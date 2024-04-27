Автомобильный музей ЗИЛ закрывается

В мае в Москве закроется автомобильный музей ЗИЛ в Сокольниках

В мае в Москве закроется автомобильный музей ЗИЛ в Сокольниках. Последним днем его работы будет 12 мая.

Учреждение закрывают из-за того, что собственник помещения увеличил арендную плату в пять раз. Музей ЗИЛ работает с 2017 года, вход на выставку бесплатный.

Известно, что сейчас в экспозиции остались грузовики АМО Ф-15 и ЗИС-5 (1920-х и 1930-х годов выпуска), автобус ЗИЛ-127 (1950-е), микроавтобус ЗИЛ-118 Юность (1960-е), макет бронемашины «Каратель», спецтехника специального конструкторского бюро ЗИЛ, а также опытные и серийные двигатели.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию самый надежный автомобиль в мире Toyota 4Runner.

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Источник: zil-museum.ru