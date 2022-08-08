Сколько проживет китайский кроссовер - прогноз «За рулем»

В топ-25 по числу проданных машин в июне оказались три «китайца». Заглянем под капот шести самых популярных моделей и расскажем о надежности основных агрегатов.

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За два-три года гигантских пробегов обычно никто не накатывает, а до 80–100 тысяч км с машинами ничего ужасного чаще всего не происходит. Поэтому для свежих моделей нет статистики слабых мест и наиболее распространенных поломок, кроме электронной части — в ней массовые косяки вылезают быстро.

Как поведут себя элементы подвески и кузов — загадка: надо ждать еще года три, пока накопятся данные.

Однако дать прогноз, что будет с моторами и коробками, вполне можно уже сейчас.

Haval Jolion

В продаже с 2021 года. Минимальная цена на вторичке — 1,65 млн рублей (1.5, МКП, 4х2, пробег 15 тысяч км).

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Двигатель единственный — GW4B15A, 1.5 (150 л.с.). Наддув, прямой впрыск, цепной привод ГРМ, топливо не ниже АИ-95. Народ заверяет, что прекрасно едет и на 92-м. Ну, рискните, но потом не удивляйтесь, что к 50 тысячам залегли кольца.

Мотор совсем молодой, выпускается с 2020 года. Является модернизацией агрегата GW4B15: обновлена система регулировки клапанов, повышено давление впрыска, изменена турбина. Жалоб на серьезные поломки не было, и это логично — пробегов выше 50 тысяч км у наших Джолионов нет.

Отмечены отказы топливного насоса (меняли по гарантии), турбины из-за лопнувшего патрубка, плавающие обороты. Прямой впрыск — почти гарантия, что каждые 80–100 тысяч км придется вычищать клапаны и поршневые кольца. А при постоянной толкотне в пробках — чаще. Это даже неисправностью по нынешним временам не считается.

Ресурс мотора оценивают в 200–220 тысяч км — негусто. К тому же свыше 90% машин — с роботизированной коробкой. Она семиступенчатая, с двумя «мокрыми» сцеплениями, концептуально схожа с фольксвагеновской DSG. И на нее уже есть жалобы. То есть через пару лет, когда появятся машины с пробегом за 100 тысяч км, продажа их будет сложным делом, а покупка — довольно рискованным .

Haval F7

Продается с 2019 года. Минимальная цена на вторичке — 1,55 млн рублей (1.5, робот, 4х4, пробег 90 тысяч км).

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Базовый двигатель — тот же 1.5, что у Джолиона (в модифицированной версии с 2020 года).

Топовый 2.0 (180 л.с.) с индексом GW4C20NT (GW — Great Wall) производят с 2018 года. Отметку в 100 тысяч км преодолели единичные экземпляры.

Далеким предком его является Mitsubishi 4G63, но тот был атмосферником с распределенным впрыском. У этого прямой впрыск, наддув, цепной привод ГРМ, бензин не ниже АИ-95. Алюминиевый блок с чугунными гильзами.

Набор недомоганий схож с 1.5 — нагар, бензонасос, патрубки турбины, сбои системы зажигания. Ресурс выше — можно рассчитывать на 250–280 тысяч. На половине пути, скорее всего, придется поменять цепь ГРМ, хотя производитель и заверяет, что она «на весь срок».

Для машин, выпущенных с мая 2019 года по январь 2021 года, объявляли отзывную кампанию для замены топливных трубок между насосом низкого давления и топливным фильтром. Разгерметизация могла привести к возгоранию.

И да, оба мотора сочетаются с тем же роботом GWM 7DCT450, что у Джолиона.

Продолжение — на следующей странице.