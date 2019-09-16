Tucson, Atlas, Haval F7: большой тест кроссоверов

«За рулем» испытал три кроссовера с турбомоторами, автоматическими коробками и полноприводными трансмиссиями на асфальте и вне его. Спойлер: «китайцы» приятно удивили!

Китай, как говаривал Виктор Гюго, - это банка с заспиртованным зародышем. В том смысле, что идей было много (китайцы задолго до европейцев знали книгопечатание, артиллерию, воздухоплавание и хлороформ), но они так и остались в зачаточном состоянии.

В двадцать первом веке всё по-другому! Если лет десять-пятнадцать назад продукция из Китая ассоциировалась исключительно с ширпотребом и слепым копированием чужих идей, то сейчас китайцы внедряют мобильную связь пятого поколения — 5G — и вот-вот начнут производство квантовых компьютеров. В прошлом году они вышли на первое место в мире по числу космических запусков, а в нынешнем впервые в истории человечества посадили зонд на обратную сторону Луны!

Недавно я летал в Китай и был ошарашен количеством электромобилей — преимущественно местных брендов. Да и традиционные автомобили стали совсем другими: современные турбомоторы, роботизированные коробки с двумя сцеплениями, множество электроники и привлекательный дизайн!

Всё это можно сказать и про Haval F7, выпуск которого наладили на новом заводе под Тулой. Вполне взрослый автомобиль. Но и цены растут! Тестовый F7 оценен в 1 819 000 руб­лей. Разве десять лет назад мы могли предположить, что за китайскую машину будут просить такие деньжищи?

Главный конкурент Хавейла — Geely Atlas. В топ-исполнении он тоже недешев — 1 639 990 рублей. За такие деньги можно присмотреть кроссоверы более известных производителей. Мы так и поступили, взяв к китайской парочке Hyundai Tucson. Он дороже (2,2 млн рублей), но ведь это Hyundai!

Все машины оснащены турбомоторами мощностью 177–190 л.с., автоматическими коробками, полноприводными трансмиссиями и полными закромами честолюбия. Ну, кто кого?

Haval F7 Представлен в 2018 году на Московском автосалоне, на рынок вышел прошедшим летом. Продается только с автоматической коробкой. Производство — российское. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые: 1.5 турбо (150 л.с.) — от 1 449 000 ₽

2.0 турбо (190 л.с.) — от 1 549 000 ₽ Hyundai Tucson Продается с 2015 года, в 2018‑м модернизирован. Один из немногих в сегменте — с дизелем. Сходит с российского конвейера. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые: 2.0 (150 л.с.) — от 1 499 000 ₽

1.6 турбо (177 л.с.) — от 2 024 000 ₽

дизельный: 2.0 (185 л.с.) — от 1 889 000 ₽ Geely Atlas Вышел на российский рынок в 2018 году, в Китае продается с 2016‑го. Этой весной гамму пополнила турбоверсия. Сборка — в Белоруссии. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые: 2.0 (139 л.с.) — от 1 114 990 ₽

2.4 (149 л.с.) — от 1 444 990 ₽

1.8 турбо (184 л.с.) — от 1 464 990 ₽

Втерлись в доверие

Вы же помните первые ввезенные к нам китайские автомобили? Дурно пахнущие «вёдра с болтами»! А машины последней волны вызывают чувство тревоги у производителей Кореи, Японии и даже Европы.

Импозантный Haval заставляет обернуться вслед. Это вы еще салон не видели! Витиеватая передняя панель с развернутой к водителю центральной консолью выглядит круто — равно как и двухуровневый туннель между передними креслами. Сборка хорошая, много мягкого пластика и еще больше — разномастных медиаразъемов (даже в салонное зеркало встроен один). И очень порадовала большая прорезиненная площадка под смартфон, на которой помещается и небольшой планшет.

Haval F7

Чуть выглянуло солнышко, и сразу появились блики. Строгий дизайн разбавлен занятными треугольными шкалами второстепенных приборов.

