5 секунды разгона до сотни, в реальности получается чуть больше восьми, но даже это на самом деле очень бодро, минимум секунды на две быстрее, чем у Лады Весты Спорт.
Управление тягой – точное, звук мотора – совершенно спокойный. Для кого-то плюс, для кого-то – повод задуматься о тюнинге.
А вот что касается тормозов, о вас уже подумали! У Омоды S5 GT – двухпоршневые передние механизмы с увеличенными в диаметре до 320 мм дисками. Кто не слышал плохих слов о тормозах тех или иных китайских машин? Но эти – пять торможений подряд «в пол» со 100 км/ч до нуля выдерживают, проверено! Ни дыма, ни особого запаха, ни увеличения хода педали (а здесь обычный вакуумный усилитель). Возможно, помогает и оранжевый цвет суппортов с витиевато выписанными буквами Arrizo.
Ездить надо уметь
Шасси тоже доработано, но это звучит интересно лишь до того, пока на машине не поездишь.
У GT иные амортизаторы и пружины. Клиренс, по моим полевым замерам, снизился на 2–3 см – до 14 см. Пружины – на 21% более жесткие. Перебор! Остроты в управляемости не прибавилось, разве что точность контроля траектории стала получше. Через руль ты едва ли можешь понять, что происходит в пятне контакта передних колес – реактивное действие насквозь искусственно, в базовой установке «Комфорт» вообще почти отсутствующее. А ведь рулевое перенастраивали! Шины GitiComfort F22 начинают пищать в поворотах задолго до того, как этого ждешь.
Зато неровности исправно приходят на руки, заставляя водителя думать, что ход у машины не просто жесткий, а очень жесткий. Прямую на шоссе седан держит, но как-то неуверенно – не увеличить ли схождение колес на обеих осях?
Подобные вещи были бы простительны обычной Омоде S5, но здесь извините – вы сами сказали, что это GT.
Ощущение оснащения
Впрочем, S5 GT – это история еще и про лучшее оснащение. Дело не только в оригинальном салоне – а новый сенсорный пульт однозонного климат-контроля вообще менее удобен, чем старый. Например, у хватких передних кресел появились перфорация и вентиляция с обогревом как на подушке, так и на спинке. Селектор робота современнее, хотя и нефиксируемый. Представители фирмы говорят, что даже доля оцинкованных панелей кузова у GT больше, чем у обычного S5.
Дополнительные меры по шумоизоляции едва ощутимы: средний уровень класса. Активные ассистенты топ-версии Ultra вообще напугали: очень уж резко и хаотично дергают рулем в попытке удержать машину в полосе.
***
Omoda S5 GT – очередной китайский шаг в правильном направлении. Главное достоинство этого седана в том, что вас точно не примут за таксиста. При цене 2,84–2,94 млн (на 300–500 тысяч больше, чем за обычный S5) это отличная заготовка для тюнинга. Но как завершенное произведение инженерного искусства рассматривать S5 GT пока рано.
Omoda S5 GT
- Длина / ширина / высота / база 4691 / 1814 / 1493 / 2650 мм
- Снаряженная / полная масса 1419 /1 729 кг
- Объем багажника 482 л
- Двигатель Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 110 кВт / 150 л. с. при 5500 об/мин; 275 Н·м при 2000–3800 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 7,5 с
- Максимальная скорость 190 км/ч
- Топливо / запас топлива АИ‑92 / 48 л
- Расход топлива город / трасса / смешанный цикл 9,5 / 5,3 / 6,9 л / 100 км
- Трансмиссия передний привод, Р7
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Фото: Omoda
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