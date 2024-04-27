#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Auto China 2024Путешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автопром Петербурга вышел из кризиса и успешно развивается — Беглов
27 апреля
Автопром Петербурга вышел из кризиса и успешно развивается — Беглов
Губернатор Беглов доложил Путину о состоянии...
Jaecoo J6
27 апреля
Внешность «нового УАЗа», 330 л.с. и 1,5 млн рублей – эта новинка едет в РФ
Chery показала в Пекине кроссовер iCAR 03 — он...
У вас депрессия? В этом состоянии лучше не садиться за руль — специалист объяснил
27 апреля
У вас депрессия? В этом состоянии лучше не садиться за руль — специалист объяснил
Врач Фомин объяснил взаимосвязь между...

Автомобильный музей ЗИЛ закрывается

В мае в Москве закроется автомобильный музей ЗИЛ в Сокольниках

В мае в Москве закроется автомобильный музей ЗИЛ в Сокольниках. Последним днем его работы будет 12 мая.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Учреждение закрывают из-за того, что собственник помещения увеличил арендную плату в пять раз. Музей ЗИЛ работает с 2017 года, вход на выставку бесплатный.

Импортозамещенная Lada Niva Travel — что с ней не так

Известно, что сейчас в экспозиции остались грузовики АМО Ф-15 и ЗИС-5 (1920-х и 1930-х годов выпуска), автобус ЗИЛ-127 (1950-е), микроавтобус ЗИЛ-118 Юность (1960-е), макет бронемашины «Каратель», спецтехника специального конструкторского бюро ЗИЛ, а также опытные и серийные двигатели.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию самый надежный автомобиль в мире Toyota 4Runner.

Источник: zil-museum.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
27.04.2024
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0