Чехарда с индексами и забытый проект АВТОВАЗа с перископом на крыше

Эксперт «За рулем» рассказал, как делали ВАЗ-2110, а получился ВАЗ-21099

На рубеже 1980-х работы по полноприводному семейству ВАЗ-2108/2109 шли уже полным ходом. Все основные решения были приняты. Новые автомобили должны были встать на нитку конвейера, где пока собирали ВАЗ-2101 и его модификации.

Но на заводе, да и в руководстве отрасли, было немало тех, кто по- прежнему относился к переднему приводу со скепсисом и опаской. Септики исходили из соображения: раз уж решили делать переднеприводные машины, то пусть они будут, но заводу нужен и новый седан классической компоновки, который сменит стремительно устаревающий ВАЗ-2106. И этот автомобиль, задуманный еще в 1978 году, планировали более престижным, чем хэтчбеки ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109.

ВАЗ-2112 – макет автомобиля классической компоновки дизайнера А. Беликова, 1981 г.

На дизайн нового заднеприводного автомобиля, получившего индекс ВАЗ-2112, в 1981 году на заводе объявили конкурс. Предложенные макеты выглядели куда современней престижной «шестерки» и «семерки», которую только готовили к производству. А в 1982-м появился макет ВАЗ-2112 с кузовом хэтчбек. Этот авангардный проект дизайнера Валерия Семушкина отличал перископ на крыше вместо внутреннего зеркала заднего вида.

Новая «классика» – ВАЗ-2112 дизайнера В. Семушкина, 1982 г.

Кстати, в те годы такими «штучками» на концептах увлекались и иные фирмы. А еще перископ на крыше своей самодельной, нашумевшей тогда Панголины в 1980 году сделал известный уже в кругах поклонников движения «самавто» Александр Кулыгин.

На макетах ВАЗ-2112 появились и капоты с боковым разъемом. Такое решение позже применили на ВАЗ-2110. Но пока «десяткой» был совсем другой автомобиль.

Занимательная арифметика

Проработка новой «классики» ВАЗ-2112 шла до 1983 года, когда окончательно стала понятна бесперспективность этого проекта. Под новый кузов надо было строить и иную – более современную – платформу. А затраты на ее создание и оборудование для производства были сравнимы с теми, что уже сделали для разработки и запуска в производство принципиально нового переднеприводного семейства. В 1983 году тему ВАЗ-2112 окончательно закрыли.

ВАЗ-2112 1983 года, созданный совместно группами Белякова, Кудряшова и Семушкина.

Но параллельно уже работали над ВАЗ-2110. Только не таким, как мы его узнали куда позднее, а над седаном на базе «восьмерки». Дизайнеры и инженеры ВАЗ занялись этим, поначалу, по собственной инициативе. Ведь по первоначальному проекту в переднеприводном семействе планировали только трех- и пятидверные хэтчбеки. Но макеты седана ВАЗ-2110 все-таки сделали. Кстати, в то время думали и об универсале на базе «восьмерки» – ВАЗ-2111.

От универсала, правда, отказались, а седан стали делать всерьез. Его задумывали как самый престижный автомобиль семейства, но, естественно, максимально унифицированный с автомобилями ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109. Первый макет ВАЗ-2110 имел такой же передок, как у «восьмерки», но четыре круглые фары. В начале 1980-х мода на них возвращалась. Причем за рубежом с такими фарами часто делали именно престижные и спортивные версии.

Второй макет в 1983 году сделали двухсторонним. Правая часть передка была с длинным крылом и круглыми фарами, левая – с фарами и крылом, как у «восьмерки». Решетка радиатора тоже осталась такой же, как у хэтчбека, – с «клювом».

Макет ВАЗ-2110 – будущего ВАЗ-21099 работы В. Пашко. Такой макет в 1983 году показывали министерскому начальству.

Макет ВАЗ-2110 показывали министерскому начальству в 1983 году. В 1984-м сделали первый опытный образец. После испытаний кузов серьезно дорабатывали по жесткости.

К этому моменту окончательно стало ясно, что седану на базе «восьмерки» суждено стать серийным. Но тут в дело подготовки машины к производству вмешалась советская бюрократическая система, побудившая ВАЗ «схитрить» с индексом седана.

Макет ВАЗ-2110 – переднеприводного седана нового поколения, 1985 г.

Четырехзначный индекс ВАЗ-2110 по отраслевым правилам подразумевал новую модель. А это значило, что машина должна пройти весь комплекс приемочных испытаний, уже пройденных хэтчбеками. Чтобы укоротить путь седана к конвейеру, на заводе в 1985-м переименовали его в ВАЗ-21099. Пятая цифра в индексе по отраслевому стандарту подразумевала модификацию, а ее приемка была проще, нежели принципиально нового автомобиля.

ВАЗ-2110 – опытный образец серии 100, построенный в 1985-м.

Производство ВАЗ-21099 начали в 1990 году. Как и планировали, он стал самой престижной модификацией в семействе, уже получившем имя «Самара». А по сути – и среди всех автомобилей ВАЗ. Тем более, что старт производства седана совпал с модернизацией всего семейства.

Серийный ВАЗ-21099.

Базовым двигателем ВАЗ-21099 стал уже мотор рабочим объемом 1,5 л. На седане впервые убрали оригинальный, но сомнительный с точки зрения эстетики «клюв». К этому времени Самары уже неплохо продавались на Западе, но большинство дилеров начинали предпродажную подготовку с того, что меняли «клюв» на более гармоничные решетки.

На ВАЗ-21099 изменили и передние крылья. Такие же, вслед за седаном, получили и хэтчбеки. Отныне на много лет словосочетание «длинное крыло» в автомобильном фольклоре стало обозначать модернизированные, а значит более престижные Самары.

Они же получили и новую, так называемую высокую панель приборов. Выглядела она действительно более солидно и богато, но скрипела – в отличие от стилистически простенькой низкой. Правда, владельцы нашли немало способов бороться с назойливым скрипом пластика. Но в целом ВАЗ-21099 «попал в рынок» и стал желанным для очень многих покупателей.

Десятка в законе

А в 1985-м появился макет седана нового переднеприводного семейства. Ему и отдали индекс ВАЗ-2110. Первый макет, кстати, не имел с будущей «десяткой» ничего общего, а скорее напоминал некоторые макеты ВАЗ-2112 с задним приводом.

Прототип ВАЗ-2110, 1987 г.

Макет новой «десятки» превратился в опытный образец серии 100 (такие обозначения ВАЗ стал использовать для прототипов). Но вскоре появился уже совсем иной макет, а затем в 1987 году был создан прототип серии 200, уже очень похожий на будущий ВАЗ-2110. Серийный автомобиль, выпуск которого начали почти через десятилетие, внешне отличался от этого опытного образца лишь деталями.

Ранняя, 1997 года, «десятка», собранная еще в опытном производстве, была на испытаниях «За рулем».

Ну а индекс ВАЗ-2112 логично присвоили хэтчбеку нового семейства, дебютировавшему уже в 2000 году. Чехарда с индексами закончилась – все встало на свои места.

Предсерийный хэтчбек ВАЗ-2112.

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