Картинку с камер кругового обзора омрачают подергивания. Процессору не хватает производительности?

Очень многие операции (в частности, включение обогрева сидений) приходится проделывать через тачскрин мультимедиасистемы.



Интерьер выдержан в техностиле, отнюдь не типичном для «китайцев». Качество отделки достойное, да и с оснащением полный порядок. Экран мультимедийки быстро покрывается неопрятными отпечатками пальцев.

Подрулевыми лепестками может похвастаться только F7.

Селектор роботизированной коробки красив, но его легко ненароком перевести в «нейтраль» прямо в движении.

Рядом с салонным зеркалом F7 примостилась USB-зарядка.



Профиль и диапазоны регулировки передних сидений вопросов не вызывают. Но когда уже китайцы избавят нас от обивки из кожзама? Через пять минут спина мокрая!

У красивого руля с «хватким» ободом недостаточен ход регулировки по вылету: даже самые длиннорукие из нашей тестовой группы пытались придвинуть баранку поближе. И почему-то слишком низко расположены кнопки на центральной консоли: тянешься к ним… и запястьем переводишь селектор коробки в «нейтраль». Но, несмотря на все эти досадные огрехи, салон F7 оставляет приятное впечатление. Для китайской машины — прорыв.

По части простора во втором ряду F7 — на уровне конкурентов, а его среднее сиденье самое удобное. Есть двухступенчатый обогрев сидений, USB-разъем и регулировка спинки по углу наклона.

А ведь еще год назад самым приличным по нутру из всех доступных в России «китайцев» казался Geely Atlas. Так вот, F7 заткнул его за пояс. Во многом потому, что в Атласе нет генеральной идеи. Массивный туннель с поручнями вызывает ассоциации с Кайеном, верхняя часть передней панели — с Ниссанами, а виртуальная панель приборов подозрительно схожа с той, что еще недавно ставили на Volvo. При этом приборка перегружена информацией, всё сливается. Руль озадачивает грубыми швами и неудобными приливами в местах постоянного хвата.

Geely Atlas

В центральной части панели приборов — виртуальные шкалы, чрезмерно перегруженные информацией. При переходе в режим «спорт» приборка окрашивается багрянцем, а место спидометра занимает тахометр. Картинка системы кругового обзора Атласа — самая наглядная и чистая.

Передние сиденья Атласа скроены неудачно: из-за выталкивающего профиля спинки уже через полчаса хочется выйти и размяться. Отделка хороша, но дизайн вторичен.

Сиденья обшиты таким же неприятным кожзамом (не на одной ли фабрике его закупают?). Посадка чрезмерно высокая, а подушка чересчур узкая. Но еще хуже то, что неудобная спинка с выталкивающим в плечах профилем вынуждает горбиться. Через полчаса пути хочется выйти и размяться. С передними «седлами» надо что-то делать!

Сзади просторно, но сидеть неудобно — сиденья Geely спрофилированы неудачно, мало мéста для ступней. Верхний дефлектор только один — как будут делить тепло два пассажира?

Кнопки включения обогрева задних сидений Атласа находятся в торце подлокотника. А как быть, если едете втроем? В кармашки по краям центрального туннеля удачно встроены USB-разъемы. Задние пассажиры могут отодвинуть переднее пассажирское кресло — как в представительском седане.

Заодно неплохо бы «допилить» и сиденья второго ряда — у их спинок такая же неудачная форма. И мéста для ступней сидящим сзади не хватает. Из плюсов — достаточный запас по ширине-высоте, колени не упираются в спинки передних сидений (есть даже солидный зазор). Что касается простора в заднем ряду, F7 не лучше, но сидеть в нем удобнее.

Hyundai Tucson

Оптитронные приборы читаются идеально и не бликуют даже при ярком солнце.

В отличие от соперников, Tucson располагает лишь камерой заднего вида.



