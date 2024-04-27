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Порядка 1500 рабочих мест обеспечит проект по строительству транспортного хаба

Россия, Китай и Казахстан начали строить в Подмосковье новый транспортный хаб

Россия, Казахстан и Китай начали строить в Подмосковье транспортно-логистический хаб. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

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«Подмосковье, Китай и Казахстан начали строить новый транспортно-логистический хаб в Селятино», – говорится в тексте сообщения.

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В торжественной церемонии закладки капсулы в основание проекта участвовали губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор китайской провинции Шэньси Чжао Ган и председатель правления АО НК «КТЖ» Нурлан Сауранбаев. Новый терминал станет частью транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Селятино».

«Очень приятно, когда на самом высоком уровне: нашим президентом Владимиром Путиным, господином Си Цзиньпином, президентом Казахстана – намечаются важные возможности сотрудничества. И особо приятно, когда они реализуются у нас. Для Подмосковья тема логистики, транспортного сообщения, создания рабочих мест, инвестиций – все это принципиально важно», – цитирую губернатора Подмосковья в пресс-службе.

Завершить работы по строительству проекта планируется в 2025 году. По его окончании через ТЛЦ «Селятино» будет проходить 40% всего экспорта агропромышленного комплекса Подмосковья. Экспорт с Китаем при этом увеличится в три раза – с 180 тысяч до 550 тысяч тонн. Кроме того, порядка 1,5 тыс. человек будут трудоустроены на новых рабочих местах.

Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Правительство Московской области
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Фото:Правительство Московской области
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