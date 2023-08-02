Мифы о (не)надежности «китайцев» – 5 свежих моделей и список проблем

Вот что происходит с ними после трех-четырех лет эксплуатации. Оцениваем риски и делаем выводы: стоит ли покупать.

Китайские кроссоверы «новой волны», чьи продажи стартовали сравнительно недавно, активно заполняют вторичный рынок. Часто с ними расстаются после 2-4 лет владения, нередко при действующей гарантии. Хватает и совсем свежих, годовалых – например, Geely Monjaro.

Это прагматичный расчет владельцев — каждые два-три года менять машину на новую? Или же с китайскими кроссоверами что-то не так? Единственный способ разобраться – почитать отзывы. Наверняка есть какие-то подсказки.

Для изучения возьмем модели, представленные на вторичке наиболее массово в возрасте 3-5 лет. По более молодым и отзывов меньше, и особенности их еще толком не изучены.

Geely Atlas

Цена: от 1,5 млн рублей за пятилетние машины. 4х4 в среднем ощутимо дороже, чем 4х2. А вот машины с «механикой» почему-то не дешевле машин с автоматом.

Самое массовое предложение на вторичке среди китайских кроссоверов возрастом 3-5 лет. По размерам и оснащению Geely Atlas близок к Тигуану и Спортейджу. Продажи начались в 2018 году.

Компактный кроссовер: длина 4519 мм, клиренс 163 мм, багажник 340 л (по замерам «За рулем»). Привод передний или полный – представлены почти поровну.

Больше всего машин с атмосферным 2.4 (149 л.с.) или наддувным 1.8 (184 л.с.) и автоматом. Да-да, это именно автомат, а не вариатор, что нынче редкость. С мотором 2.0 (139 л.с.) – только «механика» и только передний привод. И таких машин мало.

Отзывы владельцев полярные. Полное ощущение, что среди проданных автомобилей изредка попадались особо неудачные экземпляры. Так что у одних за два года вообще никаких поломок, а у других – шесть ремонтов по гарантии.

Правда, все по мелочам. На двигатели, их навесное оборудование и трансмиссии жалоб нет. За исключением расхода топлива – вместо обещанных 8 литров у мотора 2.4 в городе выходит 15-20!

Подвеску многие хвалят — комфортная. Ругают сбоящий в сырую погоду бесключевой доступ, мудреное головное устройство и маленький багажник. Коррозия пока проявляется только вспученным хромом на накладках. Кстати, гарантия на «хром» — 1 год или 15 тысяч км. Далее ремонт платный.

В общем, никаких удручающих системных болезней при пробегах до 100 тысяч км у Атласа не выявлено.

Haval F7

Цена: от 1,7 млн рублей за машины 2019 года. К объему и мощности двигателей цены привязаны неуловимо – большей частью зависят от типа привода и пробега.

Продавали с 2018 года. Второй по численности на вторичке. Размером примерно как RAV4 – F7 самый крупный в нашей выборке. Длина 4620 мм, клиренс 190 мм. Завод заявляет объем багажника 723 л, но по нашим замерам получилось 324 л под шторкой. Привод передний или полный.

Двигатели только наддувные 1.5 (150 л.с.) или 2.0 (190 л.с.) — с чугунными блоками, непосредственным впрыском, фазовращателями на впуске и на выпуске, двухконтурной системой охлаждения и масляным насосом переменной производительности. Коробки передач – только роботизированные 7DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Логично ожидать, что роботы будут слабым местом уже при малых пробегах. Но, судя по опыту эксплуатации многих машин, до 100 тысяч км с этими коробками ничего страшного не происходит.

Хотя есть одна зацепочка: массовые случаи сильной вибрации на холостых оборотах при удерживании педали тормоза и селекторе в положении «драйв». Причина не выявлена, официалы разводят руками. Но подмечено, что помогает переключение в «паркинг» и обратно. Или перевод холостых в диапазон чуть выше 750 оборотов в минуту.

Число мелких неисправностей, судя по отзывам, намного меньше, чем у вышеописанного Атласа. Часто отмечают качественную сборку.

Самая распространенная жалоба – нет электропривода пятой двери. На втором месте – неудобные сиденья с короткой подушкой, которые сложно отрегулировать под себя. На третьем – посредственная обзорность.

Что касается роботов, то их недостатки, видимо, проснутся, когда машины преодолеют 120-150 тысяч км.

Продолжение – на следующей странице.