По качеству сборки и отделки Hyundai сопоставим с соперниками, но его эргономика на голову выше. У сидений удобный профиль, есть вентиляция. При активном разгоне робот «корейца» показывает себя лучше китайского. Но в рваном городском трафике он утомляет дерганой работой.

В отличие от «китайцев», топовый Tucson имеет систему удержания в полосе.

Спереди — всего один USB-разъем. Маловато по нынешним временам.

Беспроводной зарядник — только у Hyundai.



Самый уютный второй ряд (несмотря на чуть меньший запас для коленей) — в Hyundai. Профиль этих сидений достоин копирования! Обивка задних дверей сделана из мягкого пластика — китайцы так не расщедрились.

Впереди Tucson тоже лучше. Дизайн передней панели не такой залихватский, как в Хавейле, но есть ощущение монолитности, цельности и продуманности. Посадка водителя явно удобнее, приборы легче читаются, логичнее и понятнее интерфейс информационно-развлекательной системы. К Туcсану не нужно привыкать!

Во втором ряду Hyundai — удобные сиденья и мягкая отделка дверных панелей (у «китайцев» она твердокаменная). Есть обогрев, верхние дефлекторы и силовой USB-разъем.

И комплектация у «корейца» хлебосольнее. Только у него есть система удержания в полосе, беспроводной зарядник для смартфонов и функция вентиляции сидений. Которые, кстати, обшиты перфорированной кожей.

Конечно, Hyundai тоже не идеал. Смущают хлипкие, люфтящие кнопки на руле и отсутствие авторежима у задних стеклоподъемников. Подсветка приборов белая, а индикация на центральной консоли почему-то синяя. Легче увидеть сугроб в Сахáре, чем встретить Hyundai без этой ядовитой синюшности.

Филы и фобы

В мощности и крутящем моменте Tucson уступает «китайцам», но при разгоне «в пол» запросто отрывается от них. А всё потому, что его семиступенчатый робот с двумя сцеплениями вне конкуренции: переключается молниеносно, проблем с резвыми обгонами нет. Но Tucson боится скопления машин! В плотном городском трафике робот дергается и скачет по передачам. Перевод коробки в режим «спорт» трансформирует повадки в более пред­сказуемые, но полностью проблему не снимает.

Пересеченную местность Tucson не любит — уж больно короткоходная у него подвеска.





Haval ускоряется без искорки, которую ждешь от 190‑сильного мотора. И он самый прожорливый в трио: на сотню требует в среднем 12 литров бензина, а соперники — на полтора литра меньше. Семиступенчатый робот в городе работает более покладисто и предсказуемо, а при активных ускорениях лишь малость уступает корейской коробке в «скорострельности». Странно только, что «задняя» передача включается слишком долго — непозволительные две-три секунды.

На ухабах подвеска Geely отчаянно гремит, машину подкидывает, но до пробоев дело не доходит — похвальная энергоемкость.





По динамике Geely Atlas не уступает Хавейлу F7, но эмоционально — еще грустнее. Мотор раскручивается вяло, шестиступенчатая гидромеханика ленится. Жму кнопку спортрежима. Приборка поменяла конфигурацию (главенствующую позицию вместо спидометра занял тахометр) и окрасилась багрово‑красным. Вот и весь спорт! Автомат, акселератор, руль — нигде не стало гуще, острее, точнее. Плацебо в чистом виде.

На ухабистой дороге подвеска Хавейла держится неплохо, ее пробивает лишь на самых жутких неровностях.





Эффективность тормозов у Атласа не хуже, чем у конкурентов, но привод — самый неинформативный. Чтобы с ходу остановиться в нужной точке, приходится постоянно играть педалью в режиме «верю-не верю» — сразу нажать как надо не получается. У F7 и — особенно — у Тусcана с этим проблем нет.

По кочкам, по кочкам

После прошлогодней модернизации Tuscon обрел то, чего ему так не хватало, - достойную плавность хода. По латаному-перелатаному асфальту он стелет с достоинством бизнес-седана. С таким же благородством переезжает через «лежачие полицейские». И бесшумно!

Haval вроде бы катит плавно, но подвеску в глубоких ямах иногда пробивает: за недельный тест это случилось несколько раз. Шасси Атласа пробоев не допускает, однако трясет в нем сильнее — особенно на неровностях с острыми краями. А какой грохот! Невольно сбрасываешь ход.

Дорожный просвет под пластиковой защитой Атласа — всего 165 мм. Негусто, зато с углами въезда и съезда всё в порядке.

Багажник Geely, по нашим замерам, вмещает 340 литров. В пассиве — наибольшая погрузочная высота, в активе — кармашек справа, в котором удобно хранить тряпку и перчатки. Под полом Атласа — узкий блин докатки, вокруг которого пропадает зря масса полезного пространства.



Atlas управляется так себе. Руль — без обратной связи, а при быстром его вращении машина так резко виляет задом, что может напугать неподготовленного водителя. Кузов отвешивает глубокие поклоны каждому повороту. Этот кроссовер не для активной езды.

F7 на дуге стоит увереннее, меньше кренится, а руль в поворотах насыщается реактивным усилием. Это самый покладистый в управлении китайский кроссовер на моей памяти. А еще он удивил наличием адаптивного круиз-контроля. Вопросов к системе минимум. Разве что расстояние до ведущей машины держит слишком большое, а после остановки (на светофоре) скорость растет о‑о‑очень медленно — приходится пришпоривать акселератором. Баги исправимые.

У F7 тоже пластиковая защита, но клиренс больше — 180 мм. Юбка является составной частью бампера. Если треснет она, треснет и бампер.

Багажник F7 лишь чуть-чуть уступил атласовскому в объеме — 324 литра. Аккурат над боковыми нишами-кармашками есть пара крючков для сумок и пакетов.

Под полом F7 — тоже докатка, но вокруг нее — удобный органайзер.



А Туссану и исправлять ничего не надо. Адаптивный круиз-контроль действует без накладок, система удержания в полосе тоже работает предельно корректно — даже если разметка на асфальте не самая свежая. Но мне не хотелось отпускать вожжи: Tucson покладист и точен в поворотах разной крутизны, а запас устойчивости выше, чем у F7 и Атласа.

Ареал обитания Geely вне асфальта сильно ограничивается скромным клиренсом: 165 мм — почти легковой показатель. Лезть на нем в дебри — значит идти за трактором.

Клиренс Тусcана — 180 мм, но чуть круче холмик — и упираешься бампером: угол въезда всего 20,5°.

Дорожный просвет Туссана — 180 мм. Но от контакта с земной твердью его защищает всего-навсего фетровый пыльник.

Багажник Hyundai просторнее, чем у соперников, - 364 литра. В числе преимуществ — электропривод пятой двери.

Tucson — единственный в трио снабжен полноразмерной запаской.



F7 увереннее держится на сложном рельефе: 180 мм под защитой картера и угол въезд 25°. И при диагональном вывешивании Haval ведет себя увереннее: срывается с места с минимальной задержкой, поскольку имитация межколесных блокировок работает безупречно. А соперники, подняв «лапу», долго соображали — ехать или нет.

На всех машинах можно заблокировать межосевую муфту, и перегрева мы ни разу не словили. А вот менять настройки трансмиссии позволяет только F7: есть возможность выбора между режимами «снег», «грязь» и «песок». Жара высушила всё вокруг, поэтому в деле мы оценили лишь «песок»: в этом режиме F7 охотно гребет колесами, поддерживая высокие обороты двигателя, что способствует уверенному продвижению вперед на зыбких грунтах. Во многом благодаря этой системе F7 вне асфальта надежнее соперников.

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Юрий Тимкин: «Tucson победил не без труда: Haval F7 смог навязать ему бой. Atlas отстал сильнее, но и эта машина далеко не провальная».

«Китайцы» приятно удивили! Даже занявший третье место Atlas, который отстает по управляемости, насыщенности электроникой и огорчает неудобными сиденьями. Несмотря на явные недочеты, это вполне состоявшийся автомобиль; пятилетняя гарантия — еще одно подтверждение выхода на новый технологический уровень.

Haval явно лучше. Он вызывает ощущение прочности и надежности — именно этого так не хватало китайским машинам прежде!

Tucson впереди по многим параметрам, включая управляемость и эргономику, но он и дороже.

Я легко отказался бы от мощного мотора, огромных колес и сонма электронных помощников — и в сухом остатке получил бы машину с автоматом и полным приводом, но уже за 1,75 млн рублей. А при схожей цене я, конечно же, выберу Hyundai, а не «китайцев». Но не поручусь, что через пару-тройку лет мой выбор не окажется иным. Да простит меня Виктор Гюго.

Подробная техническая информация о героях нашего теста, а также итоги испытаний на роликовой платформе доступны по этой ссылке.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой ­экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал). 8 баллов — норма для машин этого класса.

Модель GEELY ATLAS HAVAL F7 HYUNDAI TUCSON Рабочее место водителя К сиденьям F7 и Туссана вопросов нет, а вот Atlas стóит покритиковать за неоптимальную форму спинки. У Хавейла малый диапазон продольной регулировки руля и неоптимальное расположение селектора робота — его легко перевести в «нейтраль» прямо на ходу. Обзорность лучше у Атласа. Сиденье 7 8 9 Органы управления 8 7 9 Обзор 9 8 8 Салон Самое богатое оснащение — в Hyundai. Haval самую малость, но проигрывает. Зато в него приятнее садиться: пороги всегда чистые. В заднем ряду Geely мало мéста для ступней, спинка не регулируется, обогрев сидений всего лишь одноступенчатый. Кроме того, у багажника Атласа ­наибольшая погрузочная высота и самый узкий проем. Передняя часть 8 9 9 Задняя часть 8 9 8 Багажник 8 8 9 Ходовые качества По разгонной динамике вне конкуренции — Tucson. Его робот идеально взаимодействует с двигателем. Тормозá Hyundai тоже лучшие — к эффективности замедления вопросов нет. Кроме того, «кореец» надежно и понятно управляется. Geely огорчил глубокими кренами и совершенно пустым рулем. Haval — в середнячках. Динамика 8 8 9 Тормоза 8 8 9 Управляемость 7 8 9 Комфорт Меньше всего шумов — в Тусcане. В Атласе докучает рев мотора, а в F7 солируют шины. Hyundai терпелив к дорожной мелочовке, а крупняка подвеска не любит. Подвеска Geely громыхает на ямах, зато ее почти не пробивает. За «климат» Tucson получает десятку — помогли не только обогревы, но и редкая в этом сегменте вентиляция передних сидений Шум 8 8 9 Плавность хода 8 8 9 Климат 8 9 10 Приспособленность к России Наименьший дорожный просвет — у Атласа. По количеству дилерских центров Hyundai вне конкуренции, за что и получает девятку. Еще балл ему накинули за наличие полноразмерной запаски, а Geely — за способность переваривать бензин АИ‑92. Геометрическая проходимость 8 8 8 Сервис 8 8 9 Эксплуатация 9 8 9 Промежуточная оценка 8,0 8,13 8,87 Поведение вне дороги Тестовая троица вне асфальта выступила на удивление ровно. Во всех трех машинах есть возможность заблокировать межосе­вую муфту (перегревов не случилось) и отключить систему стабилизации. Ход подвески у Тусана по-кроссоверному скромный: чуть что, происходит диагональное вывешивание. Энерговооруженность 8 9 8 Выносливость 8 8 8 Ходы подвесок 8 8 7 Общая оценка 8,0 8,17 8